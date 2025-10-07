Tapsolhatunk: évtizedes küzdelmek után nagyot léptek előre a megújuló energiaforrások

A klímapolitikai agytröszt, az „Ember” friss jelentése szerint a világ nap- és szélerőművei 2025 első hat hónapjában több áramot termeltek, mint a szénalapú erőművek – először az emberiség történetében.

A tanulmány szerint

a megújuló energiaforrások nemcsak lépést tartottak a növekvő globális áramigénnyel, hanem vissza is szorították a szén- és gázfelhasználást.

A napenergia termelése csaknem egyharmaddal nőtt az előző évhez képest, ami a világ villamosenergia-igényének 83 százalékát fedezte, míg a szélerőművek termelése 7 százalékkal emelkedett.

Az eredményt a jelentés szerzője, Małgorzata Wiatros-Motyka, az „Ember” vezető elemzője „történelmi fordulópontnak” nevezte. Mint fogalmazott: „A nap- és szélenergia már elég gyorsan növekszik ahhoz, hogy lépést tartson a világ egyre növekvő energiaéhségével. Ez annak a korszaknak a kezdete, amikor a tiszta energia képes lesz fedezni a globális kereslet bővülését.”