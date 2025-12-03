Ft
Reszkető térddel várják a csapást: a szuperhatalom rémisztő hadi fejlesztésekbe kezdett – Amerika is bekapcsolódhat a háborúba

2025. december 03. 15:39

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy az atomhatalom gyors ütemben bővít és épít jelentős katonai létesítményeket.

2025. december 03. 15:39
A legfrissebb műholdfelvételek szerint Kína gyors ütemben bővít és épít jelentős katonai létesítményeket keleti partvidéke mentén, ami Tajvan szerint egy esetleges, a szigetre irányuló katonai művelet előkészítésére utalhat – írta a Taiwan news.

Laj Csing-te tajvani elnök a november 26-i nemzetbiztonsági értekezlet után kijelentette: Peking célja, hogy 2027-re befejezze a Tajvan ellen irányuló katonai előkészületeket.

A tanács szerint Kína öt stratégiai jelentőségű helyszínen folytat nagyszabású fejlesztéseket Sanghajtól egészen Fucsienig.

A bázisokon föld alatti üzemanyag tárolók, új vasúti összeköttetések és kétéltű partraszálló műveleteket támogató eszközök épülnek. Kína nagyméretű kikötőhelyeket is kiépített, amelyek alkalmasak a széles körű haditengerészeti műveletek támogatására. A repülőterek bővítése pedig lehetővé teszi, hogy azok katonai tartalékbázisként üzemanyag-utántöltési és logisztikai célokra szolgáljanak.

A Pentagon becslése szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg nukleáris és hagyományos rakétakészlete négy év alatt közel 50 százalékos növekedéssel, 3 500 darabra nőtt.

Washington szakértői szerint a rakétacsapások jelentenék bármilyen Kína által indított akció nyitányát. A hatalmas rakétakészlet egyszerre szolgál elrettentésre Tajvan felé és figyelmeztetésként az Egyesült Államoknak.

A gyors ütemű kínai katonai fejlesztések egyre erőteljesebben jelzik Peking stratégiai szándékait. Tajvan szerint Kína célja nem csupán katonai képességeinek bővítése, hanem egyértelmű üzenet küldése: készen áll arra, hogy akár erővel érvényesítse területi igényeit. A tajvani vezetés szerint a következő három év kulcsfontosságú lesz a régió békéjének fenntartása szempontjából.

Nyitókép: Google Earth / képernyőkép

***

Összesen 10 komment

Unknown
2025. december 03. 18:44
Ciki, az USA megtámadta az oroszokat és közben nem vette észre aKinaikat. Azok meg kihasználják a helyzetet. Ha elszabtuk, hát szabhatjuk igaz USA?
Válasz erre
0
0
P.S.
2025. december 03. 18:15
Egyszerűbb lenne Hongkong és Makaó példáján társult önállóságot követni. Ez a felkészülés arra is jó.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. december 03. 18:09
Venezuela, Ukrajna! Kedvező nemzetközi feltételeket teremt Kínának ahhoz, hogy érvényesítse igényét, felszámolja Tajvan elszakadását..! Ezzel, hozadékként, még szövetségese, Oroszország helyzetén is könnyítene, biztosítva az USA további lekötöttségét... Nagy az esélye annak, hogyha Venezuelával effektív háborús helyzetre kerül sor, Kína előrehozza az egyesítés kérdését!
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. december 03. 17:36
Nasi12 2025. november 29. 12:56 A Nixon Kissinger deal lényege az volt, hogy Taiwan jogilag kina része, helyet cserél kina taiwannal az ENSZ ben. Csak Kina marad tagja az ENSZ nek. Ezt több tucat ország elismerte, elismeri, amerikával az élen. De facto pedig nem az, de ez Kinát 2049 ig nem zavarja. Két fontos kikötéssel. Nem nyilvánitja magát függetlennek és nem mennek be oda idegen csapatok. Amerikának mint országnak nincs nemzetközi szerződése Taiwannal, hogy megvédi. Azt hiszem csak az amerikai elnöknek van ilyen rendelete, ami csak amerikai jog, nem nemzetközi. A románok is kinyilatkoztathatnák, hogy megvédig Debrecent, mert voltak ott egy darabig :) Noha Debrecenben nem románok laknak, taiwanon meg nem amerikaiak, nem japánok hanem kinaiak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!