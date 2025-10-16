Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Unió

Végérvényesen elgurult Zelenszkij gyógyszere: még mindig nem értette meg, mi zajlik Magyarországon

2025. október 16. 14:37

Más mozit néz az ukrán elnök.

2025. október 16. 14:37
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai látogatásán kijelentette, hogy Magyarország nem lát okot az orosz energiahordozókról való lemondásra, mivel Oroszország mindig teljesítette szállítási kötelezettségeit – írja az Unian.

Szijjártó hangsúlyozta: Budapest a nemzeti érdekeket tartja elsődlegesnek, elutasítva a külső nyomást.

Orbán Viktor miniszterelnök aláírásgyűjtést indított az EU védelmi kiadásainak növelése ellen, szerinte Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz.

Zelenszkij reakciója

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, Orbán blokkolja Ukrajna európai integrációját belpolitikai okokból és választási stratégiája részeként kritizálja az EU-t.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

