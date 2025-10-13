Dermesztő rémület uralkodik Franciaországban: egy orosz tengeralattjáró tűnt fel Bretagne partjainál

Megkapta a halálos fenyegetést Putyin: a NATO most már készen áll az atomháborúra
Nagy tervei vannak a szervezetnek.
Azonnal riadót fújt a francia haditengerészet egyik fregattja.
Egy orosz tengeralattjáró emelkedett a felszínre Franciaország territoriális vizein, Bretagne partjainál. Az eseményt a NATO megerősítette, míg az orosz haditengerészet a nemzetközi hajózási szabályok betartásával indokolta a manővert, cáfolva a meghibásodásról szóló híreket – szúrta ki a Kárpáthír.
A NATO Szövetséges Tengeri Parancsnoksága közösségi oldalán közölte, hogy a francia haditengerészet egyik fregattja észlelte az orosz tengeralattjárót.
A bejegyzés szerint a szövetség folyamatos éberséggel és a tengeri helyzetkép ismeretével készen áll a tagállamok védelmére az Atlanti-óceán mindkét partján.
Egyes sajtóértesülések szerint a felszínre emelkedés oka a tengeralattjáró műszaki hibája lehetett – írta a Strana. A jelentések egy, az üzemanyag-rendszerben keletkezett sérülésről szóltak, amelynek következtében a hajtóanyag a hajófenékbe szivárgott.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP