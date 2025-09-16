BRÉKING: Végleg repülhet az európai szocialista frakcióból Robert Fico pártja

Októberben végleg kizárhatják Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert az Európai Szocialisták Pártjából (PES) – értesült az Euractiv. A döntést Stefan Löfven, a PES elnöke, volt svéd kormányfő terjeszti a delegáltak elé az október 16–17-én Amszterdamban tartandó kongresszuson.

Ugyanakkor a kilátásba helyezett lépés egyáltalán nem meglepő:

a párt már 2023 októbere óta felfüggesztett státuszban van, amiért Fico ismét a soviniszta Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt.

Azóta a szlovák kormányfőt egyre több kritika érte, amiért