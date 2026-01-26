Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Bajorország migráció AfD ICE bevándorlás Egyesült Államok

A bajor AfD-nek nagyon tetszik, ahogyan Trump ICE-ügynökei kezelik a migránsokat

2026. január 26. 16:34

Szeretnének hasonló deportálásokat otthonra is.

2026. január 26. 16:34
null

A bajorországi Alternatíva Németországért (AfD) párt egy, az amerikai Immigration and Customs Enforcement (ICE) működéséhez hasonló, speciális rendőri egység létrehozását javasolja, amelynek feladata az illegális bevándorlók felkutatása és a kitoloncolások koordinálása lenne – derül ki a párt belső dokumentumaiból, amelyet az Euronews ismertetett.

A téma a bajor AfD téli pártkonferenciáját követő sajtótájékoztatón is felmerült, ám a tartományi frakcióvezető, Katrin Ebner-Steiner kezdetben kitért a konkrét kérdések elől. Később azonban a sajtóhoz eljutott koncepcióanyagokból kiderült:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

a tervezett hatósági egység működését kifejezetten az ICE mintájára képzelik el.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ICE az Egyesült Államokban az utóbbi időben súlyos kritikák kereszttüzébe került. Több halálos kimenetelű intézkedés és határozott fellépés is felháborodást váltott ki a Demokrata Párthoz köthető körökből, a liberális politikusok, illetve a média pedig igyekszik minden áron a bevándorlási törvényeket érvényesíteni akaró szervezet ellen hergelni az embereket. Az Euronews hasonló éllel igyekszik befeketíteni az AfD terveit, a cikkben konzekvensen „menedékkérőkként” aposztrofálva a migránsokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A deportálási egység mellett az AfD bajor programja

  • kötelező közmunkát és
  • esti kijárási tilalmat is előírna

minden bevándorló számára, ami a párt szerint növelné a közbiztonságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett javasolják, hogy a német nyelvvel nehezen boldoguló migráns hátterű gyerekeket különítsék el a többségi iskoláktól, és számukra a hitoktatást „érték- és kultúraoktatás” váltsa fel.

Az Euronews felidézi, hogy a bajor AfD-t a tartományi alkotmányvédelmi hivatal 2022 óta „feltételezett szélsőjobboldali szervezetként” tartja nyilván, amit a müncheni közigazgatási bíróság 2024-ben megerősített. A hatóságok szerint a párt több megnyilvánulása „sérti az emberi méltóság és a demokratikus rend alapelveit”, valamint „kapcsolatokat ápol szélsőjobboldali körökkel”, köztük a Identitás Mozgalom vezetőjével, Martin Sellnerrel.

A 2025-ös szövetségi választáson az AfD Bajorországban már közel 19 százalékos eredményt ért el, ezzel a második legerősebb párttá vált, miközben az első helyet továbbra is a CSU őrzi 37,2 százalékkal.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 26. 19:42
Átnevelő táborok? Koncentrációs táborok? "Arbeit macht frei! " A németek értenek ehhez! Egyhez nem értenek, hogy az inga középen megálljon, állandóan a szélsőségek felé lökik.
Válasz erre
0
0
savrena
2026. január 26. 19:36
A németek nem tudnak egyenesen ülni a lovon. Amerikába a migránsok illegálisan érkeztek, Németországba csinnadrattával szállították őket. Na a német ICE is pont így fog túltenni az amerikain.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. január 26. 17:00
Már túl késő. Nem kellett volna Orbánt gyalázni és a csőcseléket virággal és süteménnyel fogadni az állomásokon.
Válasz erre
1
0
sozlib_abschaum
2026. január 26. 16:39
Lesz még Németországban, Arbeit macht frei! Nemhiába nem rombolták le a koncentrációs táborokat.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!