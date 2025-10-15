A NATO-főtitkár szerint mindennél fontosabb, hogy Ukrajnát a végsőkig támogassuk

Felbukkant egy orosz tengeralattjáró Franciaországnál: a NATO azonnal reagált
Moszkva tagad, a britek pedig leszögezték: nem tűrik az orosz provokációt.
Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatót.
Elsődleges annak biztosítása, hogy Ukrajna támogatása a lehető legerősebb maradjon annak érdekében, hogy képes maradjon a legerősebben kiállásra a védelmében folytatott harcban – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.
Ezt is ajánljuk a témában
Moszkva tagad, a britek pedig leszögezték: nem tűrik az orosz provokációt.
Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: a tagállamoknak mindenekelőtt megbeszélést kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drónberepülések.
„Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat” – jelentette ki a NATO-főtitkár.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron