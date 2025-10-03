Egy Dzsihád nevű szír férfi követte el a manchesteri zsinagóga elleni merényletet

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján „nem volt működőképes”.

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert – két férfit és egy nőt – vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte. A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót – fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.

Robin Simcox, az extremizmus elleni küzdelemért felelős biztos a BBC Newsnight műsorában elmondta: „Valami alapvetően megváltozott az Egyesült Királyságban az elmúlt néhány évben, a zsidók most nyíltan azt mondják, hogy nem érzik magukat biztonságban, és nem biztosak benne, hogy látnak-e jövőt maguknak az Egyesült Királyságban.”