Oroszország államosítaná a gazdátlan lakásokat a megszállt ukrán területeken

2025. október 21. 21:19

Hasznosításukra több terv is született.

2025. október 21. 21:19
null

Egy orosz kormánybizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a Moszkva által megszállt ukrán területeken található, gazdátlannak minősített lakóingatlanok regionális tulajdonba vételét – írja az Insider alapján a Kárpáthír.

A jogszabálytervezet szerint azokat az ingatlanokat – házakat, lakásokat, szobákat – lehet gazdátlannak nyilvánítani, amelyekre nincsenek érvényes tulajdonjogot igazoló dokumentumok, vagy amelyek tulajdonosát nem lehet megállapítani.

A portál szerint az ilyen ingatlanok hasznosítására több terv is született, átadnák olyan orosz állampolgároknak, akik vállalják, hogy ott telepednek le és harci vagy terrorcselekmények miatt vesztették el otthonukat. Az is szóba került, hogy szolgálati lakásként használhatnák katonák, köztisztviselők, rendőrök, tanárok és orvosok számára, ugyanakkor lehetőség lenne az eredeti tulajdonosoknak való visszaszolgáltatásra is, amennyiben azok jelentkeznek.

Augusztusban orosz sajtóhírek szerint a Roszrejesztr (az orosz ingatlan-nyilvántartási hivatal) mintegy 550 ezer gazdátlan objektumot azonosított az „LNR”, „DNR”, Herszon és Zaporizzsja megyékben. Idén nyáron pedig elfogadtak egy törvényt, amely lehetővé teszi az ingatlanjogok elismerését ukrán állami szervek által kiállított dokumentumok alapján is.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

Treeoflife
2025. október 21. 21:36
Az orosz zónában biztosan rendezik a megélhetés lehetőségét, és teljesen korrekt, ha az eredeti tulajdonosnak szolgáltatják vissza, ha az igazolni tudja. De az elhagyott vagyonelemeket senkinek nem szabad veszni hagyni, tehát hasznosítani kell. Na persze, nem feltétlenül úgy, ahogy a nyugat tenni szándékozik a lefoglalt orosz vagyonnal, de hát a kommunisták nyugatra vándoroltak, azok másként élnek.
Válasz erre
2
0
Csigorin
2025. október 21. 21:30
Ha a tulajdoinost nem erdekli, vegyek is allami hasznalatba. Miert romoljon gazdatlanul?
Válasz erre
0
0
Dermedve
2025. október 21. 21:29
Ha egyszer rendeződik a helyzet sokan visszatérhetnek. Ukrajnában sokáig nem lesz könnyű az élet. Ha rendezik a béreket, nyugdijakat, beindítják az gazdaságot az sok ember számára csábító lehet.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 21. 21:23
Mint a gázkamrákban meghalt zsidók lakásait? Ki is a náci Putyin?
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!