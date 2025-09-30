Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Faktum liberális Lengyelország Magyar Péter Európai Bizottság Európai Unió Donald Tusk baloldal

Villámgyorsan megküldte a selyemzsinórt az Európai Bizottság Lengyelországba: szorul a hurok Tusk nyaka körül

2025. szeptember 30. 11:59

Bármikor bekopogtathat egy jó kis vizsgálatra az OLAF.

2025. szeptember 30. 11:59
null

Mikor egy hárompárti koalíció élén, 2023 végén Donald Tusk átvette Lengyelország irányítását, az általa képviselt szivárvány koalíciós modellt sokan egyfajta megoldókulcsként kezdték el értelmezni, amely adott esetben siker receptje is lehet más, szuverenista kormányok megdöntéséhez.

A hazai balliberális nyilvánosságban a Tisza Párt felfutásának első pillanatától kezdve, sokan egyfajta előfutárként tekintettek Magyar Péterre, aki révén „Budapesten is befuthat majd a varsói gyors”. A Faktum tényellenőrző portál elemzésében megvizsgálta, valóban olyan sikeresen működik-e a lengyel kormányzat, hogy érdemes legyen a receptet lemásolni.

A Faktum elemzése szerint a lengyel kormány most azzal a kellemetlen ellentmondással kénytelen szembesülni, hogy politikai diadala gyorsan felelősségi váddá fordulhat át,

ha bebizonyosodik a források valóban pazarló és korrupt módon lettek felhasználva.

A lengyel belpolitikai térben az ügy azonnal támadási felületet kínált az ellenzéknek, de megszólalt az új köztársasági elnök, Karol Nawrocki is, aki kijelentette, hogy „nem akar olyan pénzeket látni, amelyeket a lengyel családok helyett szaunákra, szoláriumokra és kávégépekre költenek”.

Ez a retorika az ellenzék részéről könnyen érthető üzenetet hordoz a választók számára, különösen egy gazdaságilag érzékeny időszakban. A botránynak máris lett személyi következmények, ugyanis a botrány kirobbanását követően a Lengyel Vállalkozásfejlesztési Ügynökség vezetőjét leváltották. Az Európai Bizottság mindeközben hivatalos tisztázást vár Varsótól, jelezve, hogy novemberi kifizetési kérelmének elbírálásakor szigorúan vizsgálni fogják, hogy valóban megfelelnek-e a projektek az uniós előírásoknak. Ez mindenképpen egy jelentős fordulat a korábbi, kifejezetten jóhiszemű és támogató hangnemhez képest, ami eddig a Tusk-kormányzatot kísérte. A Bizottság emellett arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a lengyel hatóságok nem reagálnak megfelelően,

akár az OLAF vagy az Európai Ügyészség is beavatkozhat, ami példát presztízs vesztest és politikai károkat okozna Donald Tusk számára.

Mindez arra utal, hogy az ügy jóval túlmutat egy belpolitikai vitán, és akár az uniós-lengyel viszonyt is megrendítheti – állapította meg a Faktum.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orygabor
2025. szeptember 30. 13:04
Hát mi rosszat tett Tuskó? Vagy mit nem csinált elég lelkesen?
Válasz erre
1
0
nnjohn
2025. szeptember 30. 12:44
Vagyis Brüsszel bármikor belerúg még a saját csicskáiba is, ha az az érdeke....
Válasz erre
5
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 30. 12:41 Szerkesztve
Milyen források? A visszatartott források 17%-át tudták csak lehívni. Meg felvettek 8 milliárd euró hitelt. Egy "kis" szuverenitásért cserébe.
Válasz erre
10
0
h040183
2025. szeptember 30. 12:29
Na, ugye, mihelyt konzervatív elnöke lett Lengyelországnak, már nem is jogállam!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!