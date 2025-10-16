Senki sincs biztonságban Ukrajnában: újra meghozta a legkényesebb döntést Zelenszkij

Mindenkit megleptek az oroszok és az ukránok: már pénteken tűzszünetet hirdethetnek
Nagyon kényes feladat elé néz mindkét ország.
Az Ukrán Parlament október 21-én újra a hadiállapot és az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítására készül. A tervről Jaroszlav Zseleznjak képviselő számolt be – szúrta ki a Kárpáti Igaz Szó.
A lap megjegyezte, hogy
ez már a 17. alkalom lesz, hogy meghosszabbítják a hadiállapotot és a mozgósítást 90 nappal, ezúttal november 5-től 2026 februárjáig.
Mint kiderült, október 20-án a parlament megkapja azokat a törvényjavaslatokat, amelyek célja Volodimir Zelenszkij elnök rendeleteinek jóváhagyása. Az eljárás szerint a jogszabálytervezeteket először a parlamenti bizottság tárgyalja meg, majd később kerülnek szavazásra a plenáris ülésen.
A döntések elfogadásához 226 képviselő szavazata szükséges, ezután a törvényeket az elnök írja alá
