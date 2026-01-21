Megkongatta a vészharangot Németország: Csehországot és Lengyelországot is értesítették a tervről

A német hadsereg röplapok célba juttatását fogja gyakorolni a jövő héttől Szászországban – közölte szerdán a tartományi főparancsnokság. A röplapokat héliummal töltött léggömbökről szórják le.

Szükséghelyzet idején így tudnák értesíteni az egyébként nehezen elérhető embereket.

A január 25-től február 4-ig tartó gyakorlat során olyan röplapokat szórnak le, amelyeken mindössze egy jelzés és a megtalálónak címzett üzenet van.