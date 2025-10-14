Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
incidens Moszkva nato Novorosszijszk haditengerészet

Felbukkant egy orosz tengeralattjáró Franciaországnál: a NATO azonnal reagált

2025. október 14. 07:21

Moszkva tagad, a britek pedig leszögezték: nem tűrik az orosz provokációt.

2025. október 14. 07:21
null

A NATO főtitkára, Mark Rutte hétfőn ironikusan kommentálta az orosz haditengerészet állapotát, miután Moszkva tagadta, hogy egyik tengeralattjárójuknak műszaki hiba miatt kellett volna a felszínre emelkednie – írta meg a BBC

Ahogy arról már beszámoltunk, az orosz Fekete-tengeri Flotta közleménye szerint a dízelmeghajtású Novorosszijszk tengeralattjáró Franciaország partjainál, a La Manche-csatornában pusztán a nemzetközi hajózási szabályokat betartva jött fel a felszínre. A manővert közben egy brit hadihajó és helikopter is figyelemmel kísérte.

Ezt is ajánljuk a témában

A holland hatóságok ezzel szemben szombaton arról számoltak be, hogy a tengeralattjárót már az Északi-tengeren vontatták.

Micsoda fordulat az 1984-es Tom Clancy-regényhez, A vadászat a Vörös Októberre-hez képest! Ma már inkább a legközelebbi szerelőt keresik”

 – mondta Rutte egy szlovéniai rendezvényen. Hozzátette: a „meghibásodott” hajó „bicegve” térhet haza.

A NATO-főtitkár szerint mára „alig maradt orosz haditengerészeti jelenlét a Földközi-tengeren”.

Robbanásveszély a Gibraltári-szorosban

A VChK-OGPU nevű Telegram-csatorna – amely rendszeresen közöl állítólagos orosz titkosszolgálati kiszivárogtatásokat – korábban arról írt, hogy szeptember végén a Gibraltári-szorosban üzemanyag szivárgott a Novorosszijszk belsejébe, 

ami robbanásveszélyt okozhatott.

A brit Királyi Haditengerészet később megerősítette, hogy október 7. és 9. között három napon át követte a tengeralattjárót, amint az visszatért Földközi-tengeri küldetéséről.

A NATO-művelet részeként a HMS Iron Duke fregatt figyelte a felszínen haladó orosz Kilo-osztályú tengeralattjárót és a kísérő vontatóhajót, miközben azok áthaladtak a Csatornán és az Északi-tenger felé vették az irányt.

A holland haditengerészet később átvette a kíséretet, és a holland védelmi minisztérium szerint a hajót egészen addig felügyelték, amíg el nem hagyta a térséget.

Moszkva tagadja a műszaki hibát

Az orosz Fekete-tengeri Flotta hétfőn igyekezett bagatellizálni az esetet: közleményük szerint a Novorosszijszk – amely Kalibr cirkálórakétákkal is felszerelhető – mindössze „tervezett flották közötti áthelyezést” hajtott végre.

„A médiában megjelent hírek, amelyek szerint a tengeralattjáró meghibásodás miatt kényszerült a felszínre Franciaország partjainál, nem felelnek meg a valóságnak” – idézte a flotta sajtószolgálatát az Interfax hírügynökség.

„A nemzetközi hajózási előírások szerint a tengeralattjáróknak a La Manche-csatornán csak a felszínen szabad áthaladniuk” – tették hozzá.

A NATO nem tűri az orosz provokációkat

Az incidens mindössze két héttel az után történt, hogy a brit haditengerészet egy orosz fregattot és egy teherhajót kísért végig a Csatornán.

Al Carns, a brit fegyveres erőkért felelős miniszter szerint az akció egyértelmű jelzés: 

Az Egyesült Királyság továbbra is szilárdan kiáll NATO-szövetségesei mellett, és nem tűri az orosz agressziót.”

A BBC Verify nyári vizsgálata egyébként korábban feltárta, hogy egy orosz hadihajó hamis azonosító jelet használt, amikor két, szankciók alá eső olajtankerrel együtt haladt át a Csatornán.

A hajók az orosz úgynevezett „árnyékflottához” tartoztak – ahhoz a hálózathoz, amelyben a tulajdonosi viszonyokat eltitkolják, és amelyet szankciós olajtermékek titkos szállítására használnak.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

