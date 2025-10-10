Rettegnek Romániában: Magyarország már megint jobb helyzetbe került

Most már senki sem tagadhatja: a csőd szélén táncol Románia, Orbán dobhatja nekik a mentőövet
A „román gazdasági csoda” mostantól hivatalosan is csak illúzió.
Komoly problémákkal kell megküzdenie a keleti szomszédunknak.
Románia védelmi ipara súlyos válságban van: a CN ROMARM állami hadiipari cégei 2025-re sem kaptak költségvetést, ami akadályozza a fejlesztéseket és munkaerő-felvételt – írja a Jurnalul National.
Constantin Bucuroiu, az ASIAAN szakszervezeti vezetője szerint emiatt elöregszik az ágazat, mérnökök távoznak. Miközben Románia 6,5 milliárd euróért amerikai Abrams tankokat vásárol – amelyek Ukrajnában nem bizonyultak hatékonynak –, hazai fejlesztések (pl. TR-85 M1 Bizonul modernizációja) leálltak. A német Rheinmetall beruházásait is hátráltatják bürokratikus akadályok;
a cég inkább Magyarországon és Bulgáriában épít gyárakat, ahol gyorsabb volt az ügyintézés.
Az iparág hanyatlása veszélyezteti Románia védelmi képességeit és gazdasági érdekeit is.
