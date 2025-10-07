Orbáni útra lépett a holland miniszterelnök – érdekes kijelentést tett a drónok kapcsán

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
Dick Schoof a Kyiv Independentnek elmondta, hogy van speciális drónprogramjuk, amin Ukrajnával is együtt dolgoznak, de emellett sokat tanulnak a NATO-tól is.
Interjút adott a Kyiv Independentnek Dick Schoof holland miniszterelnök, aki többek között kiemelte, hogy
konszenzus van abban Európában, hogy Oroszország áll a drónincidensek mögött, de ezt nem tudják bizonyítani.
Schoof az ukrán lapnak úgy fogalmazott, reméli, hogy egyszer sikerül bizonyítani vagy azt, hogy az oroszok voltak, vagy ennek az ellenkezőjét. „De sokan aggódnak amiatt, hogy ilyenek [incidensek] történnek a reptereink és az infrastruktúráink körül. Fokoznunk kell a biztonságunkat e tekintetben” – jegyezte meg a holland kormányfő.
A politikus arra a kérdésre, hogy Hollandia hogyan védekezik a hasonló incidensekkel szemben, azt felelte, van speciális drónprogramjuk, amin Ukrajnával is együtt dolgoznak, sokat tanulnak a NATO-tól, és vezető szerepet vállalnak az EU-n belül is a közös drónprogram kidolgozásában.
A The Kyiv Independent riportere továbbá arra is kíváncsi volt, hogy Hollandia lelőne-e egy idegen drónt. „Láthatta, hogy mit csináltunk akkor, amikor megsértették a NATO légterét Lengyelországban,
holland F–35-ösök lőtték le a drónokat, de ez egy nagyon drága módja az ártalmatlanításnak„.
„Igen, fel vagyunk készülve arra, hogy lelőjük őket, de ilyenkor az is opció, hogy megpróbáljuk zavarni a drón jeleit vagy átvenni felette az irányítást. De a lényeg, hogy el kell tűnniük” – szögezte le Dick Schoof .
A Telex összeállításában emlékeztetett, hogy augusztus vége óta több európai ország, köztük Lengyelország, Észtország, Dánia, Norvégia és Németország is jelentett drónok vagy repülőgépek behatolásáról. A pilóta nélküli eszközök jellemzően katonai vagy kritikus infrastruktúra-létesítmények közelében tűntek fel.
A NATO ennek hatására elindította a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet a szövetség keleti részének védelme megerősítésére – írta a lap-
