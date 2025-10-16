Végérvényesen elgurult Zelenszkij gyógyszere: még mindig nem értette meg, mi zajlik Magyarországon

Von der Leyen tűpontosan lefektette az uniós csatlakozás alapjait: csak éppen Ukrajnának nem szólt erről
Fellélegezhet Zelenszkij.
Más mozit néz az ukrán elnök.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai látogatásán kijelentette, hogy Magyarország nem lát okot az orosz energiahordozókról való lemondásra, mivel Oroszország mindig teljesítette szállítási kötelezettségeit – írja az Unian.
Szijjártó hangsúlyozta: Budapest a nemzeti érdekeket tartja elsődlegesnek, elutasítva a külső nyomást.
Orbán Viktor miniszterelnök aláírásgyűjtést indított az EU védelmi kiadásainak növelése ellen, szerinte Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, Orbán blokkolja Ukrajna európai integrációját belpolitikai okokból és választási stratégiája részeként kritizálja az EU-t.
Ezt is ajánljuk a témában
Fellélegezhet Zelenszkij.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Rutte úgy véli: „Oroszországnak rossz pilótái vannak”, jött is a válasz.
Belgium továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, de az F–16-osok átadása körül még van néhány nyitott kérdés.
Hírszerzési információk szerint Moszkva a belarusz területet használhatja fel újabb hadműveletek előkészítésére.