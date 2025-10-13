Mindenki a békét ünnepelné Izrael és a palesztinok között – de van itt egy kis bökkenő

Második fázis: Demilitarizáció és biztonsági intézkedések

Az első fázis lezajlása után kezdődnek majd a tárgyalások a második fázisról, melyek igen nehéznek ígérkeznek, hiszen ekkor lesz szó majd a Hamász lefegyverzéséről. Trump javaslata a Hamász támadó fegyvereinek, alagútjainak és katonai infrastruktúrájának megsemmisítését tartalmazza, a terv szerint Gáza „deradikalizált, terrormentes zónává” válik, amely „nem jelent fenyegetést szomszédaira”.

A Hamász békés együttélést felvállaló tagjai szabad elvonulást és amnesztiát kapnának,

a Gázai övezetet pedig nemzetközi stabilizációs erő felügyelné, melyet amerikai, arab és európai katonák adnának, amíg kiképzésre nem kerül egy, a rendet és békét fenntartani képes palesztin rendőrség.