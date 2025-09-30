Villámgyorsan megküldte a selyemzsinórt az Európai Bizottság Lengyelországba: szorul a hurok Tusk nyaka körül

Mikor egy hárompárti koalíció élén, 2023 végén Donald Tusk átvette Lengyelország irányítását, az általa képviselt szivárvány koalíciós modellt sokan egyfajta megoldókulcsként kezdték el értelmezni, amely adott esetben siker receptje is lehet más, szuverenista kormányok megdöntéséhez.

A hazai balliberális nyilvánosságban a Tisza Párt felfutásának első pillanatától kezdve, sokan egyfajta előfutárként tekintettek Magyar Péterre, aki révén „Budapesten is befuthat majd a varsói gyors”. A Faktum tényellenőrző portál elemzésében megvizsgálta, valóban olyan sikeresen működik-e a lengyel kormányzat, hogy érdemes legyen a receptet lemásolni.

A Faktum elemzése szerint a lengyel kormány most azzal a kellemetlen ellentmondással kénytelen szembesülni, hogy politikai diadala gyorsan felelősségi váddá fordulhat át,

ha bebizonyosodik a források valóban pazarló és korrupt módon lettek felhasználva.

A lengyel belpolitikai térben az ügy azonnal támadási felületet kínált az ellenzéknek, de megszólalt az új köztársasági elnök, Karol Nawrocki is, aki kijelentette, hogy „nem akar olyan pénzeket látni, amelyeket a lengyel családok helyett szaunákra, szoláriumokra és kávégépekre költenek”.