Energiakatasztrófa a küszöbön: hatalmas a pánik Magyarország szomszédjában

A szerb kormánynak sürgősen módosítania kell az energiaszektorra vonatkozó jogszabályokat, hogy lehetővé váljon kis moduláris reaktorok építése – írja a Portfólió a Bloomberg nyomán. Az ajánlattevők között jelenleg kínai, japán, amerikai, francia és dél-koreai vállalatok is szerepelnek: A szerb kormány nem kötelező érvényű keretmegállapodást kötött a francia EDF-fel, de az orosz Roszatom, valamint az amerikai Westinghouse is versenyben maradhat a projektekért.

„Megkértem az EDF-et, hogy két héten belül jöjjenek Belgrádba” – közölte Vučić, majd leszögezte, hogy