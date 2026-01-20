A pofátlanság netovábbja: ezért veszélyeztetné Magyarország biztonságát az Európai Bizottság

Még a választások előtt eurómilliárdokat kap Magyarország – a legtöbbet az egész Európai Unióban
A görögök kérését viszont elutasította az Európai Bizottság.
Miközben az Európai Unió vezetői rendre kiemelik a SAFE védelmi hitelprogram fontosságát, most Brüsszelben kitalálták, hogy a jogállamisági hiányosságokra hivatkozva talán mégsem kellene odaadni a pénzt Magyarországnak.
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogram feltétele a jogállamiság tiszteletben tartás – írja az Euractiv.
A cikk szerint
Magyarország 16,2 milliárd eurós igényléséről még nem született döntés, mert Kaja Kallas, az EU szélsőségesen magyarellenes külügyi főképviselője már decemberben felvetette ezt a problémát a tagállammal kapcsolatban.
A Bizottság hangsúlyozta: minden országnak be kell tartania a szabályokat, de egyelőre nem világos, mennyire lesznek ezek ténylegesen kikényszeríthetők.
Ezt is ajánljuk a témában
A görögök kérését viszont elutasította az Európai Bizottság.
Nyitókép: AFP/Luis Robayo
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.