Egy Dzsihád nevű szír férfi követte el a manchesteri zsinagóga elleni merényletet

Brutális terrortámadás történt Manchesterben a zsidó vallás legfontosabb ünnepén
A Scotland Yard szerint többen is részt vettek a támadás előkészítésében.
Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét. A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt.
A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt. A merényletben ketten életüket vesztették. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál.
A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy
a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Dzsihád Al-Sámí hajtotta végre.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján „nem volt működőképes”.
A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert – két férfit és egy nőt – vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.
A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte. A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót – fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.
A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.
Robin Simcox, az extremizmus elleni küzdelemért felelős biztos a BBC Newsnight műsorában elmondta: „Valami alapvetően megváltozott az Egyesült Királyságban az elmúlt néhány évben, a zsidók most nyíltan azt mondják, hogy nem érzik magukat biztonságban, és nem biztosak benne, hogy látnak-e jövőt maguknak az Egyesült Királyságban.”
Eközben Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a brit zsidó közösséghez szólva így fogalmazott: „Megígérem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy garantáljam a megérdemelt biztonságotokat”. „Megígérem, hogy az elkövetkező napokban meglátjátok a másik Nagy-Britanniát, a könyörületes, tisztességes és szeretetteljes Nagy-Britanniát” – tette hozzá.
