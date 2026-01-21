Megkongatta a vészharangot Németország: Csehországot és Lengyelországot is értesítették a tervről

Drámai fordulat az Európai Unióban: Németország végre Magyarország oldalára állt
Évek óta vártunk erre a megerősítésre.
Már most mindenre felkészült a hadsereg.
A német hadsereg röplapok célba juttatását fogja gyakorolni a jövő héttől Szászországban – közölte szerdán a tartományi főparancsnokság. A röplapokat héliummal töltött léggömbökről szórják le.
Szükséghelyzet idején így tudnák értesíteni az egyébként nehezen elérhető embereket.
A január 25-től február 4-ig tartó gyakorlat során olyan röplapokat szórnak le, amelyeken mindössze egy jelzés és a megtalálónak címzett üzenet van.
A gyakorlatra mintegy 100 katonát vezényelnek át Rajna-vidék-Pfalzból Szászországba. Ugyan a röplapok célpontja egy helyi gyakorlótér, de
a széljárás miatt nem zárható ki, hogy lengyel vagy cseh területen kössenek ki,
így előre értesítették a szomszédos országok hatóságait. Aki megtalál egy ilyen röplapot, az a papíron feltüntetett címen jelezheti.
Ezt is ajánljuk a témában
Évek óta vártunk erre a megerősítésre.
(MTI)
Nyitókép: CHRISTOF STACHE / AFP