Németországban síkra szálltak Ukrajna megbüntetéséért: Nem úszhatják meg az Északi Áramlat felrobbantását!
Az AfD kártérítést követelne a borzalmas károkért, amit az ukránok okoztak Németországnak.
Ennek nem fognak örülni Ukrajnában.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, és
a Kijevnek nyújtott, mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.
A jobboldali politikus élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.
„»Alice Weidel Zelenszkijnek: kártérítést kellene fizetnie az Északi Áramlat felrobbantásáért! Aki ezt tette velünk, nem lehet a barátunk soha!«
Végre Németországban is ki lehet ezt mondani!”
– tette hozzá Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
