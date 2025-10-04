Ft
Mészáros Andor Andrej Babiš Csehország Kiss Rajmund

Indul a Mandiner élő műsora – fókuszban a cseh választás!

2025. október 04. 17:55

Megkezdődött a választási éjszaka Csehországban, ahol a szavazók arról döntenek, marad-e hatalmon Petr Fiala kormánya, vagy visszatér Andrej Babiš és az ANO mozgalom. A Mandiner este hat órától élő műsorban követi a fejleményeket, szakértői értékelésekkel és helyszíni tudósításokkal.

2025. október 04. 17:55
Elindult a Mandiner élő elemzőműsora a cseh parlamenti választásról.

Gyürky Enikő műsorvezetésével, Kiss Rajmund, Mészáros Andor és Kolek Zsolt részvételével elemezzük a szavazás fejleményeit, a politikai erőviszonyokat és a lehetséges forgatókönyveket.

Kohán Mátyás pedig Csehországból jelentkezik élőben a legfrissebb információkkal.

Nézze most élőben a Mandiner cseh választásról szóló műsorát!

 

 

 

extheorba
2025. október 04. 18:46
Tisztelt Mandíner! Úgy gondolják, hogy a jelenleg kialakított gyakorlatuk, — miszerint az Önöknek nem tetsző kommenterekből ún. "árnyékkommentelőt" csinálnak, megfelel az ország Miniszterelnökének álláspontjának? Árnyékkomenter az, akinek szoftveresen úgy állítják be a profilját, hogy kizárólag csak ő maga láthassa a saját hozzászólásait, míg a többiek nem. Ergo: az illető előbb utóbb belefárad a visszhangtalanságba, s maga hagyja abba a kommentelést. Amennyiben ez a céljuk, egyszerűen töröljék a regisztrációmat. Üdvözlettel Theorba
gyzoltan-2
2025. október 04. 18:32
Képlékeny a helyzet Cseh-országban..! -de elégedjünk meg vele, hogy valamennyire távolodtak a szélsőbaltól... A kérdés, hogy mire lesz ez elég...?!
red-bullshit
2025. október 04. 18:22
Mindeközben a pécsi pride dübörög és bilincsben viszik el a mihazánkos ellentüntetőket.
llnnhegyi
2025. október 04. 18:06
Babis győzött.
