Egy hajszál választ el a katasztrófától – vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet

Csernobil a tragédia szélén: még egy orosz csapást már nem bír ki az erőmű
A létesítmény igazgatója szerint már egy, a közelben becsapódó lövedék is végzetes lehet.
A külső áramellátás megszakadása miatt az atomerőmű vészhelyzeti dízelgenerátorokra állt a létfontosságú rendszerek működésének biztosítása érdekében.
Az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó rakéta- és dróntámadások következtében súlyosan megrongálódtak a nukleáris létesítmények biztonsági működéséhez kulcsfontosságú alállomások, aminek eredményeképp megszakadt a csernobili telephely kapcsolata az országos villamosenergia-hálózattal – derült ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keddi jelentéséből.
Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója megerősítette, hogy a külső áramellátás megszakadása miatt
a csernobili atomerőmű vészhelyzeti dízelgenerátorokra állt át, hogy továbbra is biztosítva legyen a létfontosságú rendszerek működése.
Bár az erőmű reaktorai már nem termelnek áramot, a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen a folyamatos energiaellátás, különösen az elhasznált fűtőelemek hűtése és felügyelete miatt. Az ukrán energiaügyi minisztérium később közölte, a külső áramellátást még aznap helyreállították, a sugárzási szint végig normális maradt, és a lakosság nem került veszélybe.
Az eset kapcsán Grossi ismét hangsúlyozta az ukrajnai nukleáris biztonság sérülékenységét. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Szerhij Tarakanov, a létesítmény igazgatója korábban azt nyilatkozta, egy újabb orosz támadás esetén teljesen összeomolhat a csernobili atomerőmű belső sugárvédelmi menedéke, a teljes helyreállítás pedig 3-4 évig is eltarthat .
A NAÜ főigazgatója figyelmeztetett: az energetikai infrastruktúra elleni támadások súlyos kockázatot jelentenek minden nukleáris létesítményre, függetlenül attól, hogy azok termelnek-e áramot vagy sem.
