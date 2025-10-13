Megkapta a halálos fenyegetést Putyin: a NATO most már készen áll az atomháborúra

Putyin haragja nagyon hamar utolérte Ukrajnát: iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát a NATO belgiumi műveleti parancsnokságának a bejelentése alapján – szúrta ki az Index.
A NATO hivatalos közleménye felhívta rá a figyelmet, hogy az október közepétől két hétig tartó „Steadfast Noon” hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, elsősorban a légierő részéről.
Az Index arra is felhívta ennek kapcsán a figyelmet, hogy a „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket.
Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban.
Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz. A gyakorlat helyszíne főleg az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.
A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.
A hadgyakorlat fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy
a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén”
– idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség.
