Villámgyorsan megküldte a selyemzsinórt az Európai Bizottság Lengyelországba: szorul a hurok Tusk nyaka körül

Mikor egy hárompárti koalíció élén, 2023 végén Donald Tusk átvette Lengyelország irányítását, az általa képviselt szivárvány koalíciós modellt sokan egyfajta megoldókulcsként kezdték el értelmezni, amely adott esetben siker receptje is lehet más, szuverenista kormányok megdöntéséhez.
A hazai balliberális nyilvánosságban a Tisza Párt felfutásának első pillanatától kezdve, sokan egyfajta előfutárként tekintettek Magyar Péterre, aki révén „Budapesten is befuthat majd a varsói gyors”. A Faktum tényellenőrző portál elemzésében megvizsgálta, valóban olyan sikeresen működik-e a lengyel kormányzat, hogy érdemes legyen a receptet lemásolni.
A Faktum elemzése szerint a lengyel kormány most azzal a kellemetlen ellentmondással kénytelen szembesülni, hogy politikai diadala gyorsan felelősségi váddá fordulhat át,
ha bebizonyosodik a források valóban pazarló és korrupt módon lettek felhasználva.
A lengyel belpolitikai térben az ügy azonnal támadási felületet kínált az ellenzéknek, de megszólalt az új köztársasági elnök, Karol Nawrocki is, aki kijelentette, hogy „nem akar olyan pénzeket látni, amelyeket a lengyel családok helyett szaunákra, szoláriumokra és kávégépekre költenek”.
Ez a retorika az ellenzék részéről könnyen érthető üzenetet hordoz a választók számára, különösen egy gazdaságilag érzékeny időszakban. A botránynak máris lett személyi következmények, ugyanis a botrány kirobbanását követően a Lengyel Vállalkozásfejlesztési Ügynökség vezetőjét leváltották. Az Európai Bizottság mindeközben hivatalos tisztázást vár Varsótól, jelezve, hogy novemberi kifizetési kérelmének elbírálásakor szigorúan vizsgálni fogják, hogy valóban megfelelnek-e a projektek az uniós előírásoknak. Ez mindenképpen egy jelentős fordulat a korábbi, kifejezetten jóhiszemű és támogató hangnemhez képest, ami eddig a Tusk-kormányzatot kísérte. A Bizottság emellett arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a lengyel hatóságok nem reagálnak megfelelően,
akár az OLAF vagy az Európai Ügyészség is beavatkozhat, ami példát presztízs vesztest és politikai károkat okozna Donald Tusk számára.
Mindez arra utal, hogy az ügy jóval túlmutat egy belpolitikai vitán, és akár az uniós-lengyel viszonyt is megrendítheti – állapította meg a Faktum.
