Energiakatasztrófa a küszöbön: hatalmas a pánik Magyarország szomszédjában

„Súlyos hiba volt” – már bánja a német kancellár az atomerőművek bezárását
Friedrich Merz lesújtó véleménnyel van elődei stratégiai döntéseiről.
Szerbia felgyorsítja első atomerőműveinek előkészítését, mivel az ország egyszerre küzd a gyorsan növekvő áramfogyasztással és az elavult hőerőművek kivezetésének kényszerével – jelentette be Aleksandar Vučić elnök.
A szerb kormánynak sürgősen módosítania kell az energiaszektorra vonatkozó jogszabályokat, hogy lehetővé váljon kis moduláris reaktorok építése – írja a Portfólió a Bloomberg nyomán. Az ajánlattevők között jelenleg kínai, japán, amerikai, francia és dél-koreai vállalatok is szerepelnek: A szerb kormány nem kötelező érvényű keretmegállapodást kötött a francia EDF-fel, de az orosz Roszatom, valamint az amerikai Westinghouse is versenyben maradhat a projektekért.
„Megkértem az EDF-et, hogy két héten belül jöjjenek Belgrádba” – közölte Vučić, majd leszögezte, hogy
el kell kerülni egy olyan energiaválságot, amelyben az emberek sötétben halnak meg.
Szerbia 2024 novemberében oldotta fel az évtizedek óta fennálló, új atomerőművek építésére vonatkozó tilalmat, de a leendő projektek részletes szabályozása még hátravan – írja a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merz lesújtó véleménnyel van elődei stratégiai döntéseiről.
Az állami áramszolgáltató, az Elektroprivreda Srbije (EPS) villamosenergia-termelése hosszabb ideje csökkenő tendenciát mutat. E folyamat várhatóan felgyorsul, mivel az Európai Unió tagjelöltjeként Szerbiának fokozatosan le kell állítania közel egy tucat elavult, széntüzelésű erőművi blokkját.
Az új atomerőművek nemcsak az ellátásbiztonságot növelnék, hanem hozzájárulnának az Európai Unió karbonhatár-kiigazítási mechanizmusából (CBAM) eredő költségek mérsékléséhez is. A következő években számottevően nőhet az áramigény, amit egyebek mellett legalább négy, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpont létesítése is hajt majd.
Maxim Shemetov / POOL / AFP