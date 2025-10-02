Ft
háború Magyarország tisztelet LNG energia Ukrajna Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Európai Unió orosz kőolaj

Pisloghatott Zelenszkij: világosan elmagyarázták neki, jobban tenné, ha tisztelettel beszélne Magyarországról

2025. október 02. 17:29

Kihúzta a gyufát Szijjártó Péternél az ukrán elnök.

2025. október 02. 17:29
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról, különösen úgy, hogy országa nagyban függ az Európai Unió támogatásaitól – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet.

Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról”

– közölte. „Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” – folytatta. „Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem” – mutatott rá.

Kihúzta a gyufát Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat.

Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal – és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell.

Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon – mondta.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

