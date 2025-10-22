Nagy kérdés, hogy mit látunk itt – brutális politikai megtorlást vagy törvényes ítélkezést

Egy elítélt egykori államfő esete mindenképpen izgalmas kérdéseket vet fel, hiszen egyfelől a törvény előtti egyenlőség magasztos elvének látványos illusztrációja, másrészt óhatatlanul felmerül a kétely: vajon nincs-e a dolog mögött politikai szándék? A Sarkozyvel csaknem egyidős Jair Bolsonaro egykori brazil elnököt pár hónapja 27 évre ítélték.

Az ugyancsak jobboldali Marine Le Pen egyelőre nem járt ilyen rosszul, őt csak a választáson való indulástól tiltották el.

Sarkozynek az elsőfokú ítélet megfellebbezése dacára be kell vonulnia; talán szökéstől tartanak (vajon eddig miért nem tette meg, hiszen most is otthonából, önként vonult be?) –

vagy annyira veszélyes a társadalomra, hogy félő, ismét pénzt fog elfogadni valami ügyeletes diktátortól, mondjuk Zelenszkijtől?

(Na persze ő nem adja, hanem kéri a pénzt.) Az exelnökkel szemben ugyanis az a vád, hogy közvetve, de több tízmillió eurót fogadott el Kadhafi líbiai diktátor rezsimjétől a kampánya finanszírozására. Érdekes lehet, ha ezentúl feszegetni kezdik, vajon melyik európai vezető kitől és miképpen jutott pénzekhez; mindenesetre az elítélt président magával vitte fogságába a Monte Cristo grófja című regényt, amelyben