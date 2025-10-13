Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Háború Ukrajnában NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Mark Rutte

Megkapta a halálos fenyegetést Putyin: a NATO most már készen áll az atomháborúra

2025. október 13. 09:52

Nagy tervei vannak a szervezetnek.

2025. október 13. 09:52
null

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát a NATO belgiumi műveleti parancsnokságának a bejelentése alapján – szúrta ki az Index.

A NATO hivatalos közleménye felhívta rá a figyelmet, hogy az október közepétől két hétig tartó „Steadfast Noon” hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, elsősorban a légierő részéről.

Az Index arra is felhívta ennek kapcsán a figyelmet, hogy a „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket.

Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz. A gyakorlat helyszíne főleg az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.

A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.

Rutte kijelentése

A hadgyakorlat fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy

a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén”

– idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a dpa német hírügynökség.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bácskai Bicska
2025. október 13. 12:25
A zömmel gyermektelen, jövőkép nélküli, pudingon nevelkedett, elhízott fejű nyugati elit lassan több elmebeteget dob a felszínre, mint az egymás között házasodó középkori dinasztiák együttesen. Nézd meg ezeket a nyugati mainstrem politikusokat: csilliónyi pénzért gerebléyzik a vizet (de legalább korruptak is), mindeközben már a leendő történelemkönyvek lapjaira képzelik magukat. Ám ha így folytatják - és ne legyen illúziónk, ezek tovább fogják tolni a fostalicskát -, nemhogy történelem-, de semmilyen könyvet nem fognak majd nyomtatni, nem is lesz már kinek. Amit művelnek, kártékonyságukhoz képest egy világméretű bubópestis járvány is csak felfázás. Az ilyen Rutte szerű majmokat a már bevált észak-koreai didaktikus, nevelő módszerrel az általa áhított rakétához kéne kötözni, és töltet nélkül kilőni, hogy érezze a sikere ívét.
Válasz erre
2
0
survivor
2025. október 13. 12:07
Rutte 5X volt Hollandia min. eln.-e Pont , mint O1g. Rutténak szabad ???
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. október 13. 12:06
Atomot eddig is bevetettek ezután is befognak. Semmi rendkívüli.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. október 13. 12:05 Szerkesztve
Nos, ha Rutte ezt tényleg kijelentette, mármint, hogy a NATO készen áll egy nukleáris háborúra, akkor ITT AZ IDEJE AZT IS DILIHÁZBA CSUKNI! HOGY A KÉNKÖVES POKOL NYELNÉ EL AZ ÖSSZES PÉNZMAFFIÁS INGYENÉLŐT!!!!!!! Ezt nem lehet annyiban hagyni! Nem igaz, hogy az ilyeneket nem lehet kivágni, mint macskát szarni... Össze-vissza hadoválnak, a fejüket a híg trágyába kellene nyomni addig, míg nem kezd normálisan beszélni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!