09. 15.
hétfő
Magyarország atomenergia Szijjártó Péter

Felgyorsítják a paksi bővítést: Szijjártó Péter szerint 2030-ra működhetnek az új blokkok

2025. szeptember 15. 15:55

Hiába a nemzetközi nyomás, Magyarország felgyorsítja a paksi bővítést – mondta Bécsben Szijjártó Péter.

2025. szeptember 15. 15:55
null

Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

Kitért az emberiség előtt álló kihívásokra, és rendkívül veszélyesnek nevezte a világ újbóli blokkosodása felé mutató folyamatokat, amelyek szavai szerint élesen ellentétesek a magyar nemzeti érdekekkel.

Rámutatott, hogy ezzel szemben Magyarország a civilizált kelet-nyugati együttműködés újjáépítésében érdekelt, és arra is jó példaként szolgál, hogy a nukleáris energia ennek kiváló alapja lehet.

Ennek alátámasztására kiemelte, hogy a paksi építkezésen az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

„Az oroszok, a franciák és a németek boldogan dolgoznak együtt a nagy atomenergia-projektünkön. És megegyezést írtunk alá az amerikaiakkal arról, hogy csatlakozzanak Magyarországhoz, hogy az SMR-ek terén is sikeresek legyünk” – mondta.

Ez a nagyon sokszínű atomenergia-ellátási portfólió a bázisa a hosszú távú, biztonságos és megbízható energiaellátásnak egy olyan, szárazföld által körülvett országban, amelynek nincsenek jelentős természeti erőforrásai”

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, a világ súlyos biztonsági és gazdasági kihívásokkal néz szembe, és ezeket a zavartalan és megfizethető energiaellátás ügye köti össze.

Ennek kapcsán felsorolt néhány alapelvet, először is azt, hogy az energiaellátás nem politikai-ideológiai természetű, hanem fizikai és földrajzi kérdés, mert az infrastruktúra és az elhelyezkedés határozza meg azt, hogy egy adott ország honnan, kitől és milyen energiaforrásokat tud vásárolni.

Majd aláhúzta, hogy a nemzeti energiamix összeállítása nemzeti hatáskör, minden országnak szuverén joga dönteni erről.

Valamint úgy vélekedett, hogy egyetlen állam energiaellátásának biztonságát sem szabad szankciókkal veszélyeztetni, az energiabiztonságról szóló vitáknak pedig tényeken, szakértelmen kell alapulnia, nem valamilyen politikai megközelítésen.

A miniszter végül megjegyezte, hogy a közlekedés elektromos átállása, a növekvő hűtési és fűtési igény, a nagy adatközpontok létrehozása nyomán a jövőben még sokkal több villamos energiára lesz szükség.

Lényegesnek nevezte, hogy a bővülő energiaigényt megbízható, biztonságos, olcsó és környezetkímélő módon kell kielégíteni, amely kritériumoknak egyedül a nukleáris energia felel meg jelenleg.

Így az atomenergia ellen irányuló minden kísérlet veszélyezteti a jövőbeli biztonságos energiaellátást”

 – összegzett.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

petronius50
2025. szeptember 15. 18:28
Kedves osztrák barátaink folyamatos aknamunkája áll az EB határozata mögött. A kedves labanc barátaink ugyanis zokon veszik, hogy Paks II üzembe állítása után nem tőlük veszünk áramot (az ország szükségletének kb.10%-át), hanem magunk termeljük azt. Micsoda kellemes baráti közeg ez az Unió! A sógorok beperelnek a saját atomerőművünk építéséért, miközben elképesztő módon szennyezik a Rábát és a nyugati országrész levegőjét, a Bizottság azt akarja, hogy nem vegyünk gázt, olajat és nukleáris fűtőanyagot az oroszoktól, a horvátok sokszoros tranzitdíjat kérnek az áthaladó olajért. Most kell észnél lenni és ignorálni a hülyéket. Mint azt a külügyminiszterünk is többször kifejtette, az energiaellátásunk NEMZETI hatáskör és az is marad.
llnnhegyi
2025. szeptember 15. 18:01
Helyes testtartás Péter! Csók Anyu!
akitiosz
2025. szeptember 15. 17:08
Ha eddig nem lassították volna, akkor már készen lenne. Olyan atomerőművet is építhetnének egyet, amely plutóniumot gyárt. Az elektromos áram jó dolog mellékterméknek, de kevésbé értékes. Mint a plutónium. Urán-238-ból meg úgyis annyi van, mint a rengeteg.
rezeda-kazmer
2025. szeptember 15. 16:57
Emlékszem, hogy eredetileg 2025-ben tervezték elindítani. Addig udvariaskodtunk az euval, és mosolyogva próbáltunk minden kötözködésnek eleget tenni, amikor azt hittük, hogy van időnk, mint a tenger, míg a végén már sürgős lett- és így kitolódott 5 évvel a megvalósulás.
