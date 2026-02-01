Von der Leyen Zelenszij „barátnője”, Ukrajna pedig Brüsszellel a háta mögött avatkozik be a magyar választásokba – kitálalt az ukrán sztárvlogger
Anatolij Sarij szerint egyértelmű, hogy Kijev meg akarja buktatni Orbán Viktort.
Katasztrofális következményekre figyelmeztetett az ukrán elnök, amennyiben leállítják országa támogatását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh Rozhlasnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy „rendkívül veszélyes” lépés lenne Ukrajnától megtagadni a segítséget, mert ennek „katasztrofális következményei” lehetnek egész Európa számára. A riporter arról kérdezte az elnököt, mit gondol Andrej Babiš vezette új cseh kormánykoalíció álláspontjáról, amelyben több, az ukrajnai támogatás ellen tiltakozó politikus is helyet kapott.
„Ukrajna jelenleg feltartóztatja Oroszországot. Ha valaki más véleményen van, szerintem nagyon kockázatos lenne ezt a gyakorlatban kipróbálnia. Ha nem segítünk Ukrajnának, és Ukrajna elbukik, akkor fennáll a reális veszélye annak, hogy Oroszország folytatja agresszióját más irányokba is. Még ha valaki nem is hisz ebben százszázalékosan, nem hiszem, hogy érdemes lenne ezt az elméletet tesztelni. Az ár, amit ezért fizetnénk, túl magas lenne” – válaszolta Zelenszkij.
Hozzátette: „Szerintem Ukrajna támogatása erkölcsileg is helyes döntés. Az, hogy pontosan hogyan és milyen mértékben történik a segítségnyújtás, már egy másik kérdés. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy a világ Ukrajnát támogatja. Az egész világ Ukrajna mellé állt, nem Oroszország mellé. Még azok az országok is, amelyek nem nyújtanak nekünk közvetlen segítséget, elismerik, hogy Oroszország a támadó fél ebben a konfliktusban.”
Zelenszkij az interjú végén megjegyezte: „a háború végeztével az emberek hosszú ideig emlékezni fognak arra, ki melyik oldalon állt a harcok idején.”
Nyitókép forrása: Petras Malukas / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Anatolij Sarij szerint egyértelmű, hogy Kijev meg akarja buktatni Orbán Viktort.
***