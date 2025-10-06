Orbán szövetségesének visszatérése mindent átírhat: megroppan Ukrajna uniós álma és elapadnak a brüsszeli pénzcsapok?

Andrej Babiš cseh politikai visszatérése komoly politikai földrengést jelent nemcsak Prágában, hanem Brüsszel és Kijev tengelyén is. A korábbi miniszterelnök győzelme a Fiala-kormány bukása után nem csupán a cseh belpolitikát rendezi át: alapjaiban rengetheti meg Ukrajna uniós csatlakozási kilátásait és pénzügyi támogatási rendszerét – aggódik a Deutsche Welle.

A milliárdos politikus ugyanis nyíltan bírálta a „végtelen háborús finanszírozást”, és korábban is jelezte: nem ért egyet azzal, hogy az Európai Unió „feltételek nélkül öntse a pénzt Kijevbe”.

Babiš visszatérése különösen kellemetlen Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság számára, amely az elmúlt hónapokban minden erejével igyekezett Ukrajna gyors csatlakozását, illetve pénzügyi stabilitását támogatni.

Prága azonban Babiš vezetésével várhatóan sokkal keményebb hangot üt meg – csatlakozva azon tagállamokhoz (például Magyarországhoz és Szlovákiához), amelyek a feltétel nélküli Ukrajna-támogatás újragondolását sürgetik.

Babiš politikai filozófiája mindig is a gazdasági racionalitásra és a nemzeti érdekek előtérbe helyezésére épült. Már kampánya során is arról beszélt, hogy „az EU-nak a saját polgáraival kellene törődnie, nem Ukrajna pénzelésével”.