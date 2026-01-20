Ft
kaja kallas európai unió magyarország eu európai bizottság

A pofátlanság netovábbja: ezért veszélyeztetné Magyarország biztonságát az Európai Bizottság

2026. január 20. 09:58

Miközben az Európai Unió vezetői rendre kiemelik a SAFE védelmi hitelprogram fontosságát, most Brüsszelben kitalálták, hogy a jogállamisági hiányosságokra hivatkozva talán mégsem kellene odaadni a pénzt Magyarországnak.

2026. január 20. 09:58
null

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogram feltétele a jogállamiság tiszteletben tartás – írja az Euractiv.

A cikk szerint

Magyarország 16,2 milliárd eurós igényléséről még nem született döntés, mert Kaja Kallas, az EU szélsőségesen magyarellenes külügyi főképviselője már decemberben felvetette ezt a problémát a tagállammal kapcsolatban.

A Bizottság hangsúlyozta: minden országnak be kell tartania a szabályokat, de egyelőre nem világos, mennyire lesznek ezek ténylegesen kikényszeríthetők.

Picnic Niki
•••
2026. január 21. 09:44 Szerkesztve
Miért kell nekünk védelmi hitel? Mi jóban vagyunk mindenkivel, különben is mi békét akarunk, nem? Másrészt az EU-t állandóan szidjuk, kettős beszéddel itthon ellene lázítunk, a szavazóik állandóan HUXIToznak, miért tőlük kérünk pénzt? Nemzeti büszkeség, szuverenitás, az smafu? OV-nak olyan jó a híre, meg annyira bíznak benne :D "Európai parlamenti képviselők attól tartanak, hogy szigorú feltételek nélkül Orbán Viktor a védelmi célokra szánt uniós forrásokat a közelgő választási kampányára fogja fordítani." Harmadrészt van elég adósságunk, sőt ezt a közös eu-s hitelt meg sem szavaztuk, majd az egyik legnagyobb összeget akarjuk belőle?
Válasz erre
1
0
Felvidéki MAGYAR
•••
2026. január 21. 06:40 Szerkesztve
Máglyán kell elégetni az eu komplett vezetését, Merkellel, Macronnal és még sok mocskos tolvajjal együtt!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 20. 12:25
A rohadék nő remélem, hogy nem ússza meg, mi meg kilépünk ebből a mocskos EU-nak csúfolt kócerájból, mielőtt az ország totál tönkre megy!
Válasz erre
11
1
pollip
2026. január 20. 12:04
Milyen szabályokra gondolnak?
Válasz erre
1
0
