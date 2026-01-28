Ft
árnyékflotta balti - tenger ais északi - tenger oroszország

Leáldozhat az „árnyékflotta” kora: több mint egy tucat ország fogott össze Oroszország ellen

2026. január 28. 17:25

Megelégelték az orosz hajók garázdálkodását az Északi-tengeren.

2026. január 28. 17:25
null

14 európai ország közös nyilatkozatot adott ki az orosz „árnyékflottáról”. Figyelmeztették Oroszországot, hogy tankerei többé nem tartózkodhatnak akadálytalanul a Balti-tengeren – áll az Egyesült Királyság kormányának honlapján január 26-án közzétett dokumentumban. A Kárpát Hír összefoglalója szerint a nyilatkozatban kiemelték az automatikus azonosító rendszer (AIS) fontosságát, amely biztosítja a hajók koordinációját és a vészhelyzetekre való reagálást.

A nyilatkozatot aláíró országok hangsúlyozták, hogy az AIS rendszer figyelmen kívül hagyása és a transzponderek nélküli hajózás balesetveszélyt jelent, valamint megnehezíti a mentési műveleteket. A dokumentum szerint az országok a tengeri biztonság elleni fenyegetésként ismerik el a pontos pozíció megosztása nélküli hajózást és az azonosítási rendszerben végzett manipulációkat. Emellett a résztvevő államok további követelményeket fogalmaztak meg a Balti-tenger és az Északi-tenger térségében érvényesülő hajózási szabályokra vonatkozóan.

A nyilatkozat szövege szerint az országok megkövetelik a nemzetközi tengeri egyezmények betartását, különösen a SOLAS, a MARPOL és az UNCLOS rendelkezéseit. Ezek értelmében a következő hajók minősülnek szabálysértőnek:

amelyek zászlót váltanak, kikapcsolják a transzpondereiket, nem rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal. Az ilyen hajókat őrizetbe vehetik.

A nyilatkozathoz a Balti-tenger és az Északi-tenger part menti országai, valamint Nyugat-Európa egyes államai csatlakoztak. Összesen 14 ország írta alá: Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Nagy-Britannia, Izland.

Az Elmúlt hetekben több orosz hajót is feltartóztattak, amelyek a gyanú szerint ahhoz az „árnyékflottához” tartoznak, amellyel Oroszország kikerüli az ellene hozott nyugati szankciókat:

  • január 10-én Grúzia saját vizeiben visszatartotta és megbírságolta a Caminero nevű olajtankert, amely Panama zászlaja alatt közlekedett, miután korábban orosz zászló alatt futott. A hajó regisztrációját 2022 végén változtatták meg, az orosz tengeri olajszállításokra kivetett ársapka és embargó bevezetése után.
  • Január 17-én az olasz Brindisi kikötőben visszatartottak egy teherhajót, amely több tízezer tonna fémet szállított Novorosszijszkból, súlyos szabálytalanságokkal.

Nyitókép forrása: Thibaud MORITZ / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szerintem-4
2026. január 28. 18:40
A magam részéről csodálom az orosz vezetés türelmét. Nem értem az orosz embereket, amikor egy ilyen hírrel találkoznak miért nem követelik vezetőitől a válaszlépést?
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 28. 18:23
"Nem garázdálkodhatnak"... Elvégre azt nem írhatták meg, hogy nem hagyhatják ki a londoni tőzsdét sem a londoni Loysd biztosítót. Megint provokálják az oroszokat, azután meg nagy a csodálkozás. Megmondták az oroszok, minden orosz vagyonelvétel azonos nyugati vagyonlefoglalással fog járni. Hajrá, provokátorok, hátha tényleg ránk robbantjátok a világot!
Válasz erre
1
0
bszakonyi
2026. január 28. 18:17
Addig csinálhatják,amíg minden hajó mellett egy orosz romboló fog hajózni. Mert akkor mennek a fenékre az északi áramlat mellé. Ha elég közel vannak elég egy orosz vadász is.
Válasz erre
5
0
tikkadt-szocske
2026. január 28. 18:12
A végén Emánuel és Frici mérgesen beúsznak a térségbe és egy szigonylövéssel elsüllyesztik azokat a fránya orosz teknőket. Putyin fogvacogva konstatálja majd a tényeket.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!