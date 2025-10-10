Ft
tank Abrams védelmi ipar Magyarország ipar Románia

Rettegnek Romániában: Magyarország már megint jobb helyzetbe került

2025. október 10. 14:47

Komoly problémákkal kell megküzdenie a keleti szomszédunknak.

2025. október 10. 14:47
null

Románia védelmi ipara súlyos válságban van: a CN ROMARM állami hadiipari cégei 2025-re sem kaptak költségvetést, ami akadályozza a fejlesztéseket és munkaerő-felvételt – írja a Jurnalul National.

Constantin Bucuroiu, az ASIAAN szakszervezeti vezetője szerint emiatt elöregszik az ágazat, mérnökök távoznak. Miközben Románia 6,5 milliárd euróért amerikai Abrams tankokat vásárol – amelyek Ukrajnában nem bizonyultak hatékonynak –, hazai fejlesztések (pl. TR-85 M1 Bizonul modernizációja) leálltak. A német Rheinmetall beruházásait is hátráltatják bürokratikus akadályok;

a cég inkább Magyarországon és Bulgáriában épít gyárakat, ahol gyorsabb volt az ügyintézés.

Az iparág hanyatlása veszélyezteti Románia védelmi képességeit és gazdasági érdekeit is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

