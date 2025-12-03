Reszkető térddel várják a csapást: a szuperhatalom rémisztő hadi fejlesztésekbe kezdett – Amerika is bekapcsolódhat a háborúba

Kiéleződni látszik a második világháború legvéresebb ellentéte: Trumpnak kellett közbelépnie
Mivel a japán miniszterelnök nem volt hajlandó visszavonni a Kína megtámadására vonatkozó kijelentését, Donald Trumpnak kellett közbelépnie.
Műholdfelvételek bizonyítják, hogy az atomhatalom gyors ütemben bővít és épít jelentős katonai létesítményeket.
A legfrissebb műholdfelvételek szerint Kína gyors ütemben bővít és épít jelentős katonai létesítményeket keleti partvidéke mentén, ami Tajvan szerint egy esetleges, a szigetre irányuló katonai művelet előkészítésére utalhat – írta a Taiwan news.
Laj Csing-te tajvani elnök a november 26-i nemzetbiztonsági értekezlet után kijelentette: Peking célja, hogy 2027-re befejezze a Tajvan ellen irányuló katonai előkészületeket.
A tanács szerint Kína öt stratégiai jelentőségű helyszínen folytat nagyszabású fejlesztéseket Sanghajtól egészen Fucsienig.
A bázisokon föld alatti üzemanyag tárolók, új vasúti összeköttetések és kétéltű partraszálló műveleteket támogató eszközök épülnek. Kína nagyméretű kikötőhelyeket is kiépített, amelyek alkalmasak a széles körű haditengerészeti műveletek támogatására. A repülőterek bővítése pedig lehetővé teszi, hogy azok katonai tartalékbázisként üzemanyag-utántöltési és logisztikai célokra szolgáljanak.
A Pentagon becslése szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg nukleáris és hagyományos rakétakészlete négy év alatt közel 50 százalékos növekedéssel, 3 500 darabra nőtt.
Washington szakértői szerint a rakétacsapások jelentenék bármilyen Kína által indított akció nyitányát. A hatalmas rakétakészlet egyszerre szolgál elrettentésre Tajvan felé és figyelmeztetésként az Egyesült Államoknak.
A gyors ütemű kínai katonai fejlesztések egyre erőteljesebben jelzik Peking stratégiai szándékait. Tajvan szerint Kína célja nem csupán katonai képességeinek bővítése, hanem egyértelmű üzenet küldése: készen áll arra, hogy akár erővel érvényesítse területi igényeit. A tajvani vezetés szerint a következő három év kulcsfontosságú lesz a régió békéjének fenntartása szempontjából.
Nyitókép: Google Earth / képernyőkép
