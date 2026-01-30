Most érkezett: Ukrajnának esélye sincs, Magyarország mellett állt ki három uniós tagállam

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Ausztria az EU agrárminiszteri tanácsában szigorúbb védelmi intézkedéseket követeltek az ukrán mezőgazdasági importtal szemben – írja a Korrespondent.

A négy ország egységes uniós standardokat, érzékeny ágazatok védelmét és kompenzációs alap létrehozását sürgeti.

Kiemelték: a jelenlegi megállapodások nem elégségesek a helyi gazdák számára. Az Európai Bizottság – Christoph Hansen mezőgazdasági biztos vezetésével – ígéretet tett a monitoring fokozására és gyorsabb beavatkozásra piaci zavar esetén. Az ukrán fél, Tarasz Kacska miniszterhelyettes szerint a félelmek inkább politikaiak; Ukrajna kész alkalmazkodni, de kiegyensúlyozott átmenetet kér az új szabályokhoz.