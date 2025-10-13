Ft
10. 13.
hétfő
Ábrahám Megállapodások Békecsúcs túsz terrorizmus Donald Trump Izrael Hamász fogság

Erre nincsenek szavak: így ölelte magához két év után a családja a Hamász fogságából szabadult magyar túszt (VIDEÓ)

2025. október 13. 16:05

Izrael magyarországi nagykövete, Maya Kadosh Facebook-oldalán számolt be a hétfői családegyesítésről.

2025. október 13. 16:05
null

Régóta várt pillanatok szemtanúi lehetünk október 13-án, hétfőn. Míg Egyiptomban rövidesen kezdetét veszi a történelminek ígérkező Békecsúcs, melyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz, eleget téve Donald Trump meghívásának, addig 

a Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó húsz fogvatartott túszt. Így már nincs több ember a terrorszervezet fogságában. 

Köszönet Donald Trumpnak

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. Omri Mirán ma, több mint két év után először láthatta családját.

Szijjártó Péter a történtek kapcsán elmondta, 

nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára”.

Megszólalt a nagykövet

Izrael magyarországi nagykövete, Maya Kadosh Facebook-oldalán számolt be a hétfői családegyesítésről. 

„Szívünk tele van hálával és megkönnyebbüléssel, ugyanakkor fájdalommal is, miközben 

várjuk azoknak a visszatérését, akiket meggyilkoltak, illetve akiknek a teste még mindig Gázában van”

 – írta.

„Legyen áldott az emlékük, és találjanak családjaik vigaszt és békét. Áldott légy Te, Urunk, Istenünk, a Világ Királya, aki életet adtál nekünk, fenntartottál minket, és eljuttattál bennünket e pillanathoz” – zárta gondolatait Maya Kadosh.

A vonatkozó bejegyzést alább érhető el:

A megható családegyesítésekről videó is készült, melyet alább tekinthet meg:

Nyitókép: Maya Kadosh Facebook-oldala

