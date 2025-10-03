Ft
Egy Dzsihád nevű szír férfi követte el a manchesteri zsinagóga elleni merényletet

2025. október 03. 06:01

A Scotland Yard szerint többen is részt vettek a támadás előkészítésében.

2025. október 03. 06:01
null

Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét. A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt.

A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt. A merényletben ketten életüket vesztették. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy

a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Dzsihád Al-Sámí hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján „nem volt működőképes”.

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert – két férfit és egy nőt – vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte. A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót – fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.

Robin Simcox, az extremizmus elleni küzdelemért felelős biztos a BBC Newsnight műsorában elmondta: „Valami alapvetően megváltozott az Egyesült Királyságban az elmúlt néhány évben, a zsidók most nyíltan azt mondják, hogy nem érzik magukat biztonságban, és nem biztosak benne, hogy látnak-e jövőt maguknak az Egyesült Királyságban.”

Eközben Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a brit zsidó közösséghez szólva így fogalmazott: „Megígérem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy garantáljam a megérdemelt biztonságotokat”. „Megígérem, hogy az elkövetkező napokban meglátjátok a másik Nagy-Britanniát, a könyörületes, tisztességes és szeretetteljes Nagy-Britanniát” – tette hozzá. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Oli SCARFF / AFP

