Orbán Viktor nélkül nem jöhetett volna létre a patrióták európai összefogása – spanyol EP-képviselő a Mandinernek

A Patrióták egyik legjelentősebb lépése a von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány benyújtása volt, amely Buxadé szerint a következő időszak egyik központi témája lesz. „Sok okunk van erre: arra akarjuk kényszeríteni Ursulát és az Európai Bizottságot, hogy legyen átlátható, semleges és demokratikus” – hangsúlyozta.

Az indítvány célja nem csupán a kritika, hanem a csoport megerősítése: remélik, hogy egyesíthetik a szuverenista erőket, és megosztottságot kelthetnek az Európai Néppártban (EPP), a szocialistákban vagy akár az ECR-ben. „Fontos tesztelni ezt a nagykoalíciót az EPP, a Renew Europe és a baloldal között, mert már most repedezik. Ha egyes képviselők vagy vezetők mellénk állnak, az gyengíti őket” – magyarázta Buxadé.

Már nem a jobb-bal megosztottság az elsődleges

Hosszabb távon a Patrióták új tagok bevonását tervezik, különösen a közelgő választások fényében. Októberben Csehországban és Hollandiában tartanak voksolást, ahol a jobboldali erők erősödése várható, és Buxadé szerint az EPP több delegációja is jobbra tolódik. „Rövid távon talán nem, de középtávon lehetséges új tagok csatlakozása. A választási ciklus a mi oldalunkon áll” – mondta. A képviselő kiemelte, hogy a Patrióták nem csupán jobboldali csoport: „