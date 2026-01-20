Egy hajszál választ el a katasztrófától – vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet

Az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó rakéta- és dróntámadások következtében súlyosan megrongálódtak a nukleáris létesítmények biztonsági működéséhez kulcsfontosságú alállomások, aminek eredményeképp megszakadt a csernobili telephely kapcsolata az országos villamosenergia-hálózattal – derült ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keddi jelentéséből.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója megerősítette, hogy a külső áramellátás megszakadása miatt