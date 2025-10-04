Indul a Mandiner élő műsora – fókuszban a cseh választás!

„Győzött az igazság!” – Orbán Viktor reagált Andrej Babis győzelmére
A miniszterelnök szerint ez nagy lépés Csehországnak, és jó hír Európának.
Megkezdődött a választási éjszaka Csehországban, ahol a szavazók arról döntenek, marad-e hatalmon Petr Fiala kormánya, vagy visszatér Andrej Babiš és az ANO mozgalom. A Mandiner este hat órától élő műsorban követi a fejleményeket, szakértői értékelésekkel és helyszíni tudósításokkal.
Elindult a Mandiner élő elemzőműsora a cseh parlamenti választásról.
Gyürky Enikő műsorvezetésével, Kiss Rajmund, Mészáros Andor és Kolek Zsolt részvételével elemezzük a szavazás fejleményeit, a politikai erőviszonyokat és a lehetséges forgatókönyveket.
Kohán Mátyás pedig Csehországból jelentkezik élőben a legfrissebb információkkal.
Nézze most élőben a Mandiner cseh választásról szóló műsorát!