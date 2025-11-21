Ft
háború UAC orosz-ukrán háború légvédelem Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij ettől nem lesz boldog: olyan szuperbombázókat kaptak az oroszok, hogy mostantól esélyük sincs a Trumptól kapott csodafegyvereknek (VIDEÓ)

2025. november 21. 10:17

A gépek már át is estek minden szükséges földi és repülési teszten, és megindultak új állomáshelyük felé.

2025. november 21. 10:17
null

Az orosz állami hadiipari óriás, a Rosztech pénteken jelentette be, hogy a United Aircraft Corporation (UAC) újabb sorozat Su-30SM2 többfeladatú vadászgépet adott át a védelmi minisztériumnak – írja a Vg. Kiemelték, hogy a gépek már átestek minden szükséges földi és repülési teszten, és megindultak új állomáshelyük felé.

A Rosztech közleménye kiemelte, hogy a továbbfejlesztett Su-30SM2 -k az elmúlt években hatékonynak bizonyultak az orosz légvédelemben, százas nagyságrendben megsemmisítve légi és földi célpontokat, beleértve a Patriot légvédelmi rendszereket is.

A konszern kiemelte, hogy a típus gyakorlatilag az összes jelenlegi orosz légi fegyver alkalmazására képes.

A modernizáció kulcsa a fedélzeti elektronika jelentős fejlesztése. A Su-30SM2 erősebb radarja nagyobb távolságot és pontosabb célfelderítést biztosít, ami csökkenti a személyzet terhelését. 

A korszerű elektronikai hadviselési rendszer pedig hatékonyabb védelmet nyújt az ellenséges légiharc-rakétákkal szemben.

Vadim Badekha, az UAC vezérigazgatója az Interfaxnak tett nyilatkozatában elmondta: a gyártás üteme emelkedik, és a vállalat „nem ül a babérjain”. A fejlesztésekbe már beépítik a „Második Katonai Művelet” tapasztalatait, vagyis a háború közvetlen hatással van a típus további finomhangolására.

Ukrajna is a fejlesztés útján?

Kijev huszonöt Patriot légvédelmi rendszer megvásárlásáról készül szerződést kötni, a finanszírozás egyik legfőbb forrásaként pedig a befagyasztott orosz vagyont jelölte meg – közölte Volodimir Zelenszkij elnök. Az ukrán elnök szerint Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közelebb került a háború lezárása, ugyanakkor egyértelművé tette: a Donyeck-medencéből való kivonulás Ukrajna számára elfogadhatatlan, és az ország a télre készülve egy kétmilliárd dolláros gázbeszerzést is előkészít.

Nyitókép forrása: Anadolu via AFP

