Bonyolódik az ügy: Ukrajna és európai szövetségesei is előálltak saját béketervükkel

Ukrajna és európai szövetségesei egy 12 pontos béketervet készítenek az orosz-ukrán konfliktus megoldására – írta a Bloomberg értesüléseire hivatkozva. A javaslat szerint Oroszország a szankciók fokozatos enyhítésére számíthat, ha beleegyezik a tűzszünetbe, a végrehajtást pedig egy Donald Trump amerikai elnök által vezetett békebizottság felügyelné.

A terv értelmében Oroszországnak a tűzszünet mellett fel kell hagynia minden támadó hadművelettel, akárcsak Ukrajnának. További feltételek közé tartozik az elhurcolt ukrán gyermekek visszaszolgáltatása és a hadifoglyok cseréje. Ukrajna a béketerv részeként biztonsági garanciákat, az újjáépítéshez szükséges pénzügyi forrásokat és az EU-csatlakozás felgyorsítását kapná. Oroszország számára a szankciók fokozatos feloldását ajánlják, ám az Európában zárolt, körülbelül 300 milliárd dollárnyi orosz vagyon csak akkor kerülne visszaadásra, ha Moszkva hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez.

A terv kiemeli, hogy a szankciók azonnal visszaállnának, ha Oroszország újra megtámadná Ukrajnát. A dokumentum szerint Kijev és Moszkva tárgyalásokat kezdene a megszállt területek közigazgatásáról, de sem Ukrajna, sem Európa nem ismerné el ezeknek a területeknek az orosz fennhatóságát.

A béketerv végrehajtását egy Donald Trump által vezetett békebizottság ellenőrizné. A terv részletei még nem véglegesek, és változhatnak, mivel az Egyesült Államok jóváhagyása szükséges. Európai tisztviselők ezért a héten Washingtonba utaznak a tárgyalások folytatására. A Bloomberg felidézte, hogy az Axios szerint Keir Starmer brit miniszterelnök azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozzon ki béketervet a Gázai övezet számára javasolt amerikai modell alapján. Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna Orbán Viktor nélkül is az Európai Unió tagja lesz, utalva az uniós csatlakozási folyamatra.

