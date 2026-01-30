Most érkezett: Ukrajnának esélye sincs, Magyarország mellett állt ki három uniós tagállam

Felkészülhet Ukrajna a területei átadására: kíméletlenül elmondta az igazságot Robert C. Castel (VIDEÓ)
Nagy bajban van Zelenszkij.
Egyre több országnak van elege.
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Ausztria az EU agrárminiszteri tanácsában szigorúbb védelmi intézkedéseket követeltek az ukrán mezőgazdasági importtal szemben – írja a Korrespondent.
A négy ország egységes uniós standardokat, érzékeny ágazatok védelmét és kompenzációs alap létrehozását sürgeti.
Kiemelték: a jelenlegi megállapodások nem elégségesek a helyi gazdák számára. Az Európai Bizottság – Christoph Hansen mezőgazdasági biztos vezetésével – ígéretet tett a monitoring fokozására és gyorsabb beavatkozásra piaci zavar esetén. Az ukrán fél, Tarasz Kacska miniszterhelyettes szerint a félelmek inkább politikaiak; Ukrajna kész alkalmazkodni, de kiegyensúlyozott átmenetet kér az új szabályokhoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy bajban van Zelenszkij.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán