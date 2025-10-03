Ft
törvényjavaslat Magyarország Giorgia Meloni Franciaország Olaszország szuverenitás

Olaszország történelmi döntést hozott: Magyarország és Franciaország útját választja

2025. október 03. 11:33

A tervek szerint 2050-re a nukleáris energia akár 22 százalékban fedezheti Olaszország áramigényét, csökkentve ezzel a fosszilis függőséget.

2025. október 03. 11:33
null

Olaszország Giorgia Meloni miniszterelnök vezetésével történelmi törvényjavaslatot készít elő a nukleáris energia újbóli bevezetésére, hogy biztosítsa az ország energetikai szuverenitását – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

A cikk szerint

Olaszország így olyan országokhoz igazodik, mint Franciaország vagy Magyarország, amelyek továbbra is fejlesztik atomenergetikájukat.

A tervek szerint 2050-re a nukleáris energia akár 22 százalékban fedezheti Olaszország áramigényét, csökkentve ezzel a fosszilis függőséget.

Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

auditorium
2025. október 03. 13:23
De jó lenne tudni, micsodán nevetnek ilyen jóizűen !
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 03. 12:33
Na vajon az osztó rákok most rászállnak a taljánokra is, hogy a végtelelnségig gátolják az atomerőművüket? Vagy az csak nekünk jár?
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 03. 12:07
monuskaroly 2025. október 03. 11:53 Na de kivel tervezik építtetni? Az orosz a legjobb, de nem eléggé demokratikus. A többi szar. Kínában ki épít atomerőmveket?
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
•••
2025. október 03. 11:55 Szerkesztve
"Olaszország történelmi döntést hozott: Magyarország és Franciaország útját választja" Egyfolytában, a kétszínű Melonival..! -bár, ha valaki kiigazít, hogy szivárványszínű, nos azt is elfogadom... Ez a fiatalka Meloni, ki mit sem tud a világról, talán még a fiatal Olaszországról sem eleget, és a világ kénytelen tényezőként kezelni, holott csak felkapták, mint egyeseket, nálunk... Gyanús hogy akár a közszereplők többsége felkapott... A mindig magyarellenes média felkapottja... -csak az nem érthető Magyarországon, hogy miként került, kerülhetett ebbe az ügydöntő szerepbe a magyarellenes média, immár vagy 200-250 éve..?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!