Nincs fék: még több fegyvert adna a NATO Ukrajnának

Mark Rutte már-már agresszív háborús buzdítást tartott Brüsszelben.
Drámaian csökkentek a nyugati fegyvertámogatások, a NATO ezt szeretné orvosolni.
A NATO védelmi miniszterei szerdán találkoznak, hogy megpróbáljanak több katonai támogatást szerezni Ukrajnának, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen csökkentek a fegyver- és lőszerszállítmányok Kijevnek – számolt be az Euronews.
Az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek júliusban és augusztusban 43%-kal zuhantak az első félévhez képest
– közölte a német Kiel Intézet.
Mindeközben Spanyolország és Olaszország nem növelte a katonai kiadását. „Egyes országok újra és újra messze elmaradnak attól, amit tenniük kellene” – mondta erről egy magas rangú NATO-diplomata a találkozót megelőzően.
Számos szövetséges ország, köztük Olaszország is, gazdasági kihívásokkal küzd. Franciaország úgy véli, hogy az európai pénzeket inkább az európai védelmi iparba kellene befektetni, mint az amerikaiba
Ukrajna a szerdai megbeszélésekre készülve arra kívánja ösztönözni azokat az országokat, hogy vegyenek nekik amerikai fegyvereket.
A szövetség vezető tisztjei azonban szeretnék, ha a tagok feloldanák a zónába küldött felszerelésekre vonatkozó korlátozásokat. „Még mindig van néhány ilyen nemzeti fenntartás, és ezek hátráltatnak minket. Emiatt kevésbé vagyunk hatékonyak” – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn Szlovéniában a törvényhozóknak.
