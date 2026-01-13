Rettegnek az ukránok: Zelenszkij hatalmas orosz támadástól tart – úgy tűnik, joggal

Az Unian arról ír, hogy az oroszok egy új, nagyszabású csapásra készülnek a hírszerzési információk szerint – ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte rádióüzenetében. Zelenszkij szerint az oroszok drónokkal és rakétákkal akarják megzavarni a légvédelmet, kihasználva a nagy hideget.

Az ukrán elnök a várható orosz támadás miatt felszólította a lakosságot, hogy legyenek éberek és vigyázzanak magukra.