Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zsinagóga egyesült királyság Nagy-Britannia iszlamizmus antiszemitizmus terrortámadás Manchester

Manchesteri terrortámadás: szomszédai már évekkel korábban figyelmeztették a rendőrséget a támadóra

2025. október 06. 18:02

A brit hatóságok szokott tétlensége vezetett két ember halálához. Kínos kérdések a zsinagóga elleni terrortámadásról.

2025. október 06. 18:02
null

A brit The Guardian szerint a manchesteri zsinagógánál történt késes terrortámadás elkövetője, a 35 éves Dzsihád Al-Sámí már évekkel a támadás előtt aggodalmat keltett közvetlen környezetében.

Rendőrök a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás idején
Rendőrök a manchesteri zsinagóga elleni  terrortámadás idején / Forrás: Paul Currie / AFP

Szomszédai arról számoltak be, hogy

  • a férfi és egyik rokona a koronavírus-járvány idején „rajongásig elmélyült az iszlámban”, és
  • a környék gyermekeinek próbált szélsőséges vallási tanokat hirdetni.

A lakók közül többen a rendőrséghez fordultak, de a gyanús jelek ellenére Al-Sámí nem került fel a terrorelhárítás figyelőlistájára.

Ezt is ajánljuk a témában

A radikalizálódás jelei

A szomszédok elmondása szerint a család eredetileg békés és barátságos volt, de minden megváltozott a pandémia idején:

  • a férfi és rokona hagyományos muszlim viseletet öltöttek,
  • titkos összejöveteleket tartottak a kertben és
  • „az utcán mászkálva a Koránról prédikáltak a gyerekeknek”.

Az egyik szomszédban lakó nő 2020, vagy 2021 nyarán bejelentést tett a rendőrségen, de nem kapott semmiféle visszajelzést.

A támadó családját jól ismerők szerint Al-Sámí korábban súlyos fejsérülést szenvedett egy balesetben, ami után visszahúzódó és különc életmódot kezdett folytatni.

Az utóbbi években állítólag egyre elszigeteltebben élt, az ő és rokona „követői” pedig rendszeresen gyűltek össze a ház előtti kertben:

Fehér barátaik egyáltalán nem voltak. Kérdeztem magamban: mi a fene folyik itt? Nem arról volt szó, hogy simán csak a kertben imádkoztak, az egész bizalmas és titokzatos volt”

– mondta ez az egyik szomszéd.

Ezt is ajánljuk a témában

Kínos kérdések

A rendőrség szerint Al-Sámí nem állt a terrorelhárítás látókörében, amikor múlt csütörtökön, Jom Kipur napján, késsel támadt a manchesteri Heaton Park zsinagógában imádkozókra. Szemtanúk szerint közben azt kiabálta:

Ezt kapjátok, amiért megöltétek a gyermekeinket!”

A rendőrök a helyszínen agyonlőtték a támadót.

Kiderült:

a férfi rendőri felügyelet alatt állt, mivel nemi erőszak gyanújával folyt ellene eljárás.

A brit közvéleményben emiatt újra fellángolt a vita arról, hogyan lehetséges, hogy a hatóságok nem ismerték fel időben a veszélyt.

A család elhatárolódik

Al-Sámí apja, Faradzs Al-Sámí pénteken nyilatkozatot tett közzé, amelyben „iszonyatos bűntettnek” nevezte fia erőszakos, antiszemita  cselekedetét:

Mély megrendüléssel ítéljük el ezt a borzalmas tettet, amely békés, ártatlan embereket vett célba. A családunk teljes mértékben elhatárolódik ettől az erőszaktól.”

A Guardian szerint a szomszédok beszámolói és a korábbi bejelentések most komoly kérdéseket vetnek fel arról, hogy a rendőrség miért nem lépett időben a nyilvánvaló figyelmeztető jelek és a már folyamatban lévő eljárás ellenére.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Dzsihád Al-Sámí / X

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. október 06. 18:33
IDIÓTA EGY FASZ ORSZÁG EZ IS.. Misziszeznek meg Misztereznek reggeltől estig.. mégis hogy jutna akkor idő bármi másra is ??
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. október 06. 18:19
Nem sok olyan terrortámadásról lehetett olvasni, ahol ne írták volna azt utólag, hogy "már régóta a rendőrség látókörében volt". De mi lenne, ha a rendőrség nem csak tudna róla, hanem tenne is ellene?
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2025. október 06. 18:06
Bekattant szegényke a "kirekesztéstől" meg a "rasszizmustól". A többségi "fehér" társadalom tehet mindenről! (álláhu ákbár! fríí palesztina!) -lippsik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!