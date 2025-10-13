Megkapta a halálos fenyegetést Putyin: a NATO most már készen áll az atomháborúra

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát a NATO belgiumi műveleti parancsnokságának a bejelentése alapján – szúrta ki az Index.

A NATO hivatalos közleménye felhívta rá a figyelmet, hogy az október közepétől két hétig tartó „Steadfast Noon” hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, elsősorban a légierő részéről.

Az Index arra is felhívta ennek kapcsán a figyelmet, hogy a „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket.

Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz. A gyakorlat helyszíne főleg az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.