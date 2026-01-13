Rettegnek az ukránok: Zelenszkij hatalmas orosz támadástól tart – úgy tűnik, joggal
Az ukrán elnök a lakossághoz fordult.
A világ nagyobb része már korábban eljutott idáig.
Az Unian felhívja a figyelmet, hogy a szélsőségesen oroszellenes Európai Unióban egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy az ukrajnai háború lezárásához előbb-utóbb közvetlen tárgyalásokra lesz szükség Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Ennek illusztrálására hozzáteszik: Paula Pinho,
az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint az ukrajnai béke sorsa lényegében egyetlen ember, mégpedig Putyin kezében van.
Hangsúlyozzák: az uniós nyilatkozat egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államok kormánya fokozza diplomáciai erőfeszítéseit a csaknem négy éve tartó háború befejezésére, sőt,
már maga Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is a közvetlen uniós–orosz párbeszéd szükségességét hangsúlyozta
az utóbbi napokban.
