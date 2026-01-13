Az Unian felhívja a figyelmet, hogy a szélsőségesen oroszellenes Európai Unióban egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy az ukrajnai háború lezárásához előbb-utóbb közvetlen tárgyalásokra lesz szükség Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ennek illusztrálására hozzáteszik: Paula Pinho,