Szembejött a valóság Zelenszkijjel: már az ukrán média is Orbán és Szijjártó kijelentését harsogja

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentését, miszerint Ukrajna Magyarország vétója ellenére is csatlakozhat az EU-hoz – emlékeztetett a Strana.news.

Szijjártó szerint Zelenszkij elvesztette a kapcsolatot a valósággal, mivel az uniós tagsághoz mind a 27 tagállam döntése szükséges.

Hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és ezt már eldöntötte. Az Európai Bizottság bővítési biztosa, Marta Kos megerősítette: minden országnak jóvá kell hagynia a tárgyalások megkezdését, de nyugati sajtóhírek szerint Brüsszel alternatív megoldásokat keres a magyar vétó megkerülésére.