Leáldozhat az „árnyékflotta” kora: több mint egy tucat ország fogott össze Oroszország ellen

A nyilatkozathoz a Balti-tenger és az Északi-tenger part menti országai, valamint Nyugat-Európa egyes államai csatlakoztak. Összesen 14 ország írta alá: Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Nagy-Britannia, Izland.
Az Elmúlt hetekben több orosz hajót is feltartóztattak, amelyek a gyanú szerint ahhoz az „árnyékflottához” tartoznak, amellyel Oroszország kikerüli az ellene hozott nyugati szankciókat:
- január 10-én Grúzia saját vizeiben visszatartotta és megbírságolta a Caminero nevű olajtankert, amely Panama zászlaja alatt közlekedett, miután korábban orosz zászló alatt futott. A hajó regisztrációját 2022 végén változtatták meg, az orosz tengeri olajszállításokra kivetett ársapka és embargó bevezetése után.
- Január 17-én az olasz Brindisi kikötőben visszatartottak egy teherhajót, amely több tízezer tonna fémet szállított Novorosszijszkból, súlyos szabálytalanságokkal.
Nyitókép forrása: Thibaud MORITZ / AFP