Kellemetlen: rendőrök lepték el a bankot, amiben a BlackRock a legnagyobb részvényes

A BlackRock legnagyobb banki érdekeltségénél tartott razziák újabb fejezetet nyitottak a német pénzügyi rendszer körüli botrányok sorában. A német szövetségi bűnügyi hivatal munkatársai szerda reggel jelentek meg a Deutsche Bank frankfurti központjában, valamint egy berlini telephelyén, miután a frankfurti ügyészség pénzmosás gyanúja miatt házkutatásokat rendelt el.

A sajtóértesülések szerint mintegy harminc nyomozó lépett be civil ruhában a bank frankfurti székházába. A hatóságok egyelőre ismeretlen vezetők és alkalmazottak ellen folytatnak vizsgálatot, akik a gyanú szerint olyan külföldi vállalatokkal üzletelhettek, amelyeket pénzmosásra használhattak fel.