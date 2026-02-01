Zelenszkij nem áll le: Orbán Viktor szövetségesét is megfenyegette

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh Rozhlasnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy „rendkívül veszélyes” lépés lenne Ukrajnától megtagadni a segítséget, mert ennek „katasztrofális következményei” lehetnek egész Európa számára. A riporter arról kérdezte az elnököt, mit gondol Andrej Babiš vezette új cseh kormánykoalíció álláspontjáról, amelyben több, az ukrajnai támogatás ellen tiltakozó politikus is helyet kapott.

„Ukrajna jelenleg feltartóztatja Oroszországot. Ha valaki más véleményen van, szerintem nagyon kockázatos lenne ezt a gyakorlatban kipróbálnia. Ha nem segítünk Ukrajnának, és Ukrajna elbukik, akkor fennáll a reális veszélye annak, hogy Oroszország folytatja agresszióját más irányokba is. Még ha valaki nem is hisz ebben százszázalékosan, nem hiszem, hogy érdemes lenne ezt az elméletet tesztelni. Az ár, amit ezért fizetnénk, túl magas lenne” – válaszolta Zelenszkij.