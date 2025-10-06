Manchesteri terrortámadás: szomszédai már évekkel korábban figyelmeztették a rendőrséget a támadóra

A brit The Guardian szerint a manchesteri zsinagógánál történt késes terrortámadás elkövetője, a 35 éves Dzsihád Al-Sámí már évekkel a támadás előtt aggodalmat keltett közvetlen környezetében.

Rendőrök a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás idején / Forrás: Paul Currie / AFP

Szomszédai arról számoltak be, hogy

a férfi és egyik rokona a koronavírus-járvány idején „rajongásig elmélyült az iszlámban”, és

a környék gyermekeinek próbált szélsőséges vallási tanokat hirdetni.

A lakók közül többen a rendőrséghez fordultak, de a gyanús jelek ellenére Al-Sámí nem került fel a terrorelhárítás figyelőlistájára.