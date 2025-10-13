Erre nincsenek szavak: így ölelte magához két év után a családja a Hamász fogságából szabadult magyar túszt (VIDEÓ)

Nem tudják már hová tenni ezt a sok nap- és szélenergiát

Kína zöldenergia-robbanása megtorpan, mert a hálózat nem tudja elnyelni a rengeteg megtermelt áramot, ami így kárba vész. Ezért atomerőművekkel és egy tibeti vízerőművel turbózzák fel a rendszert, hogy kordában tartsák az időjárás szeszélyeit!