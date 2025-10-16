Végérvényesen elgurult Zelenszkij gyógyszere: még mindig nem értette meg, mi zajlik Magyarországon

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai látogatásán kijelentette, hogy Magyarország nem lát okot az orosz energiahordozókról való lemondásra, mivel Oroszország mindig teljesítette szállítási kötelezettségeit – írja az Unian.

Szijjártó hangsúlyozta: Budapest a nemzeti érdekeket tartja elsődlegesnek, elutasítva a külső nyomást.

Orbán Viktor miniszterelnök aláírásgyűjtést indított az EU védelmi kiadásainak növelése ellen, szerinte Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz.

Zelenszkij reakciója

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, Orbán blokkolja Ukrajna európai integrációját belpolitikai okokból és választási stratégiája részeként kritizálja az EU-t.