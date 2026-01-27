Betelt a pohár a németeknél: a védelmi miniszter kimondta, amit Zelenszkij nem akart hallani

Berlin már így is aránytalanul nagy mértékben járult hozzá Ukrajna légvédelméhez.

Pistorius elmondása szerint Németország saját Patriot-kapacitásainak több mint egyharmadát adta át Ukrajnának, ezért jelenleg további szállításokra nincs lehetőség. A Bundeswehr maga is az átadott rendszerek pótlására vár, miközben fenn kell tartania a katonák kiképzéséhez és a technikai karbantartáshoz szükséges képességeket.