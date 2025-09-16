Most már biztos: lapátra tették Ficóékat az EP szocialistái

A döntést az EP-frakció vezetése egyhangúlag hozta meg még múlt csütörtökön, és azt az október 16–18. között Amszterdamban tartandó kongresszuson ratifikálják majd.

A lépés értelmében a Smer öt EP-képviselője ezentúl vagy függetlenként folytatja az európai parlamenti munkát, vagy megpróbál csatlakozni egy másik képviselőcsoporthoz.

Fico pártjának tagságát már 2023 októberében felfüggesztették, miután a Smer a soviniszta, magyargyűlölő Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt, most azonban véglegessé vált a szakítás.