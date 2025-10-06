Volt osztrák pénzügyminiszter: A Nyugat haldoklik – ezért menekülnek a választók a jobboldalhoz

A nyugati demokráciákban egyre mélyülő válság bontakozik ki: a társadalmak elveszítik önbizalmukat, politikai közösségeik széttöredeznek, és az emberek egyre inkább a politikai spektrum jobboldali szélén keresnek válaszokat. Gernot Blümel, Ausztria volt pénzügyminisztere véleménycikke szerint a jelenség nem véletlen.

A liberális demokráciák ugyanis olyan értékalapokra épülnek, amelyeket maguk nem képesek garantálni – ha pedig e közös erkölcsi alapok elhalványulnak, a társadalmi kohézió és a kompromisszumkészség is elvész.

Blümel három okot nevez meg, amelyek szerinte aláásták a Nyugat önbizalmát.

Az első a tömeges bevándorlás, amely próbára tette a kulturális egységet és a közös normákba vetett hitet. Az amerikai politológus Robert Putnam kutatásai szerint