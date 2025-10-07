Orbáni útra lépett a holland miniszterelnök – érdekes kijelentést tett a drónok kapcsán

Interjút adott a Kyiv Independentnek Dick Schoof holland miniszterelnök, aki többek között kiemelte, hogy

konszenzus van abban Európában, hogy Oroszország áll a drónincidensek mögött, de ezt nem tudják bizonyítani.

Schoof az ukrán lapnak úgy fogalmazott, reméli, hogy egyszer sikerül bizonyítani vagy azt, hogy az oroszok voltak, vagy ennek az ellenkezőjét. „De sokan aggódnak amiatt, hogy ilyenek [incidensek] történnek a reptereink és az infrastruktúráink körül. Fokoznunk kell a biztonságunkat e tekintetben” – jegyezte meg a holland kormányfő.

A politikus arra a kérdésre, hogy Hollandia hogyan védekezik a hasonló incidensekkel szemben, azt felelte, van speciális drónprogramjuk, amin Ukrajnával is együtt dolgoznak, sokat tanulnak a NATO-tól, és vezető szerepet vállalnak az EU-n belül is a közös drónprogram kidolgozásában.

Fel vannak készülve a váratlan helyzetekre