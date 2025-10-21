Oroszország államosítaná a gazdátlan lakásokat a megszállt ukrán területeken

Egy orosz kormánybizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a Moszkva által megszállt ukrán területeken található, gazdátlannak minősített lakóingatlanok regionális tulajdonba vételét – írja az Insider alapján a Kárpáthír.

A jogszabálytervezet szerint azokat az ingatlanokat – házakat, lakásokat, szobákat – lehet gazdátlannak nyilvánítani, amelyekre nincsenek érvényes tulajdonjogot igazoló dokumentumok, vagy amelyek tulajdonosát nem lehet megállapítani.

A portál szerint az ilyen ingatlanok hasznosítására több terv is született, átadnák olyan orosz állampolgároknak, akik vállalják, hogy ott telepednek le és harci vagy terrorcselekmények miatt vesztették el otthonukat. Az is szóba került, hogy szolgálati lakásként használhatnák katonák, köztisztviselők, rendőrök, tanárok és orvosok számára, ugyanakkor lehetőség lenne az eredeti tulajdonosoknak való visszaszolgáltatásra is, amennyiben azok jelentkeznek.