háború hadiállapot Háború Ukrajnában törvényjavaslat mozgósítás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Senki sincs biztonságban Ukrajnában: újra meghozta a legkényesebb döntést Zelenszkij

2025. október 16. 18:38

Ettől félt mindenki.

2025. október 16. 18:38
null

Az Ukrán Parlament október 21-én újra a hadiállapot és az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítására készül. A tervről Jaroszlav Zseleznjak képviselő számolt be – szúrta ki a Kárpáti Igaz Szó.

A lap megjegyezte, hogy

ez már a 17. alkalom lesz, hogy meghosszabbítják a hadiállapotot és a mozgósítást 90 nappal, ezúttal november 5-től 2026 februárjáig.

Mint kiderült, október 20-án a parlament megkapja azokat a törvényjavaslatokat, amelyek célja Volodimir Zelenszkij elnök rendeleteinek jóváhagyása. Az eljárás szerint a jogszabálytervezeteket először a parlamenti bizottság tárgyalja meg, majd később kerülnek szavazásra a plenáris ülésen.

A döntések elfogadásához 226 képviselő szavazata szükséges, ezután a törvényeket az elnök írja alá

tette hozzá a lap.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

