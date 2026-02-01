Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
andrej babiš Volodimir Zelenszkij ukrajna orbán viktor oroszország

Zelenszkij nem áll le: Orbán Viktor szövetségesét is megfenyegette

2026. február 01. 07:13

Katasztrofális következményekre figyelmeztetett az ukrán elnök, amennyiben leállítják országa támogatását.

2026. február 01. 07:13
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh Rozhlasnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy „rendkívül veszélyes” lépés lenne Ukrajnától megtagadni a segítséget, mert ennek „katasztrofális következményei” lehetnek egész Európa számára. A riporter arról kérdezte az elnököt, mit gondol Andrej Babiš vezette új cseh kormánykoalíció álláspontjáról, amelyben több, az ukrajnai támogatás ellen tiltakozó politikus is helyet kapott. 

„Ukrajna jelenleg feltartóztatja Oroszországot. Ha valaki más véleményen van, szerintem nagyon kockázatos lenne ezt a gyakorlatban kipróbálnia. Ha nem segítünk Ukrajnának, és Ukrajna elbukik, akkor fennáll a reális veszélye annak, hogy Oroszország folytatja agresszióját más irányokba is. Még ha valaki nem is hisz ebben százszázalékosan, nem hiszem, hogy érdemes lenne ezt az elméletet tesztelni. Az ár, amit ezért fizetnénk, túl magas lenne” – válaszolta Zelenszkij.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: „Szerintem Ukrajna támogatása erkölcsileg is helyes döntés. Az, hogy pontosan hogyan és milyen mértékben történik a segítségnyújtás, már egy másik kérdés. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy a világ Ukrajnát támogatja. Az egész világ Ukrajna mellé állt, nem Oroszország mellé. Még azok az országok is, amelyek nem nyújtanak nekünk közvetlen segítséget, elismerik, hogy Oroszország a támadó fél ebben a konfliktusban.”

Zelenszkij az interjú végén megjegyezte: „a háború végeztével az emberek hosszú ideig emlékezni fognak arra, ki melyik oldalon állt a harcok idején.”

Nyitókép forrása: Petras Malukas / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. február 01. 07:25
A háború gyermeke parancsra született. Mindig agresszív volt, sosem nevetett. Páncélöklöcskéje labdát sosem fogott. Nem, nem épített, csak lerombolt! A háború gyermeke mesét nem hallgatott. Azt szerette, ahol bárki meghalhatott. Harckocsikkal játszott, örült, ha temetett. Annak vérén hízott, ki éhezett! Nem! Ne ássunk sírokat, Milliókat egy miatt! Soha ne kísértsen már! Nem! Ne ássunk sírokat, Milliókat egy miatt! Ne szülessen több halál! A háború gyermeke úgy volt elégedett, Hogyha maga körül mindent felégetett. Nem szerette senki, a világ rossza volt. Félt tőle élő és a holt! Nem! Ne ássunk sírokat, Milliókat egy miatt! Soha ne kísértsen már! Nem! Ne ássunk sírokat, Milliókat egy miatt! Ne szülessen több halál!... Nem! Ne ássunk sírokat, Milliókat egy miatt! Soha ne kísértsen már! Nem! Ne ássunk sírokat, Milliókat egy miatt! Ne szülessen több halá
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!