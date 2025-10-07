Ft
villamosenergia igény kapacitás napelem

Tapsolhatunk: évtizedes küzdelmek után nagyot léptek előre a megújuló energiaforrások

2025. október 07. 11:09

Egy jelentés szerint sikerült végre megelőzni, na nem a kőolajat vagy a gázt, de legalább a szenet.

2025. október 07. 11:09
null

A klímapolitikai agytröszt, az Ember” friss jelentése szerint a világ nap- és szélerőművei 2025 első hat hónapjában több áramot termeltek, mint a szénalapú erőművek – először az emberiség történetében. 

A tanulmány szerint 

a megújuló energiaforrások nemcsak lépést tartottak a növekvő globális áramigénnyel, hanem vissza is szorították a szén- és gázfelhasználást.

A napenergia termelése csaknem egyharmaddal nőtt az előző évhez képest, ami a világ villamosenergia-igényének 83 százalékát fedezte, míg a szélerőművek termelése 7 százalékkal emelkedett.

Az eredményt a jelentés szerzője, Małgorzata Wiatros-Motyka, az „Ember” vezető elemzője „történelmi fordulópontnak” nevezte. Mint fogalmazott: „A nap- és szélenergia már elég gyorsan növekszik ahhoz, hogy lépést tartson a világ egyre növekvő energiaéhségével. Ez annak a korszaknak a kezdete, amikor a tiszta energia képes lesz fedezni a globális kereslet bővülését.” 

A tanulmány szerint a fellendülés motorjai Kína és India, amelyek a megújuló kapacitás legnagyobb bővítését hajtották végre, miközben Európa és az Egyesült Államok még mindig nagymértékben támaszkodnak fosszilis energiahordozókra.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) külön jelentése megerősíti, hogy 

a megújuló energia akár meg is duplázódhat a következő évtized végére, ennek 80 százalékát a napenergia adhatja.

Az ügynökség vezetője, Fatih Birol szerint „a globális megújuló kapacitás növekedését elsősorban a napelemek fogják vezérelni, de a szél-, víz-, bio- és geotermikus energia is egyre fontosabb szerephez jut”

Az IEA adatai alapján Kína marad a világ vezető megújulóenergia-piaca, míg India a második legnagyobb növekedési központtá válik a következő években.

Az „Ember” adatai szerint 

Kína több megújuló kapacitást telepített, mint a világ többi része együtt, ami 2 százalékos csökkenést eredményezett az ország fosszilisenergia-felhasználásában. 

India ennél is látványosabb előrelépést tett: a megújulóenergia-termelése több mint háromszorosan haladta meg az idei – gyengébb – áramkereslet-növekedést, így a szénhasználat 3,1, a gázé pedig 34 százalékkal esett vissza. 

Ezzel szemben az Egyesült Államokban a villamosenergia-igény gyorsabban nőtt, mint a megújulók kapacitása, ami 17 százalékos szénenergia-növekedést okozott. 

Az Európai Unióban pedig a mérsékelt keresletnövekedés ellenére a kedvezőtlen időjárás – gyenge szél és vízhozam – miatt a gáz- és széntermelés is nőtt, 14, illetve 1,1 százalékkal.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

falcatus-2
2025. október 07. 12:59
"a megújuló energiaforrások nemcsak lépést tartottak a növekvő globális áramigénnyel, hanem vissza is szorították a szén- és gázfelhasználást...." a korlátolt felelősségű - és látóterű politikusok zárták ki. "Mecsoda különbség"
zsocc44
2025. október 07. 12:15
A névleges kapacitást nevezik a sötét zöldek, termelésnek. A napelem élettartama 15-20 év utána veszélyes hulladék, millió tonna számra… lehet újra gyártani… szélerőművek muanyag rotorjait nem lehet újra hasznosítani, elássák a földbe. A győzelmi jelentések mellől kifelejtik az áramkimaradások novekvo számát, amik időtartama is egyre hosszabb, mivel nincs kiegyenlítő erőmű szén, gáz, olaj, atom semmi! Csak a nap, ami bizony mint tudjuk 24/7-ben ideálisan süt!
gacsat
2025. október 07. 12:14
Ja. Fizethettek, hogy átvegyék.
Agricola
2025. október 07. 12:07
Nem felel meg a valóságnak: "A napenergia termelése csaknem egyharmaddal nőtt az előző évhez képest, ami a világ villamosenergia-igényének 83 százalékát fedezte." A jelentés szerzője, Małgorzata Wiatros-Motyka, az „Ember” vezető elemzője, ha ezt mondta volna, nem mondott volna igazat!
