Ettől még a plafon is leszakadt a varsói elnöki palotában: bejelentették, hogy vesztésre áll Oroszország

2025. szeptember 29. 16:58

Összeült a francia, a német, az ukrán és a lengyel külügyminiszter.

2025. szeptember 29. 16:58
null

Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll az ukrajnai háborúban – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn Varsóban, a lengyel, német és ukrán hivatali kollégájával közösen tartott sajtókonferencián. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Moszkva jelenleg egy új eszkalációs szakaszba lép.

Jean-Noël Barrot francia, Radoslaw Sikorski lengyel és Johann Wadephul német külügyminiszter, a három országot felölelő weimari háromszög találkozóján tárgyalt a reprezentációs célokat szolgáló varsói Belweder elnöki palotában.

Részt vett a tanácskozáson Andrij Szibiha, az ukrán diplomácia vezetője is.

Barrot a közös sajtóértekezleten elmondta: megerősítették Ukrajna „rendíthetetlen támogatását”. „Mindenki tudja, mindenki látja, hogy Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll” – fogalmazott a francia politikus.

Oroszország gazdasága „agóniában van, megfojtják a háborús erőfeszítések, az ukrán támadások, amelyek mintegy 17 százalékkal csökkentették az orosz olajfinomítók kapacitását, valamint az erőteljes szankciók is, amelyeknek Vlagyimir Putyin továbbra is kiteszi saját népét” – jelentette ki Barrot.

A diplomata a többek között Lengyelországban, Észtországban és Romániában az utóbbi időben történt légi incidensekre utalva úgy vélekedett:

Vlagyimir Putyin orosz elnök azért folyamodott ezekhez a „provokációkhoz”, hogy „elfedje kudarcát”.

Radoslaw Sikorski szerint az incidensek azt mutatják, hogy Oroszország „konfrontációra törekszik”. A megbeszélésen ezért Európa biztonságának megerősítéséről is tárgyaltak -–számolt be a lengyel tárcavezető.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy Oroszország tevékenységének megfékezéséhez „a szankciók megerősítése a kulcs” – mondta el Sikorski. Hozzátette: be kell tömni a szankciórendszerben még létező „hézagokat”.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 9 komment

templar62
•••
2025. szeptember 29. 17:21 Szerkesztve
Valakit kerget az oroszlán egy piramis körül . Szól neki valaki a piramisról : " A nyomodban egy oroszlán ! " Mire az üldözött : " Van két kör előnyöm . ".
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. szeptember 29. 17:16
Mondjuk mondani mondhatják…… Attól még nem lesz igaz. 😀
Válasz erre
1
0
Arisztokrata
2025. szeptember 29. 17:14
Bizony, hányszor állt már vesztésre az orosz! S mekkora pofával hirdették a győzelmet azok, akik aztán futva menekültek!
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. szeptember 29. 17:11
Közben ukrán gazdaság nincs, a német letérdelt, a lengyel szenved, a francia sorvad. Előre! 🤡
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!