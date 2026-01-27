Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter blackrock ellenzék

A 2008-as válság nyerteseként vált a Magyar Péter embereihez köthető BlackRock a világ legnagyobb vagyonkezelőjévé

2026. január 27. 23:03

A választások közeledtével sorra jelennek meg Magyar Péter körül a nemzetközi pénzvilághoz köthető szereplők.

2026. január 27. 23:03
null

A nemzetközi pénzvilághoz kötődő szereplőket mutatott be az elmúlt időszakban Magyar Péter a Tisza Párt szakpolitikusaiként.

  • Kármán András az Erste vezető tisztségét töltötte be,
  • Kapitány István a Shell alelnöke volt,
  • Orbán Anita pedig a Vodafone Global vezetője volt.

A három ellenzéki politikusban közös, hogy a korábbi munkáik révén a globális pénzügyi körökhöz, elsősorban a BlackRockhoz köthetők, amely az elmúlt években világszerte jelentős befolyásra tett szert – írja az Ellenpont cikke alapján a Magyar Nemzet

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A vagyonkezelő stratégiai iparágakban, köztük a fegyvergyártásban is érdekelt, így pénzügyi haszna származik az ukrajnai háború folytatásából. Kritikusok szerint politikai befolyását is folyamatosan növeli: több vezető európai politikust is kapcsolatba hoztak már velük. A portál szerint a BlackRock most Magyarországon is teret nyerne, ehhez pedig a Tisza Pártot és Magyar Pétert használhatja eszközként.

Korábban a Mandiner is bemutatta a globális vagyonkezelőt, mivel már 2023-ban világossá vált, a BlackRock központi szereplője lesz Ukrajna újjáépítésének, de a fegyverbizniszben, valamint az energiaszektorban és az élelmiszeriparban is jelentős érdekeltségekkel bír, bár méreténél fogva szinte minden ágazatban jelen van globális szereplőként.

Az 1988-ban alapított BlackRock és egyik alapító-vezérigazgatója, a ma is a vállalat élén álló Larry Fink neve szinte összenőtt. Fink egyébként a Klaus Schwab-féle Világgazdasági Fórum és a Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának vezetőségi tagja is, egyébként pedig az amerikai Demokrata Párt régi támogatója.

A vagyonkezelő alap rakétaként lőtt ki, brutális növekedés után 1999-ben a tőzsdére lépett, már ekkor 165 milliárd dollárnyi vagyont kezeltek (ez a 2010-es évek egyévnyi magyar GDP-jének megfelelő pénz), és a további években is folyamatosan vásároltak fel más vagyonkezelő alapokat.

Nem kis löketet adott nekik a 2008-as gazdasági világválság, amelynek pénzügyi kezelésébe az amerikai kormányzat és a Szövetségi Bank (FED) erőteljesen bevonta az alapot. A lényeg az volt, hogy ki kell menteni a pénzintézeteket, különben összeomlik a pénzügyi rendszer, ezért, természetesen csakis az amerikai polgárok védelmében – szónokolt a leköszönőfélben lévő George W. Bush elnök – szükség van a BlackRock segítségére.

A BlackRock pedig igen ügyesen segített, többek között olyan bankoknak, amelyekben már akkor részesedése volt – egy évre rá már a világ legnagyobb alapkezelőjévé hízta ki magát. A tendencia tovább folytatódott, noha 2018-ban sajnálatos módon beesett az általuk kezelt vagyon 6000 milliárd dollár alá egy kis időre (ez immár 30+ évnyi magyar GDP), 

de 2021-re szerencsésen feltornázták 10 ezer milliárd dollárra (ez úgy 50 évnyi magyar össztermék),

miután 2008 után 2020 körül is azokba a cégekbe sikerült állami pénzt pumpáltatniuk a pandémia alatt ismét a FED végrehajtóiként, amelyekhez legalább részvényszinten fűződött valamiféle BlackRock-érdek.

Az alap – a hozzá hasonló Vanguard nevű társával együttesen – a legtöbb amerikai tőzsdén is jelenlévő cégben 15 százaléknyi vagy annál nagyobb részesedéssel bír manapság. A Mandiner teljes tényfeltáró cikke ITT olvasható.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Laurent Hou / Hans Lucas / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. január 27. 23:27 Szerkesztve
A 2008-as válságot szándékosan idézték elő a BlackRock mögött álló globalista körök. Nem kell újabb válság és nem kell háború!
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
2026. január 27. 23:18
Igen. De akkor miért támogatta a FIDESZ a BlackRock-ot kőkemény milliókkal?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!