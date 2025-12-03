Reszkető térddel várják a csapást: a szuperhatalom rémisztő hadi fejlesztésekbe kezdett – Amerika is bekapcsolódhat a háborúba

A Pentagon becslése szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg nukleáris és hagyományos rakétakészlete négy év alatt közel 50 százalékos növekedéssel, 3 500 darabra nőtt.

Washington szakértői szerint a rakétacsapások jelentenék bármilyen Kína által indított akció nyitányát. A hatalmas rakétakészlet egyszerre szolgál elrettentésre Tajvan felé és figyelmeztetésként az Egyesült Államoknak.

A gyors ütemű kínai katonai fejlesztések egyre erőteljesebben jelzik Peking stratégiai szándékait. Tajvan szerint Kína célja nem csupán katonai képességeinek bővítése, hanem egyértelmű üzenet küldése: készen áll arra, hogy akár erővel érvényesítse területi igényeit. A tajvani vezetés szerint a következő három év kulcsfontosságú lesz a régió békéjének fenntartása szempontjából.

Nyitókép: Google Earth / képernyőkép

