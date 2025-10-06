Ft
társadalom Nyugat jobboldal

Volt osztrák pénzügyminiszter: A Nyugat haldoklik – ezért menekülnek a választók a jobboldalhoz

2025. október 06. 09:57

Túl sok bevándorlás, túl sok szabály, túl kevés közös érték – így látja a Nyugat hanyatlásának okait Gernot Blümel, aki szerint a liberális demokráciák elvesztették erkölcsi alapjukat

2025. október 06. 09:57
null

A nyugati demokráciákban egyre mélyülő válság bontakozik ki: a társadalmak elveszítik önbizalmukat, politikai közösségeik széttöredeznek, és az emberek egyre inkább a politikai spektrum jobboldali szélén keresnek válaszokat. Gernot Blümel, Ausztria volt pénzügyminisztere véleménycikke szerint a jelenség nem véletlen. 

A liberális demokráciák ugyanis olyan értékalapokra épülnek, amelyeket maguk nem képesek garantálni – ha pedig e közös erkölcsi alapok elhalványulnak, a társadalmi kohézió és a kompromisszumkészség is elvész.

Blümel három okot nevez meg, amelyek szerinte aláásták a Nyugat önbizalmát. 

Az első a tömeges bevándorlás, amely próbára tette a kulturális egységet és a közös normákba vetett hitet. Az amerikai politológus Robert Putnam kutatásai szerint 

a túlzott etnikai sokszínűség csökkenti a társadalmi bizalmat

 – az emberek bezárkóznak, bizalmatlanok egymással szemben, és eltávolodnak a közélettől. Ennek eredményeképp gyengül a szolidaritás és a közösségi felelősségérzet, a társadalom pedig különálló érdekcsoportokra esik szét.

A második tényező a túlburjánzó állami szabályozás, amely Blümel szerint „megbénítja” a nyugati demokráciákat. Bár minden rendelet önmagában legitim célt szolgál, együtt egy olyan bürokratikus hálót alkotnak, amely akadályozza a gyors és hatékony döntéshozatalt. 

Az emberek egy olyan államot látnak, amely a mindennapokban túlszabályoz és korlátoz, ám a valódi problémákat – mint a közbiztonság vagy a gazdasági stabilitás – nem képes megoldani. 

Ez az élmény aláássa az intézményekbe vetett bizalmat, és fogékonnyá teszi a társadalmat az autoriter megoldások ígéretére.

A harmadik ok a „posztmodern értékrombolás”, amely az akadémiai és kulturális elit köréből indult, és mára a közbeszédet is meghatározza. 

A nyugati civilizáció alapértékeit – mint a racionalitás, az objektív igazság, a tudomány vagy a hagyományos erkölcs – ma sokan puszta hatalmi konstrukciónak tekintik. 

A közös értékek feloldódása viszont elbizonytalanítja az embereket, akik úgy érzik, hogy a vezető réteg elutasítja mindazt, amit ők természetesnek tartanak. Ez a „fatális elidegenedés” vezet oda, hogy a választók a rendet és stabilitást ígérő jobboldali pártok felé fordulnak – még ha a problémák gyökereit valójában a politikai közép évtizedes tétlensége teremtette is meg.

Nyitókép: HANS PUNZ / AFP

gyzoltan-2
2025. október 06. 10:42
A szokásos megy! A süketelés, a mellébeszélés! -de ki nem félti az életét, hogy a valót mondja?! -csak csendesen kérdezném; ugyan kik gyártják szakmányban a ragyogó ideákat, ideológiákat, mely oly alkalmas az emberiség megosztására, szembe fordítására, akár a háborúk kiváltására is?! -van valami esélye is az emberiségnek védekezni ellenük?!
Válasz erre
0
0
h040183
2025. október 06. 10:41
Na megint egy volt miniszter, aki azután, hogy már nincs a bársonyfotelben, megjön az esze.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. október 06. 10:36
Bizony a liberális demokráciák elvesztették erkölcsi alapjukat, mert a jelszó :"Tilos tiltani."
Válasz erre
1
0
polárüveg
2025. október 06. 10:35
Tegyünk hozzá egy negyediket: Amikor az illegális vagy nem illegális bevándorló a befogadó ország nem rájuk szabott jogrendjét használja fel a befogadó ország vagy annak társadalma ellen. Ezért halálos a multikulti ideológiája. És ezért erős az az ország, ahol pedig megférnek az eltérő kultúrák, mert a történelem folyamán összecsiszolódtak, és egy birodalmi vezetés összetartja és egyben korlátozza is őket a kölcsönös előnyök mentén. Lásd Indiát, Kínát. És nem képes működni azokban a mesterségesen etnikailag összekevert országokban, ahol ezt nem tartják be.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!