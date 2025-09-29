Ettől még a plafon is leszakadt a varsói elnöki palotában: bejelentették, hogy vesztésre áll Oroszország

Hátborzongató: Putyin valóban játszadozik Európával, kiderült az orosz elnök ördögi terve
„A lengyel drónincidens nem egy elszigetelt provokáció volt ” – állapította meg legújabb elemzésében a Faktum tényellenőrző portál.
Összeült a francia, a német, az ukrán és a lengyel külügyminiszter.
Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll az ukrajnai háborúban – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn Varsóban, a lengyel, német és ukrán hivatali kollégájával közösen tartott sajtókonferencián. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Moszkva jelenleg egy új eszkalációs szakaszba lép.
Jean-Noël Barrot francia, Radoslaw Sikorski lengyel és Johann Wadephul német külügyminiszter, a három országot felölelő weimari háromszög találkozóján tárgyalt a reprezentációs célokat szolgáló varsói Belweder elnöki palotában.
Részt vett a tanácskozáson Andrij Szibiha, az ukrán diplomácia vezetője is.
Barrot a közös sajtóértekezleten elmondta: megerősítették Ukrajna „rendíthetetlen támogatását”. „Mindenki tudja, mindenki látja, hogy Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll” – fogalmazott a francia politikus.
Oroszország gazdasága „agóniában van, megfojtják a háborús erőfeszítések, az ukrán támadások, amelyek mintegy 17 százalékkal csökkentették az orosz olajfinomítók kapacitását, valamint az erőteljes szankciók is, amelyeknek Vlagyimir Putyin továbbra is kiteszi saját népét” – jelentette ki Barrot.
A diplomata a többek között Lengyelországban, Észtországban és Romániában az utóbbi időben történt légi incidensekre utalva úgy vélekedett:
Vlagyimir Putyin orosz elnök azért folyamodott ezekhez a „provokációkhoz”, hogy „elfedje kudarcát”.
Radoslaw Sikorski szerint az incidensek azt mutatják, hogy Oroszország „konfrontációra törekszik”. A megbeszélésen ezért Európa biztonságának megerősítéséről is tárgyaltak -–számolt be a lengyel tárcavezető.
A miniszterek egyetértettek abban, hogy Oroszország tevékenységének megfékezéséhez „a szankciók megerősítése a kulcs” – mondta el Sikorski. Hozzátette: be kell tömni a szankciórendszerben még létező „hézagokat”.
(MTI)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
„Egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – szögezte le Gulyás Gergely.
Kijevben és Zaporizzsjában súlyos károk keletkeztek.