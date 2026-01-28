Ft
Kellemetlen: rendőrök lepték el a bankot, amiben a BlackRock a legnagyobb részvényes

2026. január 28. 16:38

Szerda hajnalban német nyomozók jelentek meg Frankfurtban és Berlinben egy vezető pénzintézet irodáiban. A pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás azért is figyelemre méltó, mert az érintett bank legnagyobb részvényese a BlackRock, amelynek neve a magyar belpolitikai vitákban is egyre gyakrabban bukkan fel.

null

A BlackRock legnagyobb banki érdekeltségénél tartott razziák újabb fejezetet nyitottak a német pénzügyi rendszer körüli botrányok sorában. A német szövetségi bűnügyi hivatal munkatársai szerda reggel jelentek meg a Deutsche Bank frankfurti központjában, valamint egy berlini telephelyén, miután a frankfurti ügyészség pénzmosás gyanúja miatt házkutatásokat rendelt el.

A sajtóértesülések szerint mintegy harminc nyomozó lépett be civil ruhában a bank frankfurti székházába. A hatóságok egyelőre ismeretlen vezetők és alkalmazottak ellen folytatnak vizsgálatot, akik a gyanú szerint olyan külföldi vállalatokkal üzletelhettek, amelyeket pénzmosásra használhattak fel.

BlackRock és a pénzmosás gyanúja

A vizsgálat egyik központi kérdése, hogy a bank eleget tett-e a pénzintézetekre vonatkozó szigorú bejelentési kötelezettségeknek. A szabályozás értelmében minden gyanús tranzakciót haladéktalanul jelenteni kell a hatóságoknak, az indokolatlan késlekedés pedig komoly bírságot vonhat maga után

A német sajtó szerint a nyomozás egyik szála egy korábbi, nagy figyelmet kapott ügylethez vezet, amely egy ismert orosz milliárdost érint

Az érintett üzletember 2022 márciusa óta európai uniós szankciók alatt áll, és a hatóságok azt vizsgálják, hogy a bank megfelelően alkalmazta-e a pénzmosás elleni ellenőrzéseket az ezekhez köthető tranzakciók során.  Az ügyről az Euronews számolt be, kiemelve: a bank megerősítette a házkutatások tényét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködik az ügyészséggel. A frankfurti ügyészség ugyanakkor nem közölt részleteket sem az érintett üzleti kapcsolatokról, sem a konkrét tranzakciókról.

A mostani razzia időzítése sem mellékes: mindössze egy nappal azelőtt történt, hogy a pénzintézet bemutatná éves pénzügyi eredményeit, amelyek a várakozások szerint az elmúlt évek legmagasabb nyereségét mutatják majd. 

Nem először fordul elő azonban, hogy rendőrök járnak a frankfurti székházban: 2022-ben pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt is indultak vizsgálatok, amelyek közül volt, amely többmillió eurós bírsággal zárult.

Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar

A BlackRock neve közben nemcsak a nemzetközi pénzügyi hírekben, hanem a magyar közéletben is visszatérő elem. A Mandiner is megírta korábban Schiffer András nyilatkozatát, amelyben az ügyvéd élesen bírálta a Tisza körül feltűnő szereplőket. Schiffer a Maximában úgy fogalmazott:
 

három BlackRock-csinovnyikot mutatott föl „a Tisza vezér úr”, ami azt jelenti: „ő egy BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon.

Az ügyvéd szerint a globális pénzügyi és politikai hálózatok befolyása nem elvont összeesküvés-elmélet, hanem nagyon is kézzelfogható jelenség.
 

Én Magyar Pétert nem értem, és nem is vállalkoznék arra, hogy megértsem

– mondta, hozzátéve, hogy a Tiszát – a szó szociológiai értelmében – „egy piramisjátéknak” tartja. 

Nyitókép: Illusztráció / John MACDOUGALL / AFP

