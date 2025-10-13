Erre nincsenek szavak: így ölelte magához két év után a családja a Hamász fogságából szabadult magyar túszt (VIDEÓ)

Kezdődik a Békecsúcs: Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba (VIDEÓ)
Történelmi pillanatok előtt áll a világ.
Izrael magyarországi nagykövete, Maya Kadosh Facebook-oldalán számolt be a hétfői családegyesítésről.
Régóta várt pillanatok szemtanúi lehetünk október 13-án, hétfőn. Míg Egyiptomban rövidesen kezdetét veszi a történelminek ígérkező Békecsúcs, melyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz, eleget téve Donald Trump meghívásának, addig
a Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó húsz fogvatartott túszt. Így már nincs több ember a terrorszervezet fogságában.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. Omri Mirán ma, több mint két év után először láthatta családját.
Szijjártó Péter a történtek kapcsán elmondta,
nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára”.
Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek.
„Szívünk tele van hálával és megkönnyebbüléssel, ugyanakkor fájdalommal is, miközben
várjuk azoknak a visszatérését, akiket meggyilkoltak, illetve akiknek a teste még mindig Gázában van”
– írta.
„Legyen áldott az emlékük, és találjanak családjaik vigaszt és békét. Áldott légy Te, Urunk, Istenünk, a Világ Királya, aki életet adtál nekünk, fenntartottál minket, és eljuttattál bennünket e pillanathoz” – zárta gondolatait Maya Kadosh.
A vonatkozó bejegyzést alább érhető el:
A megható családegyesítésekről videó is készült, melyet alább tekinthet meg:
Nyitókép: Maya Kadosh Facebook-oldala