Betelt a pohár a németeknél: a védelmi miniszter kimondta, amit Zelenszkij nem akart hallani

A németek írásba is adták: ez a titka a nemzetközi sikereknek Magyarországon
Elképesztő fejlődés valósult meg az elmúlt években.
Németország nem ad többet a Patriot légvédelmi rendszerből Ukrajnának.
Németország nem képes a saját Patriot légvédelmi rendszereiből többet Ukrajnának adni – jelentette ki hétfőn Berlinben Boris Pistorius német védelmi miniszter a Deutsche Welle beszámolója szerint.
A tárcavezető litván kollégájával, Robertas Kauanasszal tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:
Berlin már így is aránytalanul nagy mértékben járult hozzá Ukrajna légvédelméhez.
Pistorius elmondása szerint Németország saját Patriot-kapacitásainak több mint egyharmadát adta át Ukrajnának, ezért jelenleg további szállításokra nincs lehetőség. A Bundeswehr maga is az átadott rendszerek pótlására vár, miközben fenn kell tartania a katonák kiképzéséhez és a technikai karbantartáshoz szükséges képességeket.
Pistorius a nyugati szövetségesekhez is üzenetet intézett, hangsúlyozva: minden érintett országnak közösen kell áttekintenie saját készleteit, különösen azoknak, amelyek még rendelkezhetnek mozgósítható tartalékokkal.
Nyitókép: Jens Büttner / POOL / AFP
