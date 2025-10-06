Ft
PES Robert Fico Andrej Babis Visegrádi Együttműködés Andrej Babiš V4 Szlovákia

Fico nagyon büszke rá, hogy pártját kirakták a szocialisták közül

2025. október 06. 21:38

Babiš győzelmének is tapsol a szlovák miniszterelnök.

2025. október 06. 21:38
null

Robert Fico ismét szembement európai pártcsaládjával: vasárnap kijelentette, hogy „büszke” a közelgő kizárására az Európai Szocialisták Pártjából (PES). A szlovák kormányfő szerint a döntés nem más, mint büntetés azért, mert „más véleménye van”.

Orbán Viktor és Robert Fico
Orbán Viktor és Robert Fico / Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az Euractiv emlékeztetett, hogy a kizárási eljárást az váltotta ki, hogy Fico idén tavasszal Moszkvában és Pekingben vett részt győzelem napi ünnepségeken, ahol Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel is találkozott.

A lépés felháborodáshoz vezetett az európai szocialisták körében, akik szerint a szlovák miniszterelnök külpolitikai irányvonala összeegyeztethetetlen a párt értékeivel. A végső döntést a kizárásról várhatóan október közepén hozzák meg.

Fico mindezt a Kárpát–Duklai hadművelet, vagy más néven a duklai csata 81. évfordulóján tartott beszédében kommentálta, amikor közvetlenül üzent Stefan Löfvennek, a PES elnökének:

Büszke vagyok rá, hogy kizárnak az Európai Szocialisták Pártjából. Ha valakit azért kritizálnak, mert más véleménye van, az az út a pokolba vezet.”

Győzelem és feltámadás

Fico ugyanakkor gratulált Andrej Babišnak és pártjának a csehországi választásokon aratott győzelemhez, amely szerinte

megerősíti a szlovák–cseh kapcsolatokat” és új lendületet adhat ahhoz, hogy »újra erősség tegyük a V4-eket«.

Mint emlékezetes, a közép-európai államszövetség az elmúlt években a politikai nézetkülönbségek miatt meggyengült és egy ideje működésképtelenné vált, elsősorban az orosz–ukrán háború és az EU-hoz fűződő viszony eltérő kormányzati megítélései miatt.

  • Míg Lengyelország és Csehország határozottan EU-párti és Ukrajna-barát álláspontot képvisel, addig
  • Szlovákia és Magyarország inkább euroszkeptikus és békepárti vonalat követett.

Fico szerint azonban Babiš győzelme „új korszakot nyithat”:

Ha sikerül meggyőzni Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, ismét erős szereplő lehetünk Európában.”

A Euractiv értékelése szerint Fico ezzel egyértelműen a kelet-közép-európai blokk geopolitikai újjászervezésére törekszik, miközben a saját pártcsaládjától való eltávolodását már nem veszteségként igyekszik megélni, hanem politikai tőkeként próbálja hasznosítani.

***

Fotó: Andrej Babiš és Robert Fico / VLADIMIR SIMICEK / AFP
 

