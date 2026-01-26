A bajor AfD-nek nagyon tetszik, ahogyan Trump ICE-ügynökei kezelik a migránsokat

„A béke a cél – nagyszerű!” – Alice Weidel is kiállt Orbán Viktor mellett
Az AfD társelnöke teljes mértékben egyetért a magyar miniszterelnök békére irányuló törekvéseivel.

A bajorországi Alternatíva Németországért (AfD) párt egy, az amerikai Immigration and Customs Enforcement (ICE) működéséhez hasonló, speciális rendőri egység létrehozását javasolja, amelynek feladata az illegális bevándorlók felkutatása és a kitoloncolások koordinálása lenne – derül ki a párt belső dokumentumaiból, amelyet az Euronews ismertetett.
A téma a bajor AfD téli pártkonferenciáját követő sajtótájékoztatón is felmerült, ám a tartományi frakcióvezető, Katrin Ebner-Steiner kezdetben kitért a konkrét kérdések elől. Később azonban a sajtóhoz eljutott koncepcióanyagokból kiderült:
a tervezett hatósági egység működését kifejezetten az ICE mintájára képzelik el.
Az ICE az Egyesült Államokban az utóbbi időben súlyos kritikák kereszttüzébe került. Több halálos kimenetelű intézkedés és határozott fellépés is felháborodást váltott ki a Demokrata Párthoz köthető körökből, a liberális politikusok, illetve a média pedig igyekszik minden áron a bevándorlási törvényeket érvényesíteni akaró szervezet ellen hergelni az embereket. Az Euronews hasonló éllel igyekszik befeketíteni az AfD terveit, a cikkben konzekvensen „menedékkérőkként” aposztrofálva a migránsokat.

A deportálási egység mellett az AfD bajor programja
minden bevándorló számára, ami a párt szerint növelné a közbiztonságot.

Emellett javasolják, hogy a német nyelvvel nehezen boldoguló migráns hátterű gyerekeket különítsék el a többségi iskoláktól, és számukra a hitoktatást „érték- és kultúraoktatás” váltsa fel.
Az Euronews felidézi, hogy a bajor AfD-t a tartományi alkotmányvédelmi hivatal 2022 óta „feltételezett szélsőjobboldali szervezetként” tartja nyilván, amit a müncheni közigazgatási bíróság 2024-ben megerősített. A hatóságok szerint a párt több megnyilvánulása „sérti az emberi méltóság és a demokratikus rend alapelveit”, valamint „kapcsolatokat ápol szélsőjobboldali körökkel”, köztük a Identitás Mozgalom vezetőjével, Martin Sellnerrel.
A 2025-ös szövetségi választáson az AfD Bajorországban már közel 19 százalékos eredményt ért el, ezzel a második legerősebb párttá vált, miközben az első helyet továbbra is a CSU őrzi 37,2 százalékkal.

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP