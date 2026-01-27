Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij patriot boris pistorius orosz-ukrán háború védelmi miniszter németország

Betelt a pohár a németeknél: a védelmi miniszter kimondta, amit Zelenszkij nem akart hallani

2026. január 27. 09:47

Németország nem ad többet a Patriot légvédelmi rendszerből Ukrajnának.

2026. január 27. 09:47
null

Németország nem képes a saját Patriot légvédelmi rendszereiből többet Ukrajnának adni – jelentette ki hétfőn Berlinben Boris Pistorius német védelmi miniszter a Deutsche Welle beszámolója szerint.

 A tárcavezető litván kollégájával, Robertas Kauanasszal tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Berlin már így is aránytalanul nagy mértékben járult hozzá Ukrajna légvédelméhez.

Pistorius elmondása szerint Németország saját Patriot-kapacitásainak több mint egyharmadát adta át Ukrajnának, ezért jelenleg további szállításokra nincs lehetőség. A Bundeswehr maga is az átadott rendszerek pótlására vár, miközben fenn kell tartania a katonák kiképzéséhez és a technikai karbantartáshoz szükséges képességeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Pistorius a nyugati szövetségesekhez is üzenetet intézett, hangsúlyozva: minden érintett országnak közösen kell áttekintenie saját készleteit, különösen azoknak, amelyek még rendelkezhetnek mozgósítható tartalékokkal.

Nyitókép: Jens Büttner / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. január 27. 11:11
Az ovodás rokonom mondta: azért mert az egy épen maradt gázvezetéküket is szétlönék vele. Erröl Antall jut eszembe, aki miután választói akaratból megkapta a kalasnyikovot letette azt a szadesz média küszöbére. Azok elöször nem akartak hinni a szemüknek, de pár perc mulva felkapták és belelöttek vele antallba.
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. január 27. 10:41
Ha, ha, ha, a hülye hoholok azt hitték, hogy öket tényleg érdekli a londoni city. A németeknél rohamosan fogy a gáz és ha az amcsik is bekeményítenek az lng -vel, akkor nagy lesz a baj. Na agyhalott tiszaszektások, ugye milyen bölcsen döntött Orbán, hogy nem tett keresztbe az oroszoknak.
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2026. január 27. 10:33
Dilettáns vénemberek terepruhában máris hösnek képzelik magukat. Pedig óvodások érettebben viselkednek. Tiszta röhej, de nem veszik észre magukat.
Válasz erre
1
0
simakutya
2026. január 27. 10:24
Rendeljetek az amiktól,ha pénzetek nincs is de még van hitelkeretetek! Neki csak a jövőhéten szólnak hogy oda fogják adni amilyük csak van,ilyen hálás becsületes mukri népnek mindent is!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!