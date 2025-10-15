Nincs fék: még több fegyvert adna a NATO Ukrajnának

A NATO védelmi miniszterei szerdán találkoznak, hogy megpróbáljanak több katonai támogatást szerezni Ukrajnának, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen csökkentek a fegyver- és lőszerszállítmányok Kijevnek – számolt be az Euronews.

Az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek júliusban és augusztusban 43%-kal zuhantak az első félévhez képest

– közölte a német Kiel Intézet.

Mindeközben Spanyolország és Olaszország nem növelte a katonai kiadását. „Egyes országok újra és újra messze elmaradnak attól, amit tenniük kellene” – mondta erről egy magas rangú NATO-diplomata a találkozót megelőzően.

Számos szövetséges ország, köztük Olaszország is, gazdasági kihívásokkal küzd. Franciaország úgy véli, hogy az európai pénzeket inkább az európai védelmi iparba kellene befektetni, mint az amerikaiba