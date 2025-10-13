Mindenki a békét ünnepelné Izrael és a palesztinok között – de van itt egy kis bökkenő

Erre nincsenek szavak: így ölelte magához két év után a családja a Hamász fogságából szabadult magyar túszt (VIDEÓ)
Izrael magyarországi nagykövete, Maya Kadosh Facebook-oldalán számolt be a hétfői családegyesítésről.
A túszok elengedése egy dolog, de még mindig ott van egy csomó állig felfegyverzett terrorista.
„Számos részlet vár még kitárgyalásra a Hamász lefegyverzésével, Gáza kormányzásával és a teljes izraeli kivonulással kapcsolatban” – jelenti az Euronews a ma az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírandó izraeli-palesztin békemegállapodás kapcsán, melynek tervezetét szeptember 29-én jelentette be Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök.
A dealt Egyiptom, Katar és Törökország bevonásával tárgyalták le, első fázisáról október 8-án született megállapodás.
Az október elejére letárgyalt első fázis keretében a felek 72 órán belül befejeznek minden katonai cselekményt, a Hamász szabadon engedi az élő izraeli túszokat és átadja az elhunyt túszok maradványait, Izrael pedig 250 életfogytiglanra ítélt palesztin bűnözőt, valamint 1700, a háború kezdete óta letartóztatott egyént bocsát szabadon. Ez a megállapodás egyetlen teljesen kitárgyalt része, ez az egyetlen, ami nagy biztonsággal meg is valósul Trump tervéből.
Történelmi nap Izraelben: Trump Jeruzsálemben beszélt, miközben elindulhat a békefolyamat első szakasza. Netanjahu szerint „a világnak sok ilyen Trumpra lenne szüksége.”
Az első fázis lezajlása után kezdődnek majd a tárgyalások a második fázisról, melyek igen nehéznek ígérkeznek, hiszen ekkor lesz szó majd a Hamász lefegyverzéséről. Trump javaslata a Hamász támadó fegyvereinek, alagútjainak és katonai infrastruktúrájának megsemmisítését tartalmazza, a terv szerint Gáza „deradikalizált, terrormentes zónává” válik, amely „nem jelent fenyegetést szomszédaira”.
A Hamász békés együttélést felvállaló tagjai szabad elvonulást és amnesztiát kapnának,
a Gázai övezetet pedig nemzetközi stabilizációs erő felügyelné, melyet amerikai, arab és európai katonák adnának, amíg kiképzésre nem kerül egy, a rendet és békét fenntartani képes palesztin rendőrség.
A terv harmadik fázisában a Gázai övezetet palesztin technokratákkal feltöltött átmeneti kormány vezetné,
akiket nemzetközi testület, a Béketanács felügyelne, élén Donald Trumppal.
A palesztinok eközben ösztönzőket kapnának arra, hogy Gázában maradjanak, s a sikeres újjáépítést, a Palesztin Hatóság reformját követően megtörténhetne a palesztin állam elismerése. A terv ezen része áll egyelőre a leggyengébb lábakon.
