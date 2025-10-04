Indul a Mandiner élő műsora – fókuszban a cseh választás!

A krumplivész tanulsága az energiapolitikában, avagy miért kockázatos Magyarországnak az orosz olajról lemondani

1845-ben az írek úgy hitték, a krumpli örökre megoldja az éhséget, aztán egy gombabetegség milliókat taszított nyomorba és halálba. Ugyanezért egészen más egy tengerparti országnak azt mondani, hogy ne vegyen orosz olajat, mint egy Magyarországhoz hasonló szárazföldi államnak. A mi esetünkben az egyik létfontosságú csapot kellene elzárni.