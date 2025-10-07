Tapsolhatunk: évtizedes küzdelmek után nagyot léptek előre a megújuló energiaforrások

Az IEA adatai alapján Kína marad a világ vezető megújulóenergia-piaca, míg India a második legnagyobb növekedési központtá válik a következő években.
Az „Ember” adatai szerint
Kína több megújuló kapacitást telepített, mint a világ többi része együtt, ami 2 százalékos csökkenést eredményezett az ország fosszilisenergia-felhasználásában.
India ennél is látványosabb előrelépést tett: a megújulóenergia-termelése több mint háromszorosan haladta meg az idei – gyengébb – áramkereslet-növekedést, így a szénhasználat 3,1, a gázé pedig 34 százalékkal esett vissza.
Ezzel szemben az Egyesült Államokban a villamosenergia-igény gyorsabban nőtt, mint a megújulók kapacitása, ami 17 százalékos szénenergia-növekedést okozott.