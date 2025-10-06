Fico nagyon büszke rá, hogy pártját kirakták a szocialisták közül

Most már biztos: lapátra tették Ficóékat az EP szocialistái
Szlovákiában aligha lesz politikai következménye a döntésnek.
Babiš győzelmének is tapsol a szlovák miniszterelnök.
Robert Fico ismét szembement európai pártcsaládjával: vasárnap kijelentette, hogy „büszke” a közelgő kizárására az Európai Szocialisták Pártjából (PES). A szlovák kormányfő szerint a döntés nem más, mint büntetés azért, mert „más véleménye van”.
Az Euractiv emlékeztetett, hogy a kizárási eljárást az váltotta ki, hogy Fico idén tavasszal Moszkvában és Pekingben vett részt győzelem napi ünnepségeken, ahol Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel is találkozott.
A lépés felháborodáshoz vezetett az európai szocialisták körében, akik szerint a szlovák miniszterelnök külpolitikai irányvonala összeegyeztethetetlen a párt értékeivel. A végső döntést a kizárásról várhatóan október közepén hozzák meg.
Fico mindezt a Kárpát–Duklai hadművelet, vagy más néven a duklai csata 81. évfordulóján tartott beszédében kommentálta, amikor közvetlenül üzent Stefan Löfvennek, a PES elnökének:
Büszke vagyok rá, hogy kizárnak az Európai Szocialisták Pártjából. Ha valakit azért kritizálnak, mert más véleménye van, az az út a pokolba vezet.”
Fico ugyanakkor gratulált Andrej Babišnak és pártjának a csehországi választásokon aratott győzelemhez, amely szerinte
megerősíti a szlovák–cseh kapcsolatokat” és új lendületet adhat ahhoz, hogy »újra erősség tegyük a V4-eket«.
Új blokkot hoz létre Közép-Európában.
Mint emlékezetes, a közép-európai államszövetség az elmúlt években a politikai nézetkülönbségek miatt meggyengült és egy ideje működésképtelenné vált, elsősorban az orosz–ukrán háború és az EU-hoz fűződő viszony eltérő kormányzati megítélései miatt.
Fico szerint azonban Babiš győzelme „új korszakot nyithat”:
Ha sikerül meggyőzni Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, ismét erős szereplő lehetünk Európában.”
A Euractiv értékelése szerint Fico ezzel egyértelműen a kelet-közép-európai blokk geopolitikai újjászervezésére törekszik, miközben a saját pártcsaládjától való eltávolodását már nem veszteségként igyekszik megélni, hanem politikai tőkeként próbálja hasznosítani.
Bármikor bekopogtathat egy jó kis vizsgálatra az OLAF.
Fotó: Andrej Babiš és Robert Fico / VLADIMIR SIMICEK / AFP