01. 13.
kedd
volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború lakosság ukrajna oroszország

Rettegnek az ukránok: Zelenszkij hatalmas orosz támadástól tart – úgy tűnik, joggal

2026. január 13. 07:32

Az ukrán elnök a lakossághoz fordult.

2026. január 13. 07:32
null

Az Unian arról ír, hogy az oroszok egy új, nagyszabású csapásra készülnek a hírszerzési információk szerint – ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte rádióüzenetében. Zelenszkij szerint az oroszok drónokkal és rakétákkal akarják megzavarni a légvédelmet, kihasználva a nagy hideget.

Az ukrán elnök a várható orosz támadás miatt felszólította a lakosságot, hogy legyenek éberek és vigyázzanak magukra.

Ez a csapás a következő napokban megvalósulhat” 

– mondta Zelenszkij.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

