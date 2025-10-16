Ukrajna egy pillanat alatt lábon lőheti Magyarországot: sürgősen az Európai Unió elé vinné az ügyet Szijjártó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország szuverenitása elleni támadásnak nevezte, hangsúlyozva, hogy az ország energiaellátása jelenleg e vezetéktől függ – emlékeztetett a Tanjug.

Szijjártó felszólította az Európai Uniót, hogy tegyen lépéseket tagállamai biztonságos energiaellátásának garantálására.

A külügyminiszter az álláspontját a moszkvai Orosz Energiahét konferencián fejtette ki.