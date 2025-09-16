Ft
kedd
PES Robert Fico Európai Szocialisták Pártja Smer Európai Parlament Európai Unió Szlovákia

BRÉKING: Végleg repülhet az európai szocialista frakcióból Robert Fico pártja

2025. szeptember 16. 15:36

A 2023 óta felfüggesztett Smert a szlovák miniszterelnök diplomáciája miatt fenyegeti a kirúgás.

2025. szeptember 16. 15:36
null

Októberben végleg kizárhatják Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert az Európai Szocialisták Pártjából (PES) – értesült az Euractiv. A döntést Stefan Löfven, a PES elnöke, volt svéd kormányfő terjeszti a delegáltak elé az október 16–17-én Amszterdamban tartandó kongresszuson.

Ugyanakkor a kilátásba helyezett lépés egyáltalán nem meglepő:

a párt már 2023 októbere óta felfüggesztett státuszban van, amiért Fico ismét a soviniszta Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt.

Azóta a szlovák kormányfőt egyre több kritika érte, amiért

közeledik Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökhöz, miközben „hazájában sérti a jogállamiság alapelveit”.

A kizárással Fico pártpolitikai szinten végleg elszakadna a fősodorbeli európai baloldaltól, ahol korábban szívesen mozgott.

Az uniós intézményekben képviselői már most is marginális szerepet játszanak, miközben a miniszterelnök egyre komolyabb konfliktusba bonyolódik a Szlovákia energiaellátását is veszélyeztető Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ezért akadályozza az Oroszország elleni szankciókat, illetve az orosz energiahordozókról való leválásról szóló európai terveket.

A PES döntése nemcsak szimbolikus pofon Ficónak, hanem politikai elszigetelődésének betetőzése is lehet az európai baloldalon. Egy esetleges kizárást követően a Smer politikusainak vagy függetlenként kellene politizálni az EP-ben, vagy egy új pártcsaládot kellene keresniük, amellyel kölcsönösen nyitottak lennének az együttműködésre.

***

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

