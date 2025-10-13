Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában fregatt NATO tengeralattjáró Franciaország Oroszország haditengerészet

Dermesztő rémület uralkodik Franciaországban: egy orosz tengeralattjáró tűnt fel Bretagne partjainál

2025. október 13. 13:53

Azonnal riadót fújt a francia haditengerészet egyik fregattja.

2025. október 13. 13:53
null

Egy orosz tengeralattjáró emelkedett a felszínre Franciaország territoriális vizein, Bretagne partjainál. Az eseményt a NATO megerősítette, míg az orosz haditengerészet a nemzetközi hajózási szabályok betartásával indokolta a manővert, cáfolva a meghibásodásról szóló híreket – szúrta ki a Kárpáthír.

A NATO Szövetséges Tengeri Parancsnoksága közösségi oldalán közölte, hogy a francia haditengerészet egyik fregattja észlelte az orosz tengeralattjárót.

A bejegyzés szerint a szövetség folyamatos éberséggel és a tengeri helyzetkép ismeretével készen áll a tagállamok védelmére az Atlanti-óceán mindkét partján.

Egyes sajtóértesülések szerint a felszínre emelkedés oka a tengeralattjáró műszaki hibája lehetett – írta a Strana. A jelentések egy, az üzemanyag-rendszerben keletkezett sérülésről szóltak, amelynek következtében a hajtóanyag a hajófenékbe szivárgott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jan36
2025. október 13. 15:57
Nemzetközi hajózási útvonalon a felszínen közlekedhet. Akkor kell fosni, ha búvár üzemmódban tipeg. Ott mindenki hülye?
Válasz erre
1
0
patriota-0
2025. október 13. 15:49
"A bejegyzés szerint a szövetség folyamatos éberséggel és a tengeri helyzetkép ismeretével készen áll a tagállamok védelmére az Atlanti-óceán mindkét partján." Ahogy feljön egy tengeralattjáró, és hangosan dudál, rögtön észlelik.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 13. 15:19
A Kurszk is így kezdte.
Válasz erre
0
2
nemmondom-3
2025. október 13. 14:52
"Dermesztő rémület"? De hiszen ott áll Macron és a legislegújabb min, elnöke is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!