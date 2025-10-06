Trump szerint a „klímariadó” az elitet gazdagítja – akad, aki nagyon egyetért vele

A címben megfogalmazott kritikus értékelés nem légből kapott: Bjørn Lomborg, a Copenhagen Consensus Center nevű think tank vezetője, nemzetközi hírű energiapolitikai szakértő nemrég a Fox News véleményrovatában Donald Trumpnak a szeptember 24-i ENSZ-közgyűlésen elhangzott beszédének karcos, megújulókkal kapcsolatos állításait elemezte. Az amerikai elnök ugyanis élesen bírálta a zöldátállás költségeit, kijelentve, hogy a „klímariadó” elsősorban az elitet gazdagítja, miközben a társadalom széles rétegeit sújtja. Lomborg korábban is hasonló véleményen volt (lásd az alábbi írásunkat), így most ezt a nézetet helyezte kontextusba, hangsúlyozva, hogy a nap- és szélenergia valójában nem olcsó, sőt világszerte hozzájárul az áramárak emelkedéséhez.

Az Európai Unió szempontjából ez különösen azért releváns, hiszen a Green Deal ambiciózus célkitűzései – 55 százalékos kibocsátáscsökkentés 2030-ra és nettó zéró 2050-re – nagyrészt ezekre a technológiákra épülnek.

Ha Lomborg állításai igazak, akkor az EU-s Green Deal komoly bajba kerül, különösen, ha Amerika ilyen látványosan kihátrál a zöldiparból. Jelenleg is gond, hogy a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélerőművek miatt több országban, például Dániában vagy Nagy-Britanniában drágul az áram, mert a termelése ingadozó, és ezért a drága földgázra kell támaszkodni, ha energiatermelési kiegyenlítésre van szükség, mert például nincs elég szél vagy napsütés.

A gáz relatíve drága, mert nagy a globális kereslet, az EU tárolói gyakran alig töltöttek, emellett geopolitikai problémák (pl. orosz importkorlátok, az amerikai LNG költségei) is emelik az árakat. Emiatt új megoldások kellenek, mint például fix áras zöldenergia-szerződések (Power Purchase Agreement, azaz PPA) vagy állami támogatással stabilizált árak (CfD), hogy azok ne változzanak folyamatosan.