Most már biztos: lapátra tették Ficóékat az EP szocialistái

BRÉKING: Végleg repülhet az európai szocialista frakcióból Robert Fico pártja
A 2023 óta felfüggesztett Smert a szlovák miniszterelnök diplomáciája miatt fenyegeti a kirúgás.
Szlovákiában aligha lesz politikai következménye a döntésnek.
Biztossá vált, amit eddig csak sejteni lehetett: az Európai Szocialisták Pártja (PES) végleg kizárja soraiból Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert – számolt be a Politicónak a szocialisták több, az ügyet ismerő tisztviselője.
A döntést az EP-frakció vezetése egyhangúlag hozta meg még múlt csütörtökön, és azt az október 16–18. között Amszterdamban tartandó kongresszuson ratifikálják majd.
A lépés értelmében a Smer öt EP-képviselője ezentúl vagy függetlenként folytatja az európai parlamenti munkát, vagy megpróbál csatlakozni egy másik képviselőcsoporthoz.
Fico pártjának tagságát már 2023 októberében felfüggesztették, miután a Smer a soviniszta, magyargyűlölő Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt, most azonban véglegessé vált a szakítás.
A döntés hátterében Fico külpolitikai gesztusai állnak: a PES nem nyelte le, hogy az utóbbi időben a szlovák miniszterelnök intenzívebb diplomáciát folytat Oroszországgal és Kínával.
Fico Kínába látogatott, ahol tárt karokkal várták.
Ezek a lépések, valamint az uniós szankciók lassítása miatt a PES-ben úgy ítélték meg, hogy
Fico végleg szembement az európai baloldal alapértékeivel.
A párt emellett azt is Fico szemére veti, hogy Pozsony „következetesen aláássa a jogállamiságot”.
A Smer sajtóirodája nem reagált a döntés hírére, ahogy a PES sem kommentálta hivatalosan az értesüléseket. A Politico szerint a kizárás újabb jele annak, hogy a szlovák kormányfő „egyre inkább kiszorul Európa főáramú baloldali politikájából”.
Lucia Yar, a legerősebb szlovák ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia EP-képviselője szerint
az, hogy az európaiak és a szlovákok is egyre erősebben nyomást gyakorolnak, sok választó szemét fel fogja nyitni”.
Az Euractive-nak nyilatkozó politikus szerint
Fico nemcsak a nacionalistákkal, hanem Putyinnal, Hszi Csin-pinggel és más autoriter vezetőkkel is együttműködik.
Anton Spisak, a Centre for European Reform elemzője a következőket nyilatkozta az Euractive-nak az ügy kapcsán:
a kizárásnak valószínűleg nem lesz komoly hazai hatása, hiszen Fico tudatosan az EU-fősodor ellenzékeként pozicionálta magát, így hívei nem érzik fenyegetésnek a lépést.
Azt kell mondjam, ez a döntés rég esedékes volt”
– fogalmazott Spisak.
Robert Ficót egyébként épp a múlt héten érte komoly politikai támadás és kritika az Európai Néppárt (EPP) vezetője, Manfred Weber részéről, aki a következőképpen utalt rá az Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjét követő vitában:
Nem engedhetjük, hogy Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót.”
