Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Progresszív Szlovákia PES Robert Fico Európai Szocialisták Pártja Manfred Weber Smer Európai Parlament Európai Néppárt EPP

Most már biztos: lapátra tették Ficóékat az EP szocialistái

2025. szeptember 16. 21:24

Szlovákiában aligha lesz politikai következménye a döntésnek.

2025. szeptember 16. 21:24
null

Biztossá vált, amit eddig csak sejteni lehetett: az Európai Szocialisták Pártja (PES) végleg kizárja soraiból Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert – számolt be a Politicónak a szocialisták több, az ügyet ismerő tisztviselője.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntést az EP-frakció vezetése egyhangúlag hozta meg még múlt csütörtökön, és azt az október 16–18. között Amszterdamban tartandó kongresszuson ratifikálják majd.

A lépés értelmében a Smer öt EP-képviselője ezentúl vagy függetlenként folytatja az európai parlamenti munkát, vagy megpróbál csatlakozni egy másik képviselőcsoporthoz.

Fico pártjának tagságát már 2023 októberében felfüggesztették, miután a Smer a soviniszta, magyargyűlölő Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt, most azonban véglegessé vált a szakítás.

A döntés hátterében Fico külpolitikai gesztusai állnak: a PES nem nyelte le, hogy az utóbbi időben a szlovák miniszterelnök intenzívebb diplomáciát folytat Oroszországgal és Kínával.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek a lépések, valamint az uniós szankciók lassítása miatt a PES-ben úgy ítélték meg, hogy

Fico végleg szembement az európai baloldal alapértékeivel.

A párt emellett azt is Fico szemére veti, hogy Pozsony „következetesen aláássa a jogállamiságot”.

A Smer sajtóirodája nem reagált a döntés hírére, ahogy a PES sem kommentálta hivatalosan az értesüléseket. A Politico szerint a kizárás újabb jele annak, hogy a szlovák kormányfő „egyre inkább kiszorul Európa főáramú baloldali politikájából”.

Lucia Yar, a legerősebb szlovák ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia EP-képviselője szerint

az, hogy az európaiak és a szlovákok is egyre erősebben nyomást gyakorolnak, sok választó szemét fel fogja nyitni”.

Az Euractive-nak nyilatkozó politikus szerint

Fico nemcsak a nacionalistákkal, hanem Putyinnal, Hszi Csin-pinggel és más autoriter vezetőkkel is együttműködik.

Anton Spisak, a Centre for European Reform elemzője a következőket nyilatkozta az Euractive-nak az ügy kapcsán:

a kizárásnak valószínűleg nem lesz komoly hazai hatása, hiszen Fico tudatosan az EU-fősodor ellenzékeként pozicionálta magát, így hívei nem érzik fenyegetésnek a lépést.

Azt kell mondjam, ez a döntés rég esedékes volt”

– fogalmazott Spisak.

Robert Ficót egyébként épp a múlt héten érte komoly politikai támadás és kritika az Európai Néppárt (EPP) vezetője, Manfred Weber részéről, aki a következőképpen utalt rá az Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjét követő vitában:

Nem engedhetjük, hogy Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót.” 

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NewWorldOrder
2025. szeptember 17. 00:35
Nah, a szlovákoknál is kezdõdik a jogállamkodás.
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2025. szeptember 16. 23:54
"a PES nem nyelte le, hogy az utóbbi időben a szlovák miniszterelnök intenzívebb diplomáciát folytat Oroszországgal és Kínával." Ki hitte volna, hogy egy kommunista frakció kizár egy "kommunista" tagországi pártot azért, mert a kommunista Oroszországgal és Kínával tart kapcsolatot? Tényleg kifordult a világ a négy sarkából ... csak meg kellene rázni, és minden szenny kihullana....
Válasz erre
3
0
westend
2025. szeptember 16. 23:06
a balf@sz ep-s szocik (igazából komcsik) saját magukat tizedelik ezekkel a szemforgató kizárásokkal :D De hajrá, jó az irány :)
Válasz erre
3
0
Nasi12
2025. szeptember 16. 23:04
Felfordult a világ. A korábbi baloldal veszettül ellenez mindent ami a multja. A multat végképp eltörölni alapon. Oroszország a baloldal örököse. Itthon a volt komcsik mégis utálják. Meg a nyugati komcsik is. Gyurcsányék, milliomosként meg az Internácit énekelték. A fel fel te éhes proletárt. Ezerrel megy a szemfényvesztés.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!