Ukrajna egy pillanat alatt lábon lőheti Magyarországot: sürgősen az Európai Unió elé vinné az ügyet Szijjártó

Végérvényesen elgurult Zelenszkij gyógyszere: még mindig nem értette meg, mi zajlik Magyarországon
Ez létfontosságú kérdés Magyarország számára.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország szuverenitása elleni támadásnak nevezte, hangsúlyozva, hogy az ország energiaellátása jelenleg e vezetéktől függ – emlékeztetett a Tanjug.
Szijjártó felszólította az Európai Uniót, hogy tegyen lépéseket tagállamai biztonságos energiaellátásának garantálására.
A külügyminiszter az álláspontját a moszkvai Orosz Energiahét konferencián fejtette ki.
