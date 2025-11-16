Nagy Testvért „játszana” Von der Leyen – saját kémügynökségével mindenre szeretne rálátni

Meglepő információk érkeztek Brüsszelből. Kiderült, hogy tervben van összeurópai titkosszolgálat létrehozása, amelynek hivatalos célja az lenne, hogy fokozza az együttműködést a tagállamok kémügynökségei között. Az első elképzelések szerint az egység Ursula von der Leyen, a bizottság elnökének a kezében lenne, így a projekt máris kemény ellenállásba ütközött. Egyes szakértők ugyanis úgy vélik, ez tovább növelné Von der Leyen hatalmát a kontinens felett –írta a Financial Times.

Egy uniós tisztviselő a lapnak úgy fogalmazott,

a tagállami szolgálatok sokat tudnak, a Bizottság is sokat tud. Ideje, hogy mindezt összehangoljuk, különben nem leszünk hatékonyak”.

Az összeállításból kiderült, hogy az elképzelés komoly ellenállásba ütközött az EU külügyi szolgálatán belül, amely jelenleg is működteti az Intelligence and Situation Centre (Intcen) nevű hírszerzési egységet. A diplomáciai testület attól tart, hogy az új bizottsági struktúra átfedéseket okoz, és gyengíti az Intcen pozícióját.

Bár a terveket még nem közölték hivatalosan mind a 27 tagállammal, Brüsszel már vizsgálja, hogyan lehetne megerősíteni az uniós hírszerzési képességeket. A Bizottság szóvivője szerint „egy dedikált sejt létrehozása” is felmerült, amely szorosan együttműködne az Európai Külügyi Szolgálattal (EEAS) – írta a Financial Times.