Zelenszkij ettől nem lesz boldog: olyan szuperbombázókat kaptak az oroszok, hogy mostantól esélyük sincs a Trumptól kapott csodafegyvereknek (VIDEÓ)

A korszerű elektronikai hadviselési rendszer pedig hatékonyabb védelmet nyújt az ellenséges légiharc-rakétákkal szemben.

Vadim Badekha, az UAC vezérigazgatója az Interfaxnak tett nyilatkozatában elmondta: a gyártás üteme emelkedik, és a vállalat „nem ül a babérjain”. A fejlesztésekbe már beépítik a „Második Katonai Művelet” tapasztalatait, vagyis a háború közvetlen hatással van a típus további finomhangolására.

Ukrajna is a fejlesztés útján?

Kijev huszonöt Patriot légvédelmi rendszer megvásárlásáról készül szerződést kötni, a finanszírozás egyik legfőbb forrásaként pedig a befagyasztott orosz vagyont jelölte meg – közölte Volodimir Zelenszkij elnök. Az ukrán elnök szerint Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közelebb került a háború lezárása, ugyanakkor egyértelművé tette: a Donyeck-medencéből való kivonulás Ukrajna számára elfogadhatatlan, és az ország a télre készülve egy kétmilliárd dolláros gázbeszerzést is előkészít.