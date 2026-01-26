A bajor AfD-nek nagyon tetszik, ahogyan Trump ICE-ügynökei kezelik a migránsokat

Emellett javasolják, hogy a német nyelvvel nehezen boldoguló migráns hátterű gyerekeket különítsék el a többségi iskoláktól, és számukra a hitoktatást „érték- és kultúraoktatás” váltsa fel.

Az Euronews felidézi, hogy a bajor AfD-t a tartományi alkotmányvédelmi hivatal 2022 óta „feltételezett szélsőjobboldali szervezetként” tartja nyilván, amit a müncheni közigazgatási bíróság 2024-ben megerősített. A hatóságok szerint a párt több megnyilvánulása „sérti az emberi méltóság és a demokratikus rend alapelveit”, valamint „kapcsolatokat ápol szélsőjobboldali körökkel”, köztük a Identitás Mozgalom vezetőjével, Martin Sellnerrel.

A 2025-ös szövetségi választáson az AfD Bajorországban már közel 19 százalékos eredményt ért el, ezzel a második legerősebb párttá vált, miközben az első helyet továbbra is a CSU őrzi 37,2 százalékkal.