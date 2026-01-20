Ft
Egy hajszál választ el a katasztrófától – vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet

2026. január 20. 18:17

A külső áramellátás megszakadása miatt az atomerőmű vészhelyzeti dízelgenerátorokra állt a létfontosságú rendszerek működésének biztosítása érdekében.

2026. január 20. 18:17
Az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó rakéta- és dróntámadások következtében súlyosan megrongálódtak a nukleáris létesítmények biztonsági működéséhez kulcsfontosságú alállomások, aminek eredményeképp megszakadt a csernobili telephely kapcsolata az országos villamosenergia-hálózattal – derült ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) keddi jelentéséből.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója megerősítette, hogy a külső áramellátás megszakadása miatt 

a csernobili atomerőmű vészhelyzeti dízelgenerátorokra állt át, hogy továbbra is biztosítva legyen a létfontosságú rendszerek működése.

 Bár az erőmű reaktorai már nem termelnek áramot, a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen a folyamatos energiaellátás, különösen az elhasznált fűtőelemek hűtése és felügyelete miatt. Az ukrán energiaügyi minisztérium később közölte, a külső áramellátást még aznap helyreállították, a sugárzási szint végig normális maradt, és a lakosság nem került veszélybe.

Az eset kapcsán Grossi ismét hangsúlyozta az ukrajnai nukleáris biztonság sérülékenységét. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Szerhij Tarakanov, a létesítmény igazgatója korábban azt nyilatkozta, egy újabb orosz támadás esetén teljesen összeomolhat a csernobili atomerőmű belső sugárvédelmi menedéke, a teljes helyreállítás pedig 3-4 évig is eltarthat .

A NAÜ főigazgatója figyelmeztetett: az energetikai infrastruktúra elleni támadások súlyos kockázatot jelentenek minden nukleáris létesítményre, függetlenül attól, hogy azok termelnek-e áramot vagy sem.

Nyitókép: AFP/Genya SAVILOV

triacus-2
2026. január 21. 00:50
Na nézzünk pár dolgot: 1. A cikket a haladó, Nyugati, Független Objektív Sajtó egyesült királyságbeli fellegvára, az Independent írta (a szerző Shubham Kalia): independent.co.uk/news/world/europe/chernobyl-nuclear-kyiv-russia-strikes-b2903896.html ezt a cikket szemlézte a Mandiner. Mindezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség: iaea.org/newscenter/pressreleases/update-337-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine értesüléseire hivatkozva. Tehát ha valakit szidni akartok, akkor tessék a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez fordulni! Rajta, kedves kommentelők, valódi névvel, címmel lehet oda fordulni, hőbörögve, nyomdafestéket nem tűrő stílusban: iaea.org/contact/official-mail vagy az Independenthez: independent.co.uk/service/contact-us-759589.html de ezt úgyse meritek megtenni, mert ahhoz gyáva kis nyuszik vagytok. 2. Csernobilban VAN atomerőmű. Ez a hivatalos neve. VAN hivatalos weboldala is: chnpp.gov.ua/en Bár nem termel, de az ott zajló munka miatt szükség van áramra.
Válasz erre
0
1
kiss.istvan770
•••
2026. január 20. 21:03 Szerkesztve
"Obsitos Technikus 2026. január 20. 19:01 KI ÍRTA EZT A SZEMETET???? Neveket akarok hallani.+ Bőven elég lett volna egy hozzászólásban felháborodni. A mandi egy lapszemléző oldal, A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentését ismertették. Ezt a szemérmetlen hazugságot úgy kellett volna közzé tenni, hogy ez a NAÜ által gyártott fake news.
Válasz erre
1
2
kiss.istvan770
2026. január 20. 20:47
"Szerhij Tarakanov, a létesítmény igazgatója korábban azt nyilatkozta, egy újabb orosz támadás esetén teljesen összeomolhat a csernobili atomerőmű belső sugárvédelmi menedéke," Uncsi a rengeteg hazugság, az ukránok küldtek egy drónt az erőmű szarkofágjára, úgy hogy ne érje komoly sérülés. Ha az oroszok akartak volna rátámadni, akkor simán átlyukasztották volna a szarkofágot. A csernobili erőmű 25 éve végleg leállt. Pakson 5 évig hűtik víz alatt a kiégett fűtő elemeket, ezért már minimum 15 éve atomhulladék tárolóban kellene lenni a fűtőelemeknek. A valóságban egy áramkimaradás semmiféle veszélyt nem jelent, nincs mit hűteni, csak az erőmű őrzése a feladat, amihez a generátorok árama bőven elég. A KÉRDÉS CSAK AZ, HOGY MIÉRT HAZUDIK A NAÜ? Szerintem ugyanazért amiért nem látták, hogy kik lőtték a Zaporizsjai atomerőművet, annak ellenére, hogy ott voltak a NAÜ tagjai, csak "becsukták a szemüket".
Válasz erre
1
0
Dorset Naga
2026. január 20. 20:40
Kiiiv meséi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!