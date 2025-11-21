Áttörtek az oroszok: kulcsfontosságú várost foglalt el az orosz hadsereg
Megnyílt az út a további előrenyomulás előtt.
A gépek már át is estek minden szükséges földi és repülési teszten, és megindultak új állomáshelyük felé.
Az orosz állami hadiipari óriás, a Rosztech pénteken jelentette be, hogy a United Aircraft Corporation (UAC) újabb sorozat Su-30SM2 többfeladatú vadászgépet adott át a védelmi minisztériumnak – írja a Vg. Kiemelték, hogy a gépek már átestek minden szükséges földi és repülési teszten, és megindultak új állomáshelyük felé.
A Rosztech közleménye kiemelte, hogy a továbbfejlesztett Su-30SM2 -k az elmúlt években hatékonynak bizonyultak az orosz légvédelemben, százas nagyságrendben megsemmisítve légi és földi célpontokat, beleértve a Patriot légvédelmi rendszereket is.
A konszern kiemelte, hogy a típus gyakorlatilag az összes jelenlegi orosz légi fegyver alkalmazására képes.
A modernizáció kulcsa a fedélzeti elektronika jelentős fejlesztése. A Su-30SM2 erősebb radarja nagyobb távolságot és pontosabb célfelderítést biztosít, ami csökkenti a személyzet terhelését.
A korszerű elektronikai hadviselési rendszer pedig hatékonyabb védelmet nyújt az ellenséges légiharc-rakétákkal szemben.
Vadim Badekha, az UAC vezérigazgatója az Interfaxnak tett nyilatkozatában elmondta: a gyártás üteme emelkedik, és a vállalat „nem ül a babérjain”. A fejlesztésekbe már beépítik a „Második Katonai Művelet” tapasztalatait, vagyis a háború közvetlen hatással van a típus további finomhangolására.
Kijev huszonöt Patriot légvédelmi rendszer megvásárlásáról készül szerződést kötni, a finanszírozás egyik legfőbb forrásaként pedig a befagyasztott orosz vagyont jelölte meg – közölte Volodimir Zelenszkij elnök. Az ukrán elnök szerint Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően közelebb került a háború lezárása, ugyanakkor egyértelművé tette: a Donyeck-medencéből való kivonulás Ukrajna számára elfogadhatatlan, és az ország a télre készülve egy kétmilliárd dolláros gázbeszerzést is előkészít.
A honvédő háború három éve elfedte Ukrajna jó három évtizednyi függetlenségének rákfenéjét: a burjánzó korrupciót.
Nyitókép forrása: Anadolu via AFP