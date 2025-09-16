BRÉKING: Végleg repülhet az európai szocialista frakcióból Robert Fico pártja

Egymásra talált Kína és Szlovákia: komoly megállapodások születtek
Fico Kínába látogatott, ahol tárt karokkal várták.
A 2023 óta felfüggesztett Smert a szlovák miniszterelnök diplomáciája miatt fenyegeti a kirúgás.
Októberben végleg kizárhatják Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert az Európai Szocialisták Pártjából (PES) – értesült az Euractiv. A döntést Stefan Löfven, a PES elnöke, volt svéd kormányfő terjeszti a delegáltak elé az október 16–17-én Amszterdamban tartandó kongresszuson.
Ugyanakkor a kilátásba helyezett lépés egyáltalán nem meglepő:
a párt már 2023 októbere óta felfüggesztett státuszban van, amiért Fico ismét a soviniszta Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt.
Azóta a szlovák kormányfőt egyre több kritika érte, amiért
közeledik Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökhöz, miközben „hazájában sérti a jogállamiság alapelveit”.
A kizárással Fico pártpolitikai szinten végleg elszakadna a fősodorbeli európai baloldaltól, ahol korábban szívesen mozgott.
Az uniós intézményekben képviselői már most is marginális szerepet játszanak, miközben a miniszterelnök egyre komolyabb konfliktusba bonyolódik a Szlovákia energiaellátását is veszélyeztető Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ezért akadályozza az Oroszország elleni szankciókat, illetve az orosz energiahordozókról való leválásról szóló európai terveket.
A PES döntése nemcsak szimbolikus pofon Ficónak, hanem politikai elszigetelődésének betetőzése is lehet az európai baloldalon. Egy esetleges kizárást követően a Smer politikusainak vagy függetlenként kellene politizálni az EP-ben, vagy egy új pártcsaládot kellene keresniük, amellyel kölcsönösen nyitottak lennének az együttműködésre.
