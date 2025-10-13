Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közel-keleti helyzet Gázai övezet izraeli Donald Trump Hamász közel-kelet

Mindenki a békét ünnepelné Izrael és a palesztinok között – de van itt egy kis bökkenő

2025. október 13. 17:34

A túszok elengedése egy dolog, de még mindig ott van egy csomó állig felfegyverzett terrorista.

2025. október 13. 17:34
null

„Számos részlet vár még kitárgyalásra a Hamász lefegyverzésével, Gáza kormányzásával és a teljes izraeli kivonulással kapcsolatban” – jelenti az Euronews a ma az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírandó izraeli-palesztin békemegállapodás kapcsán, melynek tervezetét szeptember 29-én jelentette be Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

A dealt Egyiptom, Katar és Törökország bevonásával tárgyalták le, első fázisáról október 8-án született megállapodás.

Első fázis: Azonnali tűzszünet

Az október elejére letárgyalt első fázis keretében a felek 72 órán belül befejeznek minden katonai cselekményt, a Hamász szabadon engedi az élő izraeli túszokat és átadja az elhunyt túszok maradványait, Izrael pedig 250 életfogytiglanra ítélt palesztin bűnözőt, valamint 1700, a háború kezdete óta letartóztatott egyént bocsát szabadon. Ez a megállapodás egyetlen teljesen kitárgyalt része, ez az egyetlen, ami nagy biztonsággal meg is valósul Trump tervéből.

Ezt is ajánljuk a témában

Második fázis: Demilitarizáció és biztonsági intézkedések

Az első fázis lezajlása után kezdődnek majd a tárgyalások a második fázisról, melyek igen nehéznek ígérkeznek, hiszen ekkor lesz szó majd a Hamász lefegyverzéséről. Trump javaslata a Hamász támadó fegyvereinek, alagútjainak és katonai infrastruktúrájának megsemmisítését tartalmazza, a terv szerint Gáza „deradikalizált, terrormentes zónává” válik, amely „nem jelent fenyegetést szomszédaira”.

A Hamász békés együttélést felvállaló tagjai szabad elvonulást és amnesztiát kapnának,

a Gázai övezetet pedig nemzetközi stabilizációs erő felügyelné, melyet amerikai, arab és európai katonák adnának, amíg kiképzésre nem kerül egy, a rendet és békét fenntartani képes palesztin rendőrség.

Harmadik fázis: Kormányzás és újjáépítés

A terv harmadik fázisában a Gázai övezetet palesztin technokratákkal feltöltött átmeneti kormány vezetné,

akiket nemzetközi testület, a Béketanács felügyelne, élén Donald Trumppal.

A palesztinok eközben ösztönzőket kapnának arra, hogy Gázában maradjanak, s a sikeres újjáépítést, a Palesztin Hatóság reformját követően megtörténhetne a palesztin állam elismerése. A terv ezen része áll egyelőre a leggyengébb lábakon.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. október 13. 19:10
Annak örülni kell, hogy legalább a túszok kiszabadultak, de ott béke biztos nem lesz. Elvégre több, mint háromezer éve pusztítják egymást.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 13. 19:09
Majd más szervezet égisze alatt lövik Izraelt. :(
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2025. október 13. 19:05
A zsidók folytatni fogják, az egész történelmük a beteges bosszúhadjárataikról és intrikáikról szól. De rá fognak pacsálni, ha másként nem, hát az iszlám tömeghatása fogja őket kicsinálni. Vagy a kínaiak nyomják le őket gazdaságilag.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. október 13. 18:42
Most, hogy a túsz-ügynek vége, jöhet a szőnyegbombázás. Vajon hány napot kell várni arra, hogy valamelyik "biológiai fegyver" elsül? Szerintem hármat se. Gyalu. Érdekes állat a palesztin. A nőket kb. erőszakolják, hogy szüljenek, brutális nyomorúságban ellik a hullát a romhalmazra. Ha elhajtják a magzatot, halálra verik őket. Aztán meg mind siránkozik, hogy az elnyomóját, vagy amit kiszart, lelövik a zsidók.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!