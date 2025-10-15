Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna lőszerszállítmány NATO pénz fegyver

Nincs fék: még több fegyvert adna a NATO Ukrajnának

2025. október 15. 16:11

Drámaian csökkentek a nyugati fegyvertámogatások, a NATO ezt szeretné orvosolni.

2025. október 15. 16:11
null

A NATO védelmi miniszterei szerdán találkoznak, hogy megpróbáljanak több katonai támogatást szerezni Ukrajnának, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen csökkentek a fegyver- és lőszerszállítmányok Kijevnek – számolt be az Euronews. 

Az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek júliusban és augusztusban 43%-kal zuhantak az első félévhez képest 

– közölte a német Kiel Intézet.

Mindeközben Spanyolország és Olaszország nem növelte a katonai kiadását. „Egyes országok újra és újra messze elmaradnak attól, amit tenniük kellene” – mondta erről egy magas rangú NATO-diplomata a találkozót megelőzően. 

Számos szövetséges ország, köztük Olaszország is, gazdasági kihívásokkal küzd. Franciaország úgy véli, hogy az európai pénzeket inkább az európai védelmi iparba kellene befektetni, mint az amerikaiba 

Ukrajna a szerdai megbeszélésekre készülve arra kívánja ösztönözni azokat az országokat, hogy vegyenek nekik amerikai fegyvereket. 

A szövetség vezető tisztjei azonban szeretnék, ha a tagok feloldanák a zónába küldött felszerelésekre vonatkozó korlátozásokat. „Még mindig van néhány ilyen nemzeti fenntartás, és ezek hátráltatnak minket. Emiatt kevésbé vagyunk hatékonyak” – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn Szlovéniában a törvényhozóknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. október 15. 17:20
Ez a Rutte teljesen hülye!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 15. 17:19
esvany-0 2025. október 15. 16:25 "Ha maga a NATO lép be háborúzó félként, akkor " Az alapszabálya első pontját megszegi. Nem lehet támadó, csak védekező. Mondjuk a VSZ megszünésekor nem világos kitől kell védekezni. Az atlanti régióban. Ha már a nevében benne van e régió.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. október 15. 17:14
Orvosolni Ruttét kéne ahogy látom. Meg hallom :)
Válasz erre
1
0
krisztoforo48-2
2025. október 15. 17:10
Küldje az USA saját zsebből,hiszen ők provokálták ki a háborút!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!