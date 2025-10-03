Olaszország történelmi döntést hozott: Magyarország és Franciaország útját választja

Felgyorsítják a paksi bővítést: Szijjártó Péter szerint 2030-ra működhetnek az új blokkok
Hiába a nemzetközi nyomás, Magyarország felgyorsítja a paksi bővítést – mondta Bécsben Szijjártó Péter.
A tervek szerint 2050-re a nukleáris energia akár 22 százalékban fedezheti Olaszország áramigényét, csökkentve ezzel a fosszilis függőséget.
Olaszország Giorgia Meloni miniszterelnök vezetésével történelmi törvényjavaslatot készít elő a nukleáris energia újbóli bevezetésére, hogy biztosítsa az ország energetikai szuverenitását – írja a La Gaceta de la Iberosfera.
A cikk szerint
Olaszország így olyan országokhoz igazodik, mint Franciaország vagy Magyarország, amelyek továbbra is fejlesztik atomenergetikájukat.
A tervek szerint 2050-re a nukleáris energia akár 22 százalékban fedezheti Olaszország áramigényét, csökkentve ezzel a fosszilis függőséget.
