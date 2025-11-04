Az év öngólját lőtte Greta Thunberg: izraeli túsz képével illusztrálta a palesztinok szenvedését (FOTÓ)
„Divatos a gyűlölet miatti elvakultságból fakadó tudatlanság” – írta válaszként az izraeli külügyminisztérium.
Nem inkább biciklin, szabad torokból kiabálva kéne zsidózni?
„Én ezeket a zöld dolgokat nem annyira vágom, de szerintem ez a Volkswagen pickup nem igazán ökobio, így lépésben hajtva pláne a három hangfallal. Nem inkább biciklin, szabad torokból kiabálva kéne zsidózni?”
Nyitókép: Facebook / Ceglédi Zoltán