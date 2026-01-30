Ft
01. 30.
péntek
gazdaság mezőgazdasági termék Lengyelország Magyarország mezőgazdaság Ukrajna Ausztria Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Most érkezett: Ukrajnának esélye sincs, Magyarország mellett állt ki három uniós tagállam

2026. január 30. 19:45

Egyre több országnak van elege.

2026. január 30. 19:45
null

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Ausztria az EU agrárminiszteri tanácsában szigorúbb védelmi intézkedéseket követeltek az ukrán mezőgazdasági importtal szemben – írja a Korrespondent.

A négy ország egységes uniós standardokat, érzékeny ágazatok védelmét és kompenzációs alap létrehozását sürgeti.

Kiemelték: a jelenlegi megállapodások nem elégségesek a helyi gazdák számára. Az Európai Bizottság – Christoph Hansen mezőgazdasági biztos vezetésével – ígéretet tett a monitoring fokozására és gyorsabb beavatkozásra piaci zavar esetén. Az ukrán fél, Tarasz Kacska miniszterhelyettes szerint a félelmek inkább politikaiak; Ukrajna kész alkalmazkodni, de kiegyensúlyozott átmenetet kér az új szabályokhoz.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

 

pollip
2026. január 30. 20:03
Ursulát nem érdekli!
Hohokam
2026. január 30. 19:53
Kiegyensúlyozott? Kevesebb DDT, de több GMO? A kurvanyátok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!