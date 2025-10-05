Orbán Viktor nélkül nem jöhetett volna létre a patrióták európai összefogása – spanyol EP-képviselő a Mandinernek

Gál Kinga Madridban: Igazunk van és igazunk is lesz a migrációellenes politikával
Miniszterelnöki videóüzenettel és a Patrióták magyar alelnökének felszólalásával zajlott le a spanyol jobboldali Vox madridi nagygyűlése.
Tovább bővülhet a szuverenisták tábora az Európai Unióban. A globalizmus elleni harc már meghaladta a jobb- és baloldalra való felosztást – véli Jorge Buxadé spanyol EP-képviselő, aki Magyar Péternek is nekiment Brüsszelben.
Szeptember 26 és 28 között szervezték Hungarian Scruton HUB „How Conservative Values Can Save Our Societies” című őszi szemináriumát, ahol neves szakértők és politikusok is részt vettek. A háromnapos program – amelyre a Mathias Corvinus Collegium (MCC) révfülöpi gyerektáborában került sor – célja a résztvevőket bevezeti Sir Roger Scruton értékeibe és filozófiai gondolkodásába, valamint, hogy ezekre az értékekre alapozva válaszokat kínáljon a mai kihívásokra, miközben felhívja a figyelmet azokra a globális jelenségekre, amelyek jelentősen befolyásolják a fiatalok életét. A Mandinernek lehetősége volt az előadók közül többekkel is interjút készíteni. Egyik kiemelt vendég Jorge Buxadé, a spanyol Vox párt EP-képviselője volt, akivel az európai patrióta együttműködésről, Magyarország európai szerepéről, valamint a spanyol-magyar kapcsolatokról beszélgettünk.
„A Patrióták Európáért (Patriots for Europe) frakció az Európai Parlamentben (EP) az elmúlt hónapokban komoly politikai erőt képvisel, köszönhetően az egységének és harciasságának” – mondta Jorge Buxadé. Felidézte, a csoportot alkotó pártok korábban különböző frakciókhoz tartoztak, például az ECR-hez vagy az ID-hez, míg a Fidesz függetlenként működött, de mostanra sikerült egyesíteniük erejüket. Buxadé szerint ez a legfontosabb eredményük:
Az egység a kulcs, mert mi vagyunk az egyetlen csoport, amely igazi alternatívát kínál az európai vitákban. A többi frakció – talán a radikális baloldalt kivéve – ugyanazon az oldalon áll, mi pedig a másikon, ahol egy másik Európát építhetünk.”
A Patrióták egyik legjelentősebb lépése a von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány benyújtása volt, amely Buxadé szerint a következő időszak egyik központi témája lesz. „Sok okunk van erre: arra akarjuk kényszeríteni Ursulát és az Európai Bizottságot, hogy legyen átlátható, semleges és demokratikus” – hangsúlyozta.
Az indítvány célja nem csupán a kritika, hanem a csoport megerősítése: remélik, hogy egyesíthetik a szuverenista erőket, és megosztottságot kelthetnek az Európai Néppártban (EPP), a szocialistákban vagy akár az ECR-ben. „Fontos tesztelni ezt a nagykoalíciót az EPP, a Renew Europe és a baloldal között, mert már most repedezik. Ha egyes képviselők vagy vezetők mellénk állnak, az gyengíti őket” – magyarázta Buxadé.
Hosszabb távon a Patrióták új tagok bevonását tervezik, különösen a közelgő választások fényében. Októberben Csehországban és Hollandiában tartanak voksolást, ahol a jobboldali erők erősödése várható, és Buxadé szerint az EPP több delegációja is jobbra tolódik. „Rövid távon talán nem, de középtávon lehetséges új tagok csatlakozása. A választási ciklus a mi oldalunkon áll” – mondta. A képviselő kiemelte, hogy a Patrióták nem csupán jobboldali csoport: „
Nem a jobb- vagy baloldaliság számít, hanem a szuverenitás és a globalizmus ellentéte. A név – Patrióták – sem jobbra vagy balra utal. Három kulcspontunk van:
Bárki csatlakozhat, aki ezekkel egyetért.”
Ezt is ajánljuk a témában
Miniszterelnöki videóüzenettel és a Patrióták magyar alelnökének felszólalásával zajlott le a spanyol jobboldali Vox madridi nagygyűlése.
Az interjú során természetesen szóba került hazánk és a Fidesz szerepe. Buxadé Orbán Viktort a csoport kulcsfigurájának nevezte: „Orbán a vezető, ő építette fel a frakciót. A Fidesz példa arra, hogyan lehet sikeres konzervatív politikát folytatni egy országban, jó eredményekkel. Magyarország példaként szolgál arra is, mit kell elszenvednünk, ha nyerünk: Brüsszel folyamatos zsarolását, bírságait.”
A képviselő hozzátette, hogy amikor Strasbourgban Magyarországot védi a plenáris üléseken, valójában Spanyolországot is védi, mert ha a Vox hatalomra kerül, hasonló támadásokra számítanak. „Nem jogállamiságról van szó, hanem ideológiáról. Évente kétszer vitatkoznak Magyarországról az EP-ben, de nem a migrációról vagy a gazdaságról, hanem egyetemekről és hasonlókról.” De azt is hozzátette: „Egyre kevesebben vesznek részt ezeken a vitákon – legutóbb talán csak mintegy tucatnyi képviselő volt jelen.”
Spanyolország helyzetéről szólva Buxadé keményen bírálta a jelenlegi baloldali kormányt, amelyet Európa legrosszabbjának tart: „Barátai a Hamásznak, a Hezbollahnak és a dél-amerikai kommunista diktatúráknak. Koalícióban vannak szeparatista pártokkal, amelyek szét akarják szakítani az országot.”
Példaként hozta fel a Talgo vonatgyártó ügyét, ahol egy magyar cég ajánlatát a kormány ideológiai okokból – állítólagos orosz kapcsolatokra hivatkozva – megakadályozta, pedig a magyar ajánlat volt a legjobb. „Most egy másik cég féláron akarja megvenni, munkahelyeket megszüntetve
Az ideológia elvakítja őket”
– fogalmazott.
A Vox azonban növekszik: a tavalyi általános és európai választások után 9 százalékon álltak, mostanra 17-18 százalékra emelkedtek a felmérésekben. A fő problémák a migráció – beleértve az illegális bevándorlók legalizálását, ami munkanélküliséget és tucatnyi más problémát okoz – valamint a gazdaság, különösen a Green Deal hatásai, mint a nukleáris erőművek leszerelése, ami áramkimaradásokat okozott. „2025-ben elfogadhatatlan az ilyesmi” – jegyezte meg.
Buxadé kritikával illette a Néppártot (PP) is, amely Brüsszelben a szocialistákkal működik együtt, miközben otthon jobboldali retorikát használ:
Az emberek azonban kezdik észrevenni a hazugságot”
– tette hozzá bizakodóan. Santiago Abascalt a Vox elnökét erős vezetőnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Voxnak kormányra kell kerülnie, hogy megváltoztassa Spanyolországot.
A képviselő szerint Spanyolországnak, mint Európa negyedik gazdaságának, hatalmas potenciálja van, de jelenleg csak turisztikai célpontként funkcionál a gazdag észak-európaiak számára. Buxadé azonban optimista a Vox jövőjét illetően: a következő választásokon döntő szerepük lehet a kormányalakításban, ezzel pedig még tovább erősödhetnek. Eközben a Patrióták pedig folytatják harcukat Brüsszel ellen, hogy visszaadják a hatalmat a nemzetállamoknak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az évszázad magyar felvásárlási üzletét akadályozták meg.
***