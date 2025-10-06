Fico nagyon büszke rá, hogy pártját kirakták a szocialisták közül

Robert Fico ismét szembement európai pártcsaládjával: vasárnap kijelentette, hogy „büszke” a közelgő kizárására az Európai Szocialisták Pártjából (PES). A szlovák kormányfő szerint a döntés nem más, mint büntetés azért, mert „más véleménye van”.

Orbán Viktor és Robert Fico / Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az Euractiv emlékeztetett, hogy a kizárási eljárást az váltotta ki, hogy Fico idén tavasszal Moszkvában és Pekingben vett részt győzelem napi ünnepségeken, ahol Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel is találkozott.