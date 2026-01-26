Ft
01. 26.
hétfő
háború Háború Ukrajnában Németország Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Alice Weidel kártérítés Volodimir Zelenszkij Északi Áramlat

Most végre megfizet Zelenszkij: benyújtotta a számlát Németország

2026. január 26. 10:57

Ennek nem fognak örülni Ukrajnában.

2026. január 26. 10:57
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, és

a Kijevnek nyújtott, mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

A jobboldali politikus élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.

Közben érkeznek a magyar reakciók is

„»Alice Weidel Zelenszkijnek: kártérítést kellene fizetnie az Északi Áramlat felrobbantásáért! Aki ezt tette velünk, nem lehet a barátunk soha!«

Végre Németországban is ki lehet ezt mondani!”

– tette hozzá Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

sanya55-2
2026. január 26. 12:44
Orbán, ezt is megmondta előre. Még több pénzt nekik, nagyobb legyen a a kesergés később
stormy
2026. január 26. 12:38
ennyit arrol hogy ukrajna eu tag lesz.
NokiNokedli
2026. január 26. 12:36 Szerkesztve
"benyújtotta a számlát Németország" Mandi megint ÁTBASZOL! Semmilyen számlát nem nyújtott be Németország. Amúgy nem fog hatalomra kerülni az AfD, - gondoskodnak róla.
NokiNokedli
2026. január 26. 12:35 Szerkesztve
