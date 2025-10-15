Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NATO Ukrajna főtitkár orosz-ukrán háború technológia

A NATO-főtitkár szerint mindennél fontosabb, hogy Ukrajnát a végsőkig támogassuk

2025. október 15. 09:42

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatót.

2025. október 15. 09:42
null

Elsődleges annak biztosítása, hogy Ukrajna támogatása a lehető legerősebb maradjon annak érdekében, hogy képes maradjon a legerősebben kiállásra a védelmében folytatott harcban – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

Ezt is ajánljuk a témában

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: a tagállamoknak mindenekelőtt megbeszélést kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drónberepülések.

„Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat” – jelentette ki a NATO-főtitkár. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. október 15. 12:08
Agyatlan buzi köcsög. Nem tényező, csak egy ugató hivatalnok. Ideje félre állítani!
Válasz erre
0
0
alfonzo
2025. október 15. 11:54
Tökös gyerek ez a mi Markunk ( a kandalló mellől)
Válasz erre
2
0
lemez
2025. október 15. 11:47
Mi az az ukrajna.?Aranytojást tojó tyúk,netán a frigyláda örzöje?Nem értem.
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. október 15. 11:42
Már csak ezektől a "vezérköcsögöktől" kéne megszabadulnia európának,és a világnak....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!