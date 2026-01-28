Leáldozhat az „árnyékflotta” kora: több mint egy tucat ország fogott össze Oroszország ellen

14 európai ország közös nyilatkozatot adott ki az orosz „árnyékflottáról”. Figyelmeztették Oroszországot, hogy tankerei többé nem tartózkodhatnak akadálytalanul a Balti-tengeren – áll az Egyesült Királyság kormányának honlapján január 26-án közzétett dokumentumban. A Kárpát Hír összefoglalója szerint a nyilatkozatban kiemelték az automatikus azonosító rendszer (AIS) fontosságát, amely biztosítja a hajók koordinációját és a vészhelyzetekre való reagálást.

A nyilatkozatot aláíró országok hangsúlyozták, hogy az AIS rendszer figyelmen kívül hagyása és a transzponderek nélküli hajózás balesetveszélyt jelent, valamint megnehezíti a mentési műveleteket. A dokumentum szerint az országok a tengeri biztonság elleni fenyegetésként ismerik el a pontos pozíció megosztása nélküli hajózást és az azonosítási rendszerben végzett manipulációkat. Emellett a résztvevő államok további követelményeket fogalmaztak meg a Balti-tenger és az Északi-tenger térségében érvényesülő hajózási szabályokra vonatkozóan.