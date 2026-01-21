Ft
01. 22.
csütörtök
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Németország Lengyelország Szászország Csehország segítség német hadsereg vészhelyzet röplap

Megkongatta a vészharangot Németország: Csehországot és Lengyelországot is értesítették a tervről

2026. január 21. 18:43

Már most mindenre felkészült a hadsereg.

2026. január 21. 18:43
Német hadsereg. Németország

A német hadsereg röplapok célba juttatását fogja gyakorolni a jövő héttől Szászországban – közölte szerdán a tartományi főparancsnokság. A röplapokat héliummal töltött léggömbökről szórják le.

Szükséghelyzet idején így tudnák értesíteni az egyébként nehezen elérhető embereket.

A január 25-től február 4-ig tartó gyakorlat során olyan röplapokat szórnak le, amelyeken mindössze egy jelzés és a megtalálónak címzett üzenet van.

A gyakorlatra mintegy 100 katonát vezényelnek át Rajna-vidék-Pfalzból Szászországba. Ugyan a röplapok célpontja egy helyi gyakorlótér, de

a széljárás miatt nem zárható ki, hogy lengyel vagy cseh területen kössenek ki,

így előre értesítették a szomszédos országok hatóságait. Aki megtalál egy ilyen röplapot, az a papíron feltüntetett címen jelezheti.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: CHRISTOF STACHE / AFP

 

timurida
2026. január 22. 04:37
Lehetőségek a röplap tartalmára csak címszavakban a német Birodalmi Rádió adásaiból: Végső győzelem Vörös Áradat Gondolj rá: a külföldi adók hallgatása a nemzetbiztonság elleni bűncselekmény Világméretű zsidó-plutokrata összeesküvés Megelőző csapás Közvetítés a frontokról Akartok-e totális háborút? Győzelem vagy Szibéria „Figyelem! Figyelem! A Német Birodalmi Rádió hírt közöl a német népnek. Főhadiszállásunkról jelentik, hogy Führerünk, Adolf Hitler, ma délután hadvezetési harcálláspontján, a birodalmi kancellárián, a bolsevizmus ellen az utolsó leheletéig harcolva elesett Németországért.” ceterum censeo: Az oroszok már a spájzban vannak! A történelem ismétli önmagát. Ezek ugyanazok.
simakutya
2026. január 21. 22:10
Mi lesz a röplapon? Mindenhonnan jönnek!! Fusson ki merre lát!
Dixtroy
2026. január 21. 20:59
"A német hadsereg röplapok célba juttatását fogja gyakorolni a jövő héttől Szászországban – közölte szerdán a tartományi főparancsnokság. A röplapokat héliummal töltött léggömbökről szórják le." Azta kurva! Mi ez a bárgyú faszság??
sanya55-2
2026. január 21. 19:47
Ki fogja összeszedni ?
