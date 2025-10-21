Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Bonyolódik az ügy: Ukrajna és európai szövetségesei is előálltak saját béketervükkel

2025. október 21. 20:30

Brüsszel és Kijev úgy viselkednek, mintha legyőzték volna Oroszországot.

2025. október 21. 20:30
null

Ukrajna és európai szövetségesei egy 12 pontos béketervet készítenek az orosz-ukrán konfliktus megoldására – írta a Bloomberg értesüléseire hivatkozva. A javaslat szerint Oroszország a szankciók fokozatos enyhítésére számíthat, ha beleegyezik a tűzszünetbe, a végrehajtást pedig egy Donald Trump amerikai elnök által vezetett békebizottság felügyelné.

A terv értelmében Oroszországnak a tűzszünet mellett fel kell hagynia minden támadó hadművelettel, akárcsak Ukrajnának. További feltételek közé tartozik az elhurcolt ukrán gyermekek visszaszolgáltatása és a hadifoglyok cseréje. Ukrajna a béketerv részeként biztonsági garanciákat, az újjáépítéshez szükséges pénzügyi forrásokat és az EU-csatlakozás felgyorsítását kapná. Oroszország számára a szankciók fokozatos feloldását ajánlják, ám az Európában zárolt, körülbelül 300 milliárd dollárnyi orosz vagyon csak akkor kerülne visszaadásra, ha Moszkva hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez.

A terv kiemeli, hogy a szankciók azonnal visszaállnának, ha Oroszország újra megtámadná Ukrajnát. A dokumentum szerint Kijev és Moszkva tárgyalásokat kezdene a megszállt területek közigazgatásáról, de sem Ukrajna, sem Európa nem ismerné el ezeknek a területeknek az orosz fennhatóságát. 

A béketerv végrehajtását egy Donald Trump által vezetett békebizottság ellenőrizné. A terv részletei még nem véglegesek, és változhatnak, mivel az Egyesült Államok jóváhagyása szükséges. Európai tisztviselők ezért a héten Washingtonba utaznak a tárgyalások folytatására. A Bloomberg felidézte, hogy az Axios szerint Keir Starmer brit miniszterelnök azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozzon ki béketervet a Gázai övezet számára javasolt amerikai modell alapján. Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna Orbán Viktor nélkül is az Európai Unió tagja lesz, utalva az uniós csatlakozási folyamatra.

Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKIJ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pontius
2025. október 21. 21:59
Írtam erre egyet "Nógrádiasan": 1. Elnézést, de ki kérdezte őket? 2. Kivel akarnak tárgyalni a békéről, ha szerintük Putyin csak Hágába mehet, a bíróságra? 3. Miért nem készítettek béketervet az elmúlt 3 és fél évben? 4. Én sokat nézem a német TV-t, s Merznek most egyre inkább más miatt fáj a feje. 😀
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. október 21. 21:55
és ez kit érdekel?
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2025. október 21. 21:53
Egy átlagos EU polgárnak mi köze ehhez? Mi a haszna? Az EU 2022 óta kizárólag Ukrajna / Zelenszkijjel foglalkozik és ez így fog menni, amíg ez az EU létezik... Ki akarja ezt?
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. október 21. 21:53
Az oroszok ismertetni fogják a béketervet jövőre, Kievben.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!