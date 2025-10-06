Orbán szövetségesének visszatérése mindent átírhat: megroppan Ukrajna uniós álma és elapadnak a brüsszeli pénzcsapok?

Babiš színre lép: újabb ország fordulhat Brüsszel ellen
Az orosz–ukrán háború árnyékában tartott választások akár az uniós egységet is megrengethetik – Brüsszelben egyre nagyobb a félelem Babiš visszatérésétől.
Andzej Babiš győzelme új blokkot hoz létre Közép-Európában: a magyar kormányfő, Robert Fico és a cseh miniszterelnök együtt már bármikor megakaszthatják az uniós döntéseket Ukrajna ügyében.
Andrej Babiš cseh politikai visszatérése komoly politikai földrengést jelent nemcsak Prágában, hanem Brüsszel és Kijev tengelyén is. A korábbi miniszterelnök győzelme a Fiala-kormány bukása után nem csupán a cseh belpolitikát rendezi át: alapjaiban rengetheti meg Ukrajna uniós csatlakozási kilátásait és pénzügyi támogatási rendszerét – aggódik a Deutsche Welle.
A milliárdos politikus ugyanis nyíltan bírálta a „végtelen háborús finanszírozást”, és korábban is jelezte: nem ért egyet azzal, hogy az Európai Unió „feltételek nélkül öntse a pénzt Kijevbe”.
Babiš visszatérése különösen kellemetlen Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság számára, amely az elmúlt hónapokban minden erejével igyekezett Ukrajna gyors csatlakozását, illetve pénzügyi stabilitását támogatni.
Prága azonban Babiš vezetésével várhatóan sokkal keményebb hangot üt meg – csatlakozva azon tagállamokhoz (például Magyarországhoz és Szlovákiához), amelyek a feltétel nélküli Ukrajna-támogatás újragondolását sürgetik.
Babiš politikai filozófiája mindig is a gazdasági racionalitásra és a nemzeti érdekek előtérbe helyezésére épült. Már kampánya során is arról beszélt, hogy „az EU-nak a saját polgáraival kellene törődnie, nem Ukrajna pénzelésével”.
Brüsszel ugyan évek óta próbálja csökkenteni az egyhangúság kényszerét az uniós döntéshozatalban, de a legfontosabb külpolitikai és bővítési kérdések továbbra is tagállami vétó alá esnek. A minősített többségi szavazás (QMV) csak bizonyos gazdasági és belső politikai területeken alkalmazható, míg az olyan döntések, mint az új tagállamok felvétele, a külső segélyek jóváhagyása vagy a szerződésmódosítások, mind egyhangú döntést igényelnek.
Ez azt jelenti, hogy egyetlen ország – akár Magyarország, Szlovákia vagy immár Csehország – blokkolhatja az egész folyamatot.
Ha Babiš a Fico–Orbán-féle „szkeptikus vonalhoz” csatlakozik, megbomlik a bővítéspárti többség az Európai Tanácsban. Ez nemcsak az ukrán csatlakozási tárgyalások ütemét lassíthatja, hanem az uniós támogatási alapok kifizetését is lefékezheti.
A 2024–2027-es időszakra tervezett több mint 50 milliárd eurós Ukrajna-segély minden egyes részletét a tagállamoknak kell jóváhagyniuk
– egy új, keményvonalas cseh kormány pedig komoly feltételeket szabhat, vagy akár vétóval élhet, ha nem lát garanciát arra, hogy a pénz „nem szivárog el a korrupciós csatornákban”.
Véget ért a választási éjszaka Csehországban, ahol a szavazók arról döntöttek, marad-e hatalmon Petr Fiala kormánya, vagy visszatér Andrej Babiš és az ANO mozgalom.
Nyitókép: Lukas Kabon / AFP