vlagyimir putyin európai unió párbeszéd ukrajnai háború egyesült államok európai bizottság

Heuréka! Az Európai Unió kezdi felismerni, hogy háborúzás helyett tárgyalnia kell Oroszországgal

2026. január 13. 08:17

A világ nagyobb része már korábban eljutott idáig.

2026. január 13. 08:17
Az Unian felhívja a figyelmet, hogy a szélsőségesen oroszellenes Európai Unióban egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy az ukrajnai háború lezárásához előbb-utóbb közvetlen tárgyalásokra lesz szükség Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ennek illusztrálására hozzáteszik: Paula Pinho, 

az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint az ukrajnai béke sorsa lényegében egyetlen ember, mégpedig Putyin kezében van.

Hangsúlyozzák: az uniós nyilatkozat egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államok kormánya fokozza diplomáciai erőfeszítéseit a csaknem négy éve tartó háború befejezésére, sőt, 

már maga Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is a közvetlen uniós–orosz párbeszéd szükségességét hangsúlyozta

 az utóbbi napokban.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

orokkuruc-2
2026. január 13. 09:55
Pontosan mit akar az EU Putyinnal tárgyalni? Putyin a szankciókat kiröhögi, haderő nincs, mégis miről beszélne velük? Trombi (gondolom a megegyezéshez híven) már csak Amerikában csinál rendet , még a 2 oroszt is visszaadták a Bella1 -ről. (az ukránokat nem tudom) Szerintem most az van, hogy Putyin megy előre egyre gyorsabban és mivel tényleg nem tud megállapodni senkivel (a Trombitás nem hajlandó a Starlinkinfót leállítani más meg nem számít) addig megy, amig a Donbasz, sőt tulajdonképpen a tengerpart +70 km meg nem lesz. ott kb megáll és aszongya majd, hogy ha 1 kibaszott NATO katona a maradék Ukrajnában, még ennél is morcosabb lesz. De addigra Zselé már máshol lesz.
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. január 13. 09:31
Az biztos, hogy akármekkora arcvesztést is okoz a megbékélés az EU vezetőinek, egyik sem fogja azt mondani, hogy bocsi elbasztam, lemondok, eltűnök, valami soros ngo, vagy gmo, vagy mifene majd csak ad némi alamizsnát életem hátra lévő pár évére.
Válasz erre
1
0
renoman
2026. január 13. 09:27
Kár, pedig ukránok győzelemre állnak a frontokon, az unió szankciói teljesen megbénították az oroszokat. Most nem szabad feladni....
Válasz erre
0
0
kulszek
•••
2026. január 13. 09:17 Szerkesztve
Fék nyúz: Az EU hamarosan bevezet az Oroszországgal kapcsolatos tárgyalásokon egy új mértékegységet: a Makront. 1 Makron = 12 pofára esés
Válasz erre
3
0
