Manchesteri terrortámadás: szomszédai már évekkel korábban figyelmeztették a rendőrséget a támadóra

Brutális terrortámadás történt Manchesterben a zsidó vallás legfontosabb ünnepén
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál.
A brit hatóságok szokott tétlensége vezetett két ember halálához. Kínos kérdések a zsinagóga elleni terrortámadásról.
A brit The Guardian szerint a manchesteri zsinagógánál történt késes terrortámadás elkövetője, a 35 éves Dzsihád Al-Sámí már évekkel a támadás előtt aggodalmat keltett közvetlen környezetében.
Szomszédai arról számoltak be, hogy
A lakók közül többen a rendőrséghez fordultak, de a gyanús jelek ellenére Al-Sámí nem került fel a terrorelhárítás figyelőlistájára.
A szomszédok elmondása szerint a család eredetileg békés és barátságos volt, de minden megváltozott a pandémia idején:
Az egyik szomszédban lakó nő 2020, vagy 2021 nyarán bejelentést tett a rendőrségen, de nem kapott semmiféle visszajelzést.
A támadó családját jól ismerők szerint Al-Sámí korábban súlyos fejsérülést szenvedett egy balesetben, ami után visszahúzódó és különc életmódot kezdett folytatni.
Az utóbbi években állítólag egyre elszigeteltebben élt, az ő és rokona „követői” pedig rendszeresen gyűltek össze a ház előtti kertben:
Fehér barátaik egyáltalán nem voltak. Kérdeztem magamban: mi a fene folyik itt? Nem arról volt szó, hogy simán csak a kertben imádkoztak, az egész bizalmas és titokzatos volt”
– mondta ez az egyik szomszéd.
A Scotland Yard szerint többen is részt vettek a támadás előkészítésében.
A rendőrség szerint Al-Sámí nem állt a terrorelhárítás látókörében, amikor múlt csütörtökön, Jom Kipur napján, késsel támadt a manchesteri Heaton Park zsinagógában imádkozókra. Szemtanúk szerint közben azt kiabálta:
Ezt kapjátok, amiért megöltétek a gyermekeinket!”
A rendőrök a helyszínen agyonlőtték a támadót.
Kiderült:
a férfi rendőri felügyelet alatt állt, mivel nemi erőszak gyanújával folyt ellene eljárás.
A brit közvéleményben emiatt újra fellángolt a vita arról, hogyan lehetséges, hogy a hatóságok nem ismerték fel időben a veszélyt.
Al-Sámí apja, Faradzs Al-Sámí pénteken nyilatkozatot tett közzé, amelyben „iszonyatos bűntettnek” nevezte fia erőszakos, antiszemita cselekedetét:
Mély megrendüléssel ítéljük el ezt a borzalmas tettet, amely békés, ártatlan embereket vett célba. A családunk teljes mértékben elhatárolódik ettől az erőszaktól.”
A Guardian szerint a szomszédok beszámolói és a korábbi bejelentések most komoly kérdéseket vetnek fel arról, hogy a rendőrség miért nem lépett időben a nyilvánvaló figyelmeztető jelek és a már folyamatban lévő eljárás ellenére.
Így harapódzik el a zsidógyűlölet az öreg kontinensen, miközben hazánk a béke szigete.
Fotó: Dzsihád Al-Sámí / X