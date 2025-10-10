Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vétó csatlakozás Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter EU Európai Unió

Szembejött a valóság Zelenszkijjel: már az ukrán média is Orbán és Szijjártó kijelentését harsogja

2025. október 10. 11:43

Most már rájöhetett, hogy nem lesz könnyű dolga.

2025. október 10. 11:43
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentését, miszerint Ukrajna Magyarország vétója ellenére is csatlakozhat az EU-hoz – emlékeztetett a Strana.news.

Szijjártó szerint Zelenszkij elvesztette a kapcsolatot a valósággal, mivel az uniós tagsághoz mind a 27 tagállam döntése szükséges.

Hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és ezt már eldöntötte. Az Európai Bizottság bővítési biztosa, Marta Kos megerősítette: minden országnak jóvá kell hagynia a tárgyalások megkezdését, de nyugati sajtóhírek szerint Brüsszel alternatív megoldásokat keres a magyar vétó megkerülésére.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2025. október 10. 12:44
a Mandinerrel szembejött az igazság, egy igazi hírportál tudósít dolgokról.
Válasz erre
0
0
CsG76
2025. október 10. 12:16
65 év alatt semmit sem változtak, Hruscsov is a cipőjével verte az asztalt anno az ENSZ-ben, pontosan vasárnap lesz az évfordulója.
Válasz erre
4
0
Ízisz
2025. október 10. 12:12
Z. zelenszkijt meg m. p.-t ugyanaz a rusnya bolsevik, egomániás pszichopata apa ellette!!! 💯❗🤮
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. október 10. 12:02
Az milyen, hogy máris fenyegetőzve, parancsolgatva, agresszív erőszakkal akar befurakodni egy államok szövetségébe? Az ilyet betőrőnek hívják, jobb helyeken.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!