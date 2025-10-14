Felbukkant egy orosz tengeralattjáró Franciaországnál: a NATO azonnal reagált

A brit Királyi Haditengerészet később megerősítette, hogy október 7. és 9. között három napon át követte a tengeralattjárót, amint az visszatért Földközi-tengeri küldetéséről.

A NATO-művelet részeként a HMS Iron Duke fregatt figyelte a felszínen haladó orosz Kilo-osztályú tengeralattjárót és a kísérő vontatóhajót, miközben azok áthaladtak a Csatornán és az Északi-tenger felé vették az irányt.

A holland haditengerészet később átvette a kíséretet, és a holland védelmi minisztérium szerint a hajót egészen addig felügyelték, amíg el nem hagyta a térséget.

Moszkva tagadja a műszaki hibát

Az orosz Fekete-tengeri Flotta hétfőn igyekezett bagatellizálni az esetet: közleményük szerint a Novorosszijszk – amely Kalibr cirkálórakétákkal is felszerelhető – mindössze „tervezett flották közötti áthelyezést” hajtott végre.